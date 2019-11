Grêmio x Independiente AO VIVO online pela Recopa Sul-Americana 2018 (0-5/-0-4)

PODE PULAR, TORCEDOR GREMISTA! O TRICOLOR É BI CAMPEÃO DA RECOPA!

- QUINTA COBRANÇA DO INDEPENDIENTE: PERDEU!!! MARCELO GROHE ESPETACULAR!!! Grohe voa, defende a cobrança de Benítez. O Grêmio é campeão da Recopa!

- QUINTA COBRANÇA DO GRÊMIO: GOOOL DO GRÊMIO! Luan capricha na cobrança e desloca Campaña, que cai para o lado esquerdo.

- QUARTA COBRANÇA DO INDEPEDIENTE: GOL DO INDEPENDIENTE! Romero cobra alto, sem chances para Grohe.

- QUARTA COBRANÇA DO GRÊMIO: GOOOL DO GRÊMIO! Everton cobra forte, com categoria e manda no ângulo direito de Campaña. Cobrança indefensável.

- TERCEIRA COBRANÇA DO INDEPEDIENTE: GOL DO INDEPEDIENTE! Domingo cobra forte, no centro do gol e estufa as redes.

- TERCEIRA COBRANÇA DO GRÊMIO: GOOOL DO JAEL! Jael com frieza e desloca o goleiro, que fica parado no centro do gol.

- SEGUNDA COBRANÇA DO INDEPEDIENTE: GOL DO INDEPEDIENTE! Meza cobra no meio do gol e desloca Grohe.

- SEGUNDA COBRANÇA DO GRÊMIO: GOOOL DO GRÊMIO! Cícero esbanja categoria e desloca Campaña: bola para um lado, goleiro para o outro.

- PRIMEIRA COBRANÇA INDEPEDIENTE: GOL DO INDEPENDIENTE! Gaibor corre para a bola e cobra com categoria, no canto direito de Grohe, que cai para a esquerda.

- PRIMEIRA COBRANÇA DO GRÊMIO: GOOOLLL! Maicon cobra o pênalti. O goleiro acerta o canto direito, mas não consegue alcançar.

VAMOS AOS PÊNALTIS!!

17' FIM DE JOGO! GRÊMIO 0 X 0 INDEPENDIENTE! VAMOS AS PENALIDADES!

15' Mais um minuto de acréscimo.

14' CAMPANÃ SALVA O INDEPENDIENTE! Maicosuel avança pela direita e chuta cruzado. Campaña salva o Independiente uma vez mais.

13' OOOHHH O GRÊMIO É COPERO! VAMOS IMORTAL!

11' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Cortez e entra Lima

05' E NINGUÉM CHEGOU NA BOLA!! Jael domina pela direita e tenta o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Geromel e Everton tentaram a finalização, mas ninguém chegou para finalizar.

04' Jael recebe de Maicosuel, mas o chute explode na zaga adversária

03' VAMOS GRÊMIO! A TORCIDA DO TRICOLOR PULSA NA ARENA!

02' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE! Sai Bustos e entra Jonás Gutiérrez

02' QUASE, JAEL!! Jael cobra forte. A bola desvia na barreira, muda a direção, mas Campaña se recupera e faz grande defesa

01' OPA! FALTA PARA O GRÊMIO! Luan recebe pela direita, mas é parado com falta de Meza.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

15' FIM DE PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Grêmio 0 x 0 Independiente

14' Geromel levanta na área. Jael cabeceia fraco, nas mãos de Campaña.

13' ASSIM NÃO, JAEL!! Luan toca de calcanhar para Maicon, que toca para Jael. O atacante tenta o toque de letra e erra.

09' QUE ISSO SEU JUIZ?? ISSO É PÊNALTI, HEIN? Paulo Miranda cruza, Jael sobe, é derrubado e cai. O árbitro manda o jogo seguir.

08' Cobrança de escanteio para o Independiente, mas Maicosuel afasta de cabeça.

04' TRAVESSÃO!! Jael sobe de cabeça e manda com firmeza. A bola explode no travessão!! VAMOS GRÊMIO!

03' Everton conduz a bola e aciona Jael, que tenta o chute, de fora da área, mas longe do gol.

01' Meza é acionado pela esquerda. Paulo Miranda o desarma.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

Maicon chama a torcida para cantar mais alto. O clima aqui no estádio é de pressão em cima do Independiente!

TORCIDA DO IMORTAL TRICOLOR CANTA FORTE NA ARENA DO GRÊMIO! VAMOS GRÊMIO

Na prorrogação, técnicos poderão fazer mais uma substituição. Grêmio tem Marcelo Oliveira, Lima e Michel para a linha

48' FIM DE JOGO! O juiz encerra a partida! VAMOS PARA PRORROGAÇÃO!

45' O juiz marca mais 3 minutos de acréscismos. A partida vai até os 48 neste segundo tempo na Arena.

41' Geromel cruza para a área, na direção de Jael, que tenta chutar, mas manda para fora.

39' Falta para o Independiente. Na cobrança, Silva bate a falta para a área. A bola sai direto pela linha de fundo.

37' Benítez ganha na disputa do Kannemann, vai à linha de fundo, mas Maicon vai bem na cobertura.

34' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Alisson e entra Maicosuel

30' Pagantes: 40.009 Total: 42.921 Renda: R$ 1.964.449,00

29' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE! Sai Menéndez e entra Silvio Romero

29' Luan cobra a falta para a área, mas a zaga do Independiente afasta.

28' VEM CHANCE DE GOL! Falta para o Grêmio

23' POR POUCOOOO!! Jael manda uma bomba. O goleiro Campeña espalma para a frente, mas Everton e Luan não conseguem alcançar para pegar o rebote.

18' Alisson entra dentro da área. O atacante chuta, a bola explode na zaga e sai para escanteio.

16' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Jailson e entra Jael

10' Gastón Silva domina pela esquerda e tenta o toque para o meio. Jailson afasta,

09' Cícero dentro da área e toca para Luan. O camisa 7 chuta, e a bola bate na zaga do Independiente

08' QUE QUE ISSO, EVERTON?? Everton dribla a marcação e tenta o chute. Campaña faz mais uma defesaça e salva o Independiente.

02' Everton domina pela esquerda, marcado, tenta o chute. Campaña faz a defesa

00' SUBSTITUIÇÃO NO INTERVALO! Sai Diego Rodríguez e entra Martín Benítez

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Resultado vai levando a decisão para a prorrogação.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0 x 0 Independiente

45' Jogo vai até os 48 neste primeiro tempo.

44' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE! Sai Leandro Fernández e entra Figal

44' Após o vermelho, o juiz marca falta em Luan.

43' EXPULSÃO!! Cartão vermelho para Amorebieta, após o árbitro rever o lance com o recurso de vídeo.

42' O ÁRBITRO DE VÍDEO FOI CHAMADO!! Enrique Cáceres faz o sinal do recurso de vídeo e irá revisar o lance.

38' Luan pressionada Franco na saída de bola e é acertado na altura do peito, com as travas da chuteira.

37' QUUUUASE, GRÊMIO!! Pedro Geromel cobra falta da defesa para o ataque. Cícero desvia de cabeça, e Luan recebe livre na cara do gol. O camisa 7 chuta de primeira, mas manda para fora.

34' AMARELOU INDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Gaibor

33' Kannemann é parado com falta por Gaibor.

26' COM PERIGO, HEIN?? Fernández cobra a falta e passa perto do gol do Grêmio

25' AMARELOU GRÊMIO! Cartão amarelo para Pedro Geromel

25' Meza arranca pelo meio, passa por três jogadores do Grêmio e para em Geromel, que faz falta

23' AMARELOU IDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Gastón Silva

22' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Léo Moura e entra Paulo Miranda

21' Paulo Miranda já aquece para entrar no time do Grêmio.

21' Léo Moura cai no chão e pede atendimento.

17' UUUHH!! Meza arrisca de fora da área com de pé direito, mas a bola sai com perigo.

15' AMARELOU INDEPENDIENTE! Cartão amarelo para Diego Rodríguez

11' GRÊMIO NA PRESSÃO!! Everton recebe pela esquerda e avança até a linha de fundo. O atacante chuta e o goleiro espalma, e a bola volta para Everton, que toca pra Cícero. O meia tenta novamente, e a bola bate na zaga. Na sequência, Alisson domina em impedimento.

09' Fernández recebe pela esquerda e chuta colocado. Grohe espalma para a frente.

08' Luan cobra o escanteio na direção de Geromel, mas a zaga do Independiente afasta.

07' INCRÍVEL!! Everton dribla o goleiro e completa para o gol. Amorabieta se estica de carrinho e evita o gol gremista.

04' Luan cobra o escanteio nas mãos de Campaña

03' Cícero escora de cabeça para Alisson, que cruza buscando o atacante. Franco sobe e afasta para escanteio.

01' AMARELOU GRÊMIO! Alisson

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Times em campo!

Delegação do Independiente chega na Arena e vai direto ao gramado.

Tricolores e Rojos já se enfrentaram 13 vezes na história. São seis vitórias do Grêmio contra três triunfos argentinos. As equipes empataram outras quatro vezes. Nesse confronto a equipe brasileira já balançou as redes 19 vezes e sofreu oito gols dos argentinos.

Torcedores do Grêmio já vão lotando as estações de trem da região metropolitana de Porto Alegre. Expectativa de 40 mil hoje na Arena.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, em tempo real, da jogo entre Grêmio x Independiente ao vivo na Arena do Grêmio, valendo pela Recopa 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

GRÊMIO -

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon; Alisson (Lima), Luan e Everton; Cícero.

Técnico: Renato Portaluppi.

INDEPENDIENTE -

Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta e Silva; Domingo, Gaibor, Meza, Benítez e Menéndez; Silvio Romero.

Técnico: Ariel Holan.

Arbitragem: Enrique Cáceres, auxiliado por Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla (trio paraguaio).

O Grêmio precisa de uma vitória sobre o Independiente para ficar com o título da Recopa no tempo normal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Pelo lado do Independiente, o técnico Ariel Holan não poderá contar com o atacante Gigliotti, que foi expulso na partida de ida entre as duas equipes com a assistência do VAR (Video Assistant Referee – árbitro de vídeo, em inglês). O substituto deve ser o centroavante Silvio Romero.

O técnico Renato Portaluppi faz mistério da escalação que irá utilizar contra o Independiente. A principal dúvida está sobre uma vaga do no meio-campo da equipe. No jogo de ida, o treinador optou por Lima, mas o jogador não agradou e foi substituído no segundo tempo. A tendência é que Alisson ganhe uma oportunidade, mas Maicosuel também está na briga.

Agora, só restam entradas para camarotes e para o setor dos visitantes. A previsão de público divulgada pela Arena é de 45 mil torcedores.

Estão esgotados os ingressos para os setores regulares da Arena para o jogo entre Grêmio e Independiente, pela volta da Recopa Sul-Americana. Os últimos bilhetes para a arquibancada norte foram vendidos até a manhã desta terça-feira.

O Grêmio enfrenta o Independiente, nesta quarta-feira (21), na Arena. O duelo vale o título da Recopa Sul-Americana.