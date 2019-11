Jogo Jorge Wilstermann x Vasco AO VIVO online pela Copa Libertadores 2018 (4-0)

Agradecemos à todos vocês que acompanharam aqui na VAVEL a sofrida classificação do Vasco para a fase de grupos da Libertadores. Continue acompanhando nosso trabalho no twitter @Vasco_VAVEL! Boa noite!

Foi sofrido, foi difícil, mas o Vasco consegue - nas penalidades - confirmar sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. Martín Silva é o nome do herói da partida.

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU | GOL | PERDEU | GOL | PERDEU

Vasco - GOL | GOL | PERDEU | GOL | PERDEU

MARTÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN DEFEEEEEEEEEENDE!

Alex Silva na bola! Brasileiro tem grande responsabilidade.

Perdeu Rildo... Giménez defende a cobrança.

É AGORA! Rildo tem a bola para classificar o Vasco.

Gol do Jorge Wilstermann.

Ortíz na bola, penalidade decisiva!

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU | GOL | PERDEU

Vasco - GOL | GOL | PERDEU | GOL

GOOOOOOOOOOOL do Vasco!

Wellington na bola!

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU | GOL | PERDEU

Vasco - GOL | GOL | PERDEU

MARTÍN SILVAAAAA! DEFENDEEEEEU!

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU | GOL

Vasco - GOL | GOL | PERDEU

NA TRAVE! Desábato joga na trave!

Desábato na bola para o Vasco da Gama!

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU | GOL

Vasco - GOL | GOL

Gol do Jorge Wilstermann.

PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU |

Vasco - GOL | GOL

É GOOOOL! PIKACHU CONVERTE!

Pikachu na bola!

?PENALIDADES -

Jorge W. - PERDEU |

Vasco - GOL |

MARTÍN SILVA!!!!! ESPALMAAAAAA O GOLEIRO DO VASCO!

Lucas Gaúcho na bola para o Jorge Wilstermann.

PENALIDADES -

Jorge W. -

Vasco - GOL |

GOOOOL! Ríos!

Vasco começa batendo! Ríos na bola.

49' 2T FINAL DE JOGO! A decisão da vaga na fase de grupos será nos pênaltis.

48' 2T - Último minuto de jogo!

46' 2T - Vasco parece aceitar o placar e buscará a classificação nas penalidades máximas

45' 2T - MAIS QUATRO MINUTOS!

38' 2T- Tiro de meta para Martín Silva! Lucas Gaúcho finalizou para fora em mais uma tentativa do time boliviano

41' 2T ALEX SILVA PRA FORA! Zagueiro brasileiro finaliza por cima do gol de Martín Silva. Era a chance do quinto para os bolivianos.

41' 2T - ESCANTEIO PARA O JORGE WILSTERMANN! Que drama!

38' 2T - Camisa 8 vascaíno cai na catimba de Serginho e joga bola na direção do jogador adversário. Roldán aplica o cartão vermelho.

38' 2T - THIAGO GALHARDO EXPULSO!

36' 2T - MARTÍN ESPALMA! Goleiro é obrigado a fazer belíssima defesa para salvar o Vasco.

36' 2T - Longe do gol... Pikachu cobra a falta por cima, tiro de meta para os bolivianos.

35' 2T - O replay mostrou que a falta ocorreu dentro da área. Pênalti não marcado para o Vasco.

34' 2T - FALTA NA ENTRADA DA ÁREA PARA O VASCO! Rildo domina a bola e recebe a falta.

33' 2T - SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai: Paulinho

Entra: Riascos

31' 2T - AMARELOU! Ricardo para o contra-ataque do Jorge Wilstermann com falta e recebe a advertência.

30' 2T - Paulinho sofre falta dura. Amarelo para Lucas Gaúcho.

27' 2T - Vive um drama o Vasco! O placar leva a partida para os pênaltis, mas só dá Jorge Wilstermann

26' 2T - Zenteros sobe, mais uma vez, livre na área vascaína. É o empate no agregado.

25' 2T - GOL do JORGE WILSTERMANN

24' 2T - DESÁBATO! Volante do Vasco finaliza de fora e a bola passa com muito perigo. O Vasco começa a criar mais ofensivamente.

23' 2T - SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai: Evander

Entra: Thiago Galhardo

22' 2T - CHEGA O VASCO! Rildo faz bela jogada pela lateral, invade a área e finaliza em cima do goleiro. No rebote a zaga afasta e a bola explode na mão do vascaíno.

21' 2T - Evander cobra escanteio com muita força, bola passa pela área e sai em lateral para os donos da casa.

20' 2T - SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai: Wagner

Entra: Rildo

19' 2T - Henrique disputa com Alex Silva e descola lateral no ataque para o Vasco.

17' 2T - PAULÃO! Serginho cabeceia dentro da área, zagueiro vascaíno entra na frente e corta.

15' 2T - LUCAS GAÚCHO PRA FORA! Brasileiro acabou de entrar e já levou perigo ao gol de Martín Silva.

14' 2T - SUBSTITUIÇÃO NO JORGE WILSTERMANN -

Sai: Pedriel

Entra: Lucas Gaúcho

13' 2T - PAULÃO! Zagueiro vascaíno corta cruzamento na hora H e evita o quarto gol do Jorge W.

12' 2T - Jorge Wilstermann vai mudar. Lucas Gaúcho vem aí.

10' 2T - Vasco apresenta melhora na postura para a segunda etapa. No entanto, a saída de bola continua sendo um problema. Um gol para os bolivianos levaria a partida para os pênaltis.

8' 2T - EVANDEEER! Camisa 10 vascaíno arrisca do lado esquerdo da área de ataque. Bola passa por cima do gol.

