Resultado Uberlândia x Coritiba na Copa do Brasil 2018 (0-2)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Coritiba em cima do Uberlândia à terceira fase da Copa do Brasil. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

O próximo compromisso do Coxa é pelo Campeonato Paranaense. Nesse domingo (25) a equipe recebe o Rio Branco pela final do primeiro turno.

Classificado, o Coritiba encara o Goiás na terceira fase da Copa do Brasil. O Esmeraldino empatou em 0 a 0 com o Boa Esporte e garantiu a classificação nos pênaltis. 6x5.

Agora o Uberlândia concentra suas atenções no Campeonato Mineiro. Equipe precisa sair da zona de rebaixamento do estadual.

90+3' FIIIIIM DE JOGO NO PARQUE DO SABIÁ!

Coritiba vence o time da casa por 2 a 0 e segue na Copa do Brasil!

90+2' LONGE!

Rafael Estevam manda direto pra fora!

90+1' Falta perigosa para o Uberlândia!

90' ACRÉSCIMOS!

Vamos até os 90+3'!

88' PRA FORA!

Deivison recebe bom passe e finaliza em gol, mas a bola vai para fora.

88' IMPEDIDO!

Julio Rusch recebeu bom passe na entrada da área, mas o assistente já marcava impedimento.

86' CARTÃO AMARELO!

Daniel Pereira para contra-ataque do Coritiba e é advertido.

83' CARTÃO VERMELHO!

Marcos Moser comete falta em Danillo Bala, leva o segundo amarelo e é expulso.

81' SUBSTITUIÇÕES NO CORITIBA!

SAEM: THIAGO LOPES E IAGO;

ENTRAM: KADY E PABLO.

81' TUDO OU NADA!

Uberlândia tenta pressionar o Coxa. Aperta na marcação e arrisca de longe, mas não consegue levar perigo.

79' CARTÃO AMARELO!

Jarlan é puxado por Léo Andrade. Cartão amarelo para o jogador do Coxa.

76' Agora é o Coritiba que toca a bola no meio de campo. Uberlândia tenta cercar.

71' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

SAI: TONY;

ENTRA: DEIVISON.

63' Danillo Bala cruza na área, a bola desvia em Iago w Wilson segura com tranquilidade.

56' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

SAI: LIMA;

ENTRA: DANILLO BALA.

56' GOOOOOOOOOOL DO CORITIBA, JULIO RUSCH!

Após cruzamento de Parede, o volante chegou rápido na bola e desviou de cabeça sem chances para o goleiro Clebão. Coxa 2 a 0.

55' CARTÃO AMARELO!

Marcos Moser acerta Jarlan e é punido.

49' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

SAI: JEAN;

ENTRA: ALÊ.

47' Uberlândia inicia a segunda etapa jogando no campo de ataque. Equipe mineira precisa no mínimo empatar a partida para seguir sonhando com a classificação.

45' APITA O ÁRBITRO, BOLA ROLANDO NA SEGUNDA ETAPA!

INTERVALO | Equipes já no gramado. Vai começar o segundo tempo!

45+2' FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA!

Coritiba vai vencendo o Uberlândia pelo placar de 1 a 0.

45+1' NAS MÃOS DO GOLEIRO!

Julio Rusch cobra escanteio e Romercio manda de cabeça nas mãos do goleiro!

44' ACRÉSCIMOS!

Dois minutos de acréscimos no primeiro tempo!

39' Afasta a defesa do Coxa!

39' ESCANTEIO PARA O UBERLÂNDIA!

Jarlan fica de frente para o gol e arrisca a finalização. A bola desvia na defesa e sai pela linha de fundo.

34' FORÇA DA ARQUIBANCADA!

Torcida do Uberlândia começa cantar alto no Parque do Sabiá.

30' GOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA, RAFAEL ESTEVAM, CONTRA!

Após cobrança de escanteio de Julio Rusch, Clebão sai mal da meta e Rafael Estevam manda contra para o fundo das redes.

28' Novo escanteio, agora pelo outro lado.

28' Iago tenta chegar à linha de fundo e a zaga corta para escanteio.

24' Rafael Estevam fica sentindo dores após tentativa de cruzamento.

22' Coritiba vai trocando passes no campo de defesa. Uberlândia bem fechado.

19' JOGADA FORTE!

Cesinha levanta muito o pé e acerta Alecsandro. Árbitro marca a falta, mas não mostra o cartão amarelo.

17' Defesa do Coritba afasta o perigo do escanteio.

17' WILSON!

Cesinha faz linda jogada, deixa dois marcadores para trás, entra na área e finaliza. Wilson defende e na sequência a zaga completa.

15' E A BASE, VEM COMO?

Com a entrada de Léo Andrade, Coxa conta com oito jogadores vindos das categorias de base do clube.

14' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

SAI: WILLIAM MATHEUS;

ENTRA: LÉO ANDRADE.

#UBExCFC - 0x0 - 12'- 1T - William Matheus não consegue nem caminhar, atleta chora de dor fora de campo. — #OCoritibaViveComVocê (@Coritiba) 23 de fevereiro de 2018

12' NA TRAAAAAVE!

Julio Rusch cobra a falta direto e carimba a trave de Clebão!

10' CARTÃO AMARELO!

João Paulo é punido após carrinho frontal em William Matheus. Atleta do Coxa vai receber atendimento fora de campo. Lance forte!

7' AGORA SIM!

Afasta a defesa do Uberlândia. Que sufoco!

7' QUE ISSO? MAIS UM ESCANTEIO!

Alecsandro tentava chegar na bola, mas Tony manda pela linha de fundo.

7' MAIS UM!

Após cobrança de escanteio, a bola bate na zaga e sai pela linha de fundo.

6' NOVA ESCANTEIO PARA O COXA!

3' Afasta sem problemas a defesa do Uberlândia!

3' ESCANTEIO PARA O CORITIBA!

Alecsandro tenta passe dentro da área, mas bola bate em Mauro Viana e sai pela linha de fundo.

0' A equipe que vencer a partida estará na próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate teremos decisão por pênaltis.

0' BOLA ROLANDO NO PARQUE DO SABIÁ!

A saída é do Coxa.

#UBExCFC - Pré-jogo - Sandro Forner: "Viemos de vários jogos decisivos, hoje é mais um. Não podemos errar, temos que ter um dia bom para alcançar o resultado" — #OCoritibaViveComVocê (@Coritiba) 23 de fevereiro de 2018

21:22 | Equipes perfiladas, você já sabe né? Hino Nacional Brasileiro sendo executado!

21:20 | Equipes já no gramado do Parque do Sabiá. Falta pouco para a bola rolar!

Boa noite torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo o que rola na partida entre Uberlândia e Coritiba, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Fique conosco.

+Coritiba inicia preparação para Copa do Brasil com novidades no elenco

A novidade no Uberlândia será a estreia do técnico Zé Teodoro, que assumiu a equipe na última semana após a demissão de Paulo César Catanoce.

Desfalques do Coritiba: Kleber, Ruy, Matheus Galdezani, Simião, Henrique e Geovane.

Pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba vem de classificação nos pênaltis em cima do Foz do Iguaçu, pelo primeiro turno da competição.

O Uberlândia vem de três derrotas seguidas pelo Campeonato Mineiro. O Verdão é o primeiro time na zona de rebaixamento da competição estadual.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na história. Os duelos foram no Brasileirão de 1984. Foi uma vitória do Coxa e um empate, na época.

O Uberlândia teve um pouco mais de tranquilidade na primeira fase da Copa do Brasil. Jogando em casa a equipe precisava vencer o Ituano para se classificar. Daniel Pereira e Ricardinho marcaram na vitória de 2 a 0.

Provável escalação do Uberlândia: Clebão; Cesinha, Mauro Viana, Ferron e Rafael Estevam; Daniel Pereira, João Paulo, Marco Goiano e Jean; Jarlan e Alfredo.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE UBERLÂNDIA E CORITIBA PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL!

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Coritiba se classificou no último minuto de jogo. Após sair perdendo por 1 a 0 diante do Parnahyba, o Coxa buscou o empate aos 51 minutos da segunda etapa. William Mathues foi o herói da classificação em Teresina-PI.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Júlio Rusch, Vitor Carvalho, Iago dias e Thiago Lopes; Guilherme Parede e Alecsandro.