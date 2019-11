Recordar é viver: relembre jogos entre Boa Esporte e Cruzeiro

A história das partidas entre Cruzeiro e Boa Esporte não é tão longa como outros embates no Campeonato Mineiro. No entanto, o retrospecto tem capítulos interessantes desde os tempos em que o time de Varginha tinha outro nome: Ituiutaba, sediado na cidade homônima. Neste sábado, os dois times voltam a se enfrentar no Mineirão, sábado (24), às 16h30.

Apesar do recente retrospecto, o Cruzeiro tem larga vantagem sobre o Boa Esporte. São 17 jogos, com 14 vitórias cruzeirenses, dois empates e apenas uma vitória do Boa Esporte, em 2006, quando ainda se chamava Ituiutaba, por 1 a 0. O último jogo, no Estadual de 2016, teve triunfo do time celeste por 3 a 2, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, as semifinais do Campeonato Mineiro de 2008 e 2009, quando Cruzeiro e Ituiutaba protagonizaram uma das semifinais do Estadual.

Cruzeiro x Ituiutaba - Campeonato Mineiro de 2008

Pelo Estadual de 2008, o Cruzeiro terminou a fase de classificação em primeiro lugar, enquanto o Ituiutaba finalizou em quarto para a surpresa de muitos que acompanharam aquele Campeonato Mineiro. Por ser debutante no mata-mata, houve quem dissesse que seria fácil para o time celeste. Grande engano!

Os dois jogos aconteceram no Mineirão, pois o Estádio da Fazendinha não tinha condições de abrigar uma das partidas da semifinal. No primeiro jogo, com mando do Ituiutaba, o Cruzeiro chegou a construir um placar elástico. Com gols de Ramires, Amarildo (contra), Marcelo Moreno e Guilherme, o time celeste abriu 4 a 1 no marcador. Pachola tinha feito o gol de honra do time do Triângulo Mineiro.

No entanto, o Ituiutaba aproveitou-se de alterações equivocadas do técnico do Cruzeiro na época, Adilson Batista, e reagiu na partida. Moreno, Pachola, novamente, e Rodrigo Hote empataram a partida em 15 minutos. Final, 4 a 4.

Na partida de volta, com o Cruzeiro devidamente alertado pelo primeiro jogo, o time celeste conseguiu uma vitória bem mais tranquila. Apesar de ter saído atrás no marcador, com gol de Moreno, os cruzeirenses buscaram o resultado no segundo tempo com Espinoza, Leandro Domingues e Guilherme. O resultado classificou o time cinco estrelas para a decisão contra o Atlético, terminando o torneio com o título mineiro.

Cruzeiro x Ituiutaba - Campeonato Mineiro de 2009

O Estadual de 2009 apresentou uma novidade: a disputa de quartas de final. Tal novidade ajudou clubes do interior a conquistarem a vaga para o mata-mata, não sendo o caso do Ituiutaba. Mais uma vez, a equipe do Triângulo Mineiro fez um excelente campeonato e se classificou em terceiro, uma posição atrás do Cruzeiro.

No entanto, os caminhos de Cruzeiro e Ituiutaba estavam programados para se reencontrar. Novamente pela semifinal, os dois times protagonizaram boas partidas no Mineirão, porém, com mais facilidade para os celestes.

No primeiro jogo, o Cruzeiro de Adilson Batista não vacilou como no ano anterior e fez uma boa vantagem na partida inicial. O placar de 4 a 1 foi escrito por Kleber "gladiador", duas vezes, Wellington Paulista e Wanderley, contra um gol do Rodrigo Hote para o Ituiutaba.

Na partida decisiva, novamente o Cruzeiro mostrou segurança e venceu o Ituiutaba, desta vez, por 2 a 1. Wanderley e Leonardo Silva colocaram o time celeste em vantagem. Paulinho Pedalada fez o gol de honra do Ituiutaba. Na decisão, os cruzeirenses bateram o Atlético e ficaram com o bicampeonato mineiro.