Grêmio recebe Independiente na Arena valendo o título da Recopa Sul-Americana

O Grêmio entra em campo na noite desta quarta-feira (21) para buscar o seu terceiro título em três anos. Para conquistar a Recopa Sul-Americana, o Tricolor precisa vencer o Independiente-ARG por qualquer placar, já que na partida de ida as equipes empataram em 1 a 1. Um novo empate leva a decisão do título para a prorrogação e depois pênaltis. A bola rola na Arena do Grêmio a partir das 21h45.

+Recopa Sul-Americana: tudo que você precisa saber sobre Grêmio x Independiente

Grêmio de olho em mais uma conquista

Após ficar 15 anos na fila, o Grêmio pode conquistar o seu terceiro título de relevância em três anos. Tudo começou em 2016, quando Renato Gaúcho assumiu a equipe de Roger Machado e conquistou a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro. Em 2017 os comandados do treinador foram além e foram campeões da Copa Libertadores de América vencendo o Lanús-ARG, após 22 anos.

Mesmo com muita chuva caindo em Porto Alegre, o Grêmio realizou o último treinamento para a grande decisão na tarde desta terça-feira. Renato Gaúcho comandou a atividade com portões fechados para a imprensa. Quando aberto os portões para imagens, o grupo apenas realizava um coletivo, no qual o treinador participou.

Com Ramiro fora, por conta de uma suspensão, a única dúvida que segue é no meio de campo. Lima, que saiu de titular na partida de ida, deve ceder espaço para Alisson, que entrou durante o segundo tempo e melhorou o rendimento da equipe. O recém-chegado Maicosuel também disputa a posição. Quem também pode aparecer na equipe é Jael. O centroavante pode entrar na vaga de Cícero, que já não estava em campo durante o recreativo.

Renato Gaúcho sendo marcado pelo capitão Maicon (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

"É lógico que não estamos 100%, nem fisicamente e nem tecnicamente e nem na parte tática. Ontem mesmo, eu vi o Carille (técnico do Corinthians) falar que segue atrás da formação ideal, isso que eles se reapresentaram no dia três, e o Grêmio, que se reapresentou no dia 18, e já está disputando um título é cobrado. O que importa é o que eu converso com os meus jogadores, a gente sabe que não estamos 100%, mas é o Grêmio, é meu grupo, é acreditar no trabalho. Nós teremos o apoio de 50 mil pessoas amanhã e vamos em busca deste título, mesmo não estando nas melhores condições", declarou o treinador após o treino.

Provável escalação Tricolor: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Alisson (Lima), Luan, Everton; Cícero (Jael).

Independiente chega à Porto Alegre para sair campeão

O Independiente realizou o último treinamento antes de enfrentar o Grêmio no estádio Beira-Rio, casa do Internacional. Ariel Holán, treinador do Rojo também faz mistério e não divulga a equipe que entrará em campo. O certo é que o comandante irá encontrar dificuldades para escolher o substituto de Emmanuel Gigliotti, expulso ainda na primeira etapa da partida de ida após auxílio do árbitro de vídeo. O atacante está no Brasil junto com a delegação dos Diablos Rojos, mas não pode entrar em campo.

Caso vença o Grêmio na Arena, o Independiente conquistará o seu 18º título internacional, mesmo número de títulos do rival argentino, Boca Júniors. Ariel Holán disse que sua equipe está preparada para a decisão, mas tem conhecimento do desafio que terá pela frente:

"O Grêmio demonstrou em toda Libertadores que é uma grande equipe. Em casa, vai tratar de pressionar nossa saída para que não façamos nosso jogo. Vamos evitar ser pressionados. Coisa que obviamente não vai ser fácil, mas estamos preparados para uma grande partida e esperamos que assim seja para todos que acompanharão o jogo", destacou.

Provável escalação do Independiente: Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta e Silva; Domingo, Gaibor, Meza, Benítez e Menéndez; Silvio Romero.