Dado Cavalcanti exalta goleada do Paysandu contra Interporto-TO: "Repetição leva à evolução"

A noite dessa terça-feira (20) foi de festa ao Paysandu. Na reestreia de Dado Cavalcanti diante da torcida, o Papão se impôs na Curuzu e saiu com uma vaga nas quartas de final da Copa Verde 2018, eliminando o Interporto-TO ao vencer por 4 a 0, com gols marcados por Cassiano, duas vezes, Mike e Pedro Carmona.

O comandante da equipe paraense, que está na terceira passagem em toda a história, teve a oportunidade de manter a base titular, contudo mexeu apenas no gol. Ainda assim, Dado destacou a manutenção dos jogadores como essencial ao resultado, exaltando ainda a criatividade e eficiência apresentadas.

"Sempre falo que a repetição leva à evolução. Não tive dúvidas para ter definição. Citei o poder de criação no jogo passado, onde criamos bem e não aproveitamos. Hoje, porém, criamos menos e tivemos um maior poder de fogo. Enfrentamos um adversário que esperava nosso erro e nós tivemos mais paciência, o que fez a diferença. Nosso jogo fluiu e a defesa foi melhor", comentou, valorizando a evolução demonstrada de um jogo para outro e citando a questão do entrosamento.

Walter estreou pelos bicolores ao entrar no decorrer do segundo tempo (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

"É uma evolução sim, mas longe do que esperamos. Jogadores já estão cientes da função dos companheiros, principalmente o Diego Ivo com o Perema. Os volantes e os laterais ainda estão se entrosando, mas só a sequência dá conhecimento a cada um dos jogadores, o que vem os ajudando", completou.

Uma das novidades na partida foi a presença do atacante Walter, que havia sido contratado pelos bicolores ao final de janeiro e fez a estreia somente diante dos tocantinenses. De acordo com o comandante, no entanto, houve uma conversa com o departamento fisiológico do time para que o centroavante fosse acionado.

"Conversei com o pessoal da preparação física para determinar qual o tempo ideal para Walter. Ele acaba se condicionando com os jogos, no entanto segurei a segunda troca e o desenrolar da partida facilitou na entrada dele. Ele está trabalhando bastante e se dedicando ao máximo nos treinos", encerrou.