?6' 2T - SALCEDO! Jogador do J. Wilstermann arrisca do meio campo. Bola passa no lado esquerdo do gol de Martín Silva.

5' 2T - IMPEDIDO! Pikachu é lançado em profundidade, bandeirinha assinala a inflação. Vasco começa melhor no segundo tempo.

3' 2T - AFASTA RICARDO! Outra bola cruzada por Serginho. Zagueiro do Vasco faz outra intervenção.

2' 2T - Wagner arrisca finalização mas a bola passa longe do gol, sem perigo.

00' 2T - ROLOU A BOLA! Começa o segundo tempo em Sucre.

47' - ACABOU! Final de primeiro tempo em Sucre. Jorge Wilstermann 3x0 Vasco

46' - ALEX SILVA! Zagueiro brasileiro do Jorge Wilstermann afasta o perigo vascaíno.

45' - Mais dois minutos de acréscimo!

43' - AMARELOU! Martín Silva é punido por atrasar o jogo.

42' - Henrique tenta finalização do meio da rua, tiro de meta para o Jorge Wilstermann

41' - Após boa trama ofensiva, Evander cruza para Paulinho que comete falta. Bola para o Jorge Wilstermann.

39' - Após cobrança de falta, Ricardo sobe para disputar a bola e fica reclamando de pênalti. Juiz manda o jogo seguir.

38' - Pikachu tenta jogada individual pela direita e é parado com falta. Vasco aproveita momento de descanso do Jorge Wilstermann para respirar e trocar passes no ataque

37' - Vasco aguarda, mais do que nunca, o final da primeira etapa

35' - Pela primeira vez na partida, aos 35 minutos de jogo, o Vasco conseguiu trocar passes no ataque. Entretanto, quando precisou recuar para Paulão...

33' - Vasco não consegue sair jogando mais uma vez e Serginho finaliza dentro da área, Martín faz fácil defesa.

32' - OUTRO SUSTO! A bola atravessa toda a área após a cobrança de outro escanteio. Lateral para o Vasco.

31' - Já com o perigo afastado, Vasco tenta construir jogadas mas não consegue.

29' - Outro escanteio para o Jorge Wilstermann. O quinto na partida.

27' - Paulinho tenta a escapada pelo lado esquerdo. Zenteno desarma e manda a bola para lateral.

26' - AFASTA RICARDO! Mais uma bola que sobra na área do Gigante da Colina. O zagueiro cruzmaltino afastou.

24' - Vasco fica completamente acuado no campo defensivo enquanto o Jorge Wilstermann troca passes e busca a jogada pelo alto para surpreender

22' - Paulão já acusa os sinais da altitude boliviana.

20' - Situação vai ficando dramática na Bolívia. O Vasco não consegue jogar e sofre pressão do Jorge Wilstermann

18' - UUUUUUUUH! Evander solta a bomba do meio da rua e assusta! Primeiro lance de perigo do cruzmaltino

16' - Serginho faz boa jogada pela esquerda e Chávez completa para as redes. O Vasco perdeu toda a sua vantagem nos primeiros minutos de partida.

16' - GOOOL do JORGE WILSTERMANN

14' - UUUH! Salcedo finaliza da entrada da área e assusta Martín. Só dá Jorge Wilstermann, o Vasco está perdido em campo.

13' - PAULÃO! Zagueiro afasta o perigo. Muita pressão do time boliviano nesse início de partida.

12' - PAROU! Falta para o Jorge Wilstermann na entrada da área vascaína. Vem perigo para o gol de Martín.

11' - Paulinho arranca pela esquerda, mas não encontra nenhum companheiro e é obrigado a recuar

10' - O Vasco sentiu a pressão boliviana! Martín salva mais uma bola jogada para a área.

6' - Não deu nem tempo de comemorar o primeiro! O Vasco sofre dois gols relâmpagos e complica sua situação. Zenteno e Pedriel marcaram os gols, ambos de cabeça.

6' - GOL do JORGE WILSTERMANN

5' - GOL do JORGE WILSTERMANN

4' - Isolou! Time boliviano arriscou mais uma finalização de longe mas a bola passa longe do gol de Martín

1' - Martín! Goleiro vascaíno já faz sua primeira defesa no início de partida

0' - Rolou a bola!

21h42 - Os dois times já estão perfilados em campo!

21h40 - O árbitro da partida é o colombiano Wilmar Roldán

Confira as escalações!

21h24 - Boa Noite! Estamos de volta para transmitir o Vasco na Libertadores!

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama x Jorge Wilstermann ao vivo, pela Copa Libertadores da América 2018.

PALCO: Estádio Olímpico Patria, localizado em Sucre na Bolívia. 2.800 metros acima do nível do mar com capacidade para 29.000 torcedores.

PRIMEIRO JOGO: Na primeira partida o Vasco dominou o oponente boliviano dentro de São Januário, encaminhando a classificação. Paulão, Rildo, Pikachu e Paulinho foram os autores dos gols. Confira abaixo os melhores momentos da partida.

JORGE WILSTERMANN

ÚLTIMA PARTIDA: Após a derrota em São Januário os bolivianos encararam o Oriente Petrolero pelo Campeonato Boliviano. O Jorge Wilstermann venceu por 1-0 com gol Álvarez.

PROVÁVEL TIME: Giménez; Meleán, Montero, Alex Silva, Zenteno, Aponte; Saucedo, Machado, Bergese; Serginho e Lucas Gaúcho

VASCO DA GAMA

PROVÁVEL TIME: Martín Silva; Pikachu, Paulão, Ricardo Graça, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander, Paulinho; Andrés Ríos