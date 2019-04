Corinthians vence Palmeiras pelo Campeonato Paulista (2-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande clássico na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Corinthians vence o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Rodriguinho e Clayson pelo primeiro clássico em 2018.

50 min: Fim de jogo!

46 min: Cartão amarelo para Borja

42 min: Corinthians muda, sai Romero para entrada de Lucca

41 min: Dudu chuta de fora e Cássio faz a defesa

40 min: Corinthians mexe, sai Clayson para entrada de Júnior Dