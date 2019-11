Resultado Remo x Internacional pela Copa do Brasil 2018 (1-2)

21:28 Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional diante do Remo, pela segunda fase da Copa do Brasil 2018. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para continuar bem informado

95' Fim de jogo no Mangueirão para Remo 1x2 Internacional! Gaúchos levam a melhor sobre paraenses de virada e seguem vivos rumo ao bi da competição, enquanto que o Leão dá adeus

94' Cartão amarelo para Gabriel Dias! Volante do Internacional é punido por retardar o reinício da partida

93' Árbitro adiciona mais um minuto de acréscimo

92' Cartão amarelo para Mimica! Zagueiro do Remo é punido por falta em Leandro Damião

92' Cartão vermelho para Nico López! Atacante do Internacional é expulso ao receber o segundo amarelo após matar o contra-ataque

90' Quatro minutos de acréscimo

89' UHHHHHHHHHHHH! Juan Alano é lançado em profundidade, dribla o marcador e chuta. A bola desvia em Mimica e quase engana Vinícius, que faz a defesa

88' Partida se aproxima dos últimos minutos e continua aberta

86' Substituição no Internacional! SAI Patrick, com dores na panturrilha, ENTRA Juan Alano. É a estreia de Juan com a camisa do Colorado

84' Cartão amarelo para Nico López! Atacante do Internacional é punido por falta em Eliélton

82' Remistas tentam buscar o empate, enquanto que os gaúchos seguram o duelo

80' Gramado pesado, após a forte chuva, dificulta o desenvolvimento do jogo

78' Remo fica preso à marcação do Internacional, que sente a parte física e pouco agride

76' UHHHHHHHHH! Eliélton arranca pelo meio, deixa quatro marcadores para trás e chuta sobre o gol, desperdiçando boa oportunidade

74' Partida fica em aberto e com possibilidade para ambos irem às redes

73' Jogo permanece truncado nessa última metade da etapa final

72' Substituição no Remo! SAI Jefferson Recife, ENTRA Eliélton

70' Substituição no Internacional! SAI Dudu, ENTRA Gabriel Dias

69' Lá vem Gabriel Dias no Inter! Vai ser a primeira mexida

67' Após lançamento, Isac escora para a pequena área e Fernandes fura a finalização, perdendo boa chance

65' Leão até procura espaços na defesa do Colorado, mas não consegue concluir com êxito as jogadas

63' UHHHHHHHH! Patrick dá passe preciso para Iago, que chuta forte e o goleiro Vinícius defende em dois tempos

61' UHHHHHHHH! Edenílson é lançado na entrada da pequena área, que chuta próximo à trave direita e assusta a meta adversária

60' Duelo segue equilibrado e com poucos lances de ataque

58' Começa a chover com força no Mangueirão!

56' Torcida azulina canta e incentiva a equipe rumo ao empate

54' Substituição no Remo! SAI Levy, ENTRA Adenílson

53' Mais disposto, o Colorado sai ao ataque e tenta assegurar a vitória, já o Leão busca não se entregar

51' Partida fica bastante truncada e com pouca movimentação ofensiva, já que o Inter valoriza bem o resultado parcial

49' UHHHHHHHH! D'Alessandro cruza e Klaus completa de primeira, mas a bola sai pela linha de fundo

47' Cartão amarelo para Patrick! Volante do Internacional é punido por falta em Fernandes

45' Recomeça no Mangueirão para Remo 1x2 Internacional!

20:34 Leão volta com Dudu na vaga de Geandro, enquanto o Colorado é o mesmo time

20:32 Times começam a voltar para o segundo tempo. Já já a bola voltará a rolar

47' Intervalo no Mangueirão para Remo 1x2 Internacional! Gols de Leandro Damião e Edenílson deixam o Colorado em vantagem; Felipe Marques marcou pelo Leão

45' Gol anulado do Internacional! Victor Cuesta completa ao gol depois de cobrança de falta, mas a arbitragem impugna o lance por irregularidade

45' Dois minutos de acréscimo

44' Dudu cai em campo e paralisa o jogo

43' Leandro Damião bate de longe e Vinícius defende sem problemas

42' Perdidos na transição da defesa ao ataque, os azulinos não assustam o gol adversário

40' Confronto vai chegando próximo da reta final no primeiro tempo com muito equilíbrio

38' Bem postado defensivamente, o Inter segura os ímpetos do Leão, que tenta igualar o duelo

36' Cartão amarelo para Geandro! Volante do Remo é punido por falta em Edenílson

35' Valorizando o resultado parcial, o Colorado joga em função do erro do time paraense

33' Cartão amarelo para Klaus! Zagueiro do Internacional é punido por falta em Esquerdinha

33' Depois de ficar em desvantagem no placar, o Remo perdeu o poder de criatividade e não consegue chegar com perigo

31' Com maior posse de bola, acumulando 57%, o Internacional mostrou ter melhor ímpeto em campo e conseguiu a virada, calando o Mangueirão

29' GOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! EDENÍLSON! Patrick faz a jogada pela esquerda e a marcação não afasta. Edenílson pega o rebote após bate-rebate na pequena área e manda para o fundo do gol. Remo 1x2 Internacional

28' Nico López cai na pequena área após passe preciso de D'Alessandro, no entanto a arbitragem, corretamente, manda seguir

27' Nico López dá bom passe para Leandro Damião, mas Vinícius sai bem e impede a virada

26' Partida fica bastante movimentada após os gols e com as equipes indo ao ataque a todo custo

24' GOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! LEANDRO DAMIÃO! Leandro Damião entra como um raio no meio da área após falta rápida, aproveita erro da marcação e marca o primeiro gol em 2018, deixando tudo igual. Remo 1x1 Internacional

22' Cartão amarelo para Edenílson! Volante do Internacional é punido por falta em Esquerdinha

20' Mostrando mais intensidade para chegar ao ataque, o Leão do Norte é eficiente na finalização e sai em vantagem. Torcida vai ao delírio e faz uma grande festa!

18' GOOOOOOOOOOOOL DO REMO! FELIPE MARQUES! Felipe Marques é lançado em profundidade, dribla o zagueiro Klaus e chuta forte. A bola desvia no defensor, bate no travessão e morre no fundo do gol. Remo 1x0 Internacional

16' Cartão amarelo para Felipe Recife! Volante do Remo é punido por falta em D'Alessandro

14' Campo está um pouco molhado por conta da tradicional chuva que cai em Belém, mas sem prejudicar o desenvolvimento do futebol

12' Partida agora fica mais equilibrada e com os times buscando como ir à zona ofensiva

10' UHHHHHHHHH! Responde o Remo! Felipe Marques chuta de fora da área e manda próximo à trave esquerda

9' UHHHHHHHHHHH! D'Alessandro cobra falta com força no alto e para em defesaça de Vinícius

7' Inter controla mais a bola e busca espaços na defesa do Remo, que usa o contra-ataque como arma mesmo em casa

5' Sem criatividade, as equipes deixam o confronto pouco movimentado

3' Jogo é bastante truncado e com pouca movimentação ofensiva dos dois lados

1' Fernandes finaliza de fora da área e Marcelo Lomba faz a defesa segura em dois tempos

0' Bola rolando no Mangueirão para Remo x Internacional! Saída de bola é do Leão

19:29 Tudo pronto para o apito inicial! Vai começar o jogo no Mangueirão

19:27 Torcedores azulinos fazem a festa momentos antes da bola rolar

19:25 Agora é a vez do hino estadual do Pará ser executado

19:23 Times perfilados para execução do hino nacional

19:22 EQUIPES NO GRAMADO! Remo vai de azul e o Internacional vai de vermelho

19:19 Arbitragem no gramado! Trio é paulista, sendo liderado por Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, com Alex Ang Ribeiro e Bruno Salgado Rizo

19:16 Torcida azulina faz muito barulho neste momento no Mangueirão. A partida começa em instantes. Vale R$ 1,4 milhão ao bolso do ganhador

19:13 Quem se classificar do confronto de logo mais começa a decidir a 3ª fase em casa. O adversário sai do duelo entre Criciúma e Cianorte, que se enfrentam às 20h30

19:10 Jogadores das duas equipes já retornaram aos vestiários. Já já a bola vai rolar no Mangueirão

19:07 O Leão busca superar ainda a eliminação na Copa Verde, tratando a Copa do Brasil como uma das prioridades

19:04 Visitantes também aquecem dentro do gramado antes da bola rolar

19:01 Faltando cerca de meia hora para a bola rolar, a movimentação nas proximidades do Mangueirão é boa. Mais de 10 mil foram vendidos, além da área interna já ter presença de público

18:58 Os donos da casa subiram primeiro para realizar o aquecimento em campo, contando com todo o elenco

18:55 Reservas dos gaúchos: Keiller (g), Daniel (g), Uendel, Thales, Charles, Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo, Marcinho, Wellington Silva e Roger

18:53 INTERNACIONAL DEFINIDO! O Colorado vai a campo na partida de logo mais no 4-2-3-1 com: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Iago; Edenílson e Rodrigo Dourado; Nico López, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião

18:50 Líder do Gaúcho, o Inter espera permanecer com o bom momento também na Copa do Brasil, buscando espantar qualquer possibilidade de surpresa

18:47 O Colorado busca o bicampeonato do certame, já que foi campeão em 1992. Além disso, bateu na trave em 2009, sendo vice-campeão para o Corinthians

18:44 Já o Internacional, por outro lado, enfrentou adversários do Pará em 21 oportunidades, vencendo 13 vezes, empatando três e perdendo cinco

18:41 Banco de reservas azulino: Douglas, Martony, Yuri, Leandro Brasília, Eliélton, Adenílson, Dudu, Marcelo, Rodriguinho, Gustavo e Andrey

18:39 REMO ESCALADO! O Leão do Norte está definido para o duelo com: Vinícius; Levy, Bruno Maia, Mimica e Esquerdinha; Felipe Recife e Geandro; Fernandes e Jefferson Recife; Felipe Marques e Isac

18:36 Diante de gaúchos, os paraenses acumulam 21 jogos oficiais, com o total de sete vitórias, três empates e 11 derrotas. Desses, foram nove ante o Inter, com dois triunfos, duas igualdades e cinco revezes

18:33 Em 2003, o Remo enfrentou o Colorado também pela segunda fase e levou a melhor. Após derrotar por 1 a 0 no Mangueirão, perdeu por 2 a 1 no Beira-Rio e avançou pelo gol fora de casa

18:30 O Leão busca não somente a classificação, mas também voltar a ter boas campanhas na competição. Em 1991, foi semifinalista e eliminado do torneio pelo campeão Criciúma

Boa noite, torcedor! Acompanhe o tempo real de Remo x Internacional ao vivo, em jogo único pela segunda fase fase da Copa do Brasil 2018. O duelo acontece nesta quarta-feira (21), às 19h30. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

"É um jogo difícil e atípico, por ser um jogo só. Você vem para ganhar, mas tem ainda a possibilidade de pênaltis. Estamos, porém, preparados para conquistar a vitória e a classificação, que é nosso objetivo na competição", declarou o treinador

Após a única movimentação, Odair destacou a necessidade de ir a campo focado somente na vitória. O técnico do Internacional ressaltou o fato de ser jogo único e, por isso, não ter a presença da torcida em maior número poder ser uma adversidade e os jogadores terem de superá-la

Em compensação, uma baixa na lista de relacionados - por opção técnica - foi o zagueiro Rodrigo Moledo. Ainda sem o ritmo ideal, o defensor vai ter de esperar para fazer seu segundo jogo na terceira passagem pelo clube, já que reestreou no empate sem gols contra o São Paulo no Gauchão

Para as vagas, o comandante do Colorado promoveu as entradas Marcelo Lomba e Nico López, respectivamente, assim como manteve a espinha da equipe para o confronto com o Remo. Com somente um gol sofrido neste ano, Lomba é aposta para garantir classificação à terceira fase do torneio

No lado do Inter, porém, Odair Hellmann até tentou fazer mistério em um treino fechado já realizado em Belém, mas o time titular está definido. Os gaúchos não vão poder contar com o goleiro Danilo Fernandes, com lesão na coxa e o atacante William Pottker, artilheiro em 2018 com cinco gols, também com problema muscular

"Temos uma nova oportunidade de apagar aquilo que vem sendo feito de negativo e será na Copa do Brasil. É um jogo difícil, diante de uma grande equipe como o Internacional, mas com certeza nós vamos com força total para que possamos surpreendê-los. Sabemos que a nossa torcida vai nos apoiar, gritar, incentivar e vai ajudar. Vamos buscar a classificação", disse

Tentando se redimir com a torcida, por vir de resultados negativos, o time azulino vai precisar se impor contra seu adversário de maior qualidade na temporada. Consciente das dificuldades e da importância do confronto, o volante Fernandes, um dos ditos titulares que não entrou em campo no final de semana, pede o apoio dos torcedores

Para a partida, o Leão vai a campo com sua força máxima, já que poupou no último duelo. Com isso, Ney da Matta promove o retorno dos titulares Vinícius, Mimica, Levy, Esquerdinha, Fernandes e Isac, pois ficaram de fora diante do Braga

No último fim de semana, enfrentou o Bragantino no Estadual com equipe mista e acabou sendo derrotado por 3 a 2. Diante do Colorado, porém, só a vitória interessa, uma vez que o empate leva a decisão aos pênaltis

Buscando esquecer o desempenho ruim no Parazão, o Remo aposta suas fichas na Copa do Brasil. Eliminado na Copa Verde, o time paraense trata a competição como uma das metas para chegar motivado à Série C

O Internacional, por outro lado, se classificou após ficar no empate por 1 a 1 diante do Boavista-RJ. A partida foi realizada em Cascavel, com William Pottker marcando a favor do Colorado e Renan Donizete descontando

Na primeira fase, o Remo visitou o Atlético-ES, em Itapemirim, e avançou ao vencer por 2 a 0. Os gols foram marcados por Felipe Marques e Isac