Mesmo eliminado, volante Felipe Recife avalia como positivo desempenho do Remo

O Clube do Remo foi derrotado pelo Internacional na última quarta-feira (21) por 2 a 1 e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Embora o time tivesse o mando de campo e o apoio do torcedor, o poderio adversário foi maior e o revés foi inevitável. Com isso, a equipe volta as atenções para o Campeonato Paraense, uma vez que o Leão também não disputa a Copa Verde por ser eliminado pelo Manaus.

No dia seguinte ao revés diante dos colorados, o volante Felipe Recife concedeu entrevista coletiva e falou sobre a partida. O jogador destacou o empenho do elenco e, apesar do resultado negativo, considerou como positivo o desempenho do grupo.

"Foi um papel difícil, mas a gente saiu de cabeça erguida porque deixamos o nosso melhor em campo. Houve respeito da equipe adversária também, que veio sabendo do potencial da nossa equipe. A gente queria ter saído vencedor. Abrimos 1 a 0 e tivemos chances de fazer o gol, ter conseguido a vitória", disse.

Dentre outros questionamentos, Felipe Recife falou também sobre o desafio particular que teve contra o Inter, de marcar o meia D'Alessandro, além de ter comentado a manutenção do time titular como uma forma de dar entrosamento ao grupo.

"É um jogador muito qualificado. Já tinha jogado contra ele uma vez. Por ser argentino, é catimbeiro para caramba. O juiz respeita muito pelo nome que tem. Nessa questão, a gente conseguiu inibir muito bem. Ele não conseguiu pifar ninguém. No último jogo do Gaúcho, deu três passes para o gol. É importante pegar mais conjunto. Mas tem que ver o que o treinador pensa para o jogo. Quem sabe dar uma sequência para o grupo que jogou contra o Inter, para que esse time possa dar liga e conseguir os objetivos nesse ano", concluiu.

Como supracitado, o Clube do Remo volta suas atenções para o Campeonato Paraense. O Leão encara o Cametá, em jogo atrasado da quinta rodada, às 18h30 deste sábado (24), no Mangueirão, em Belém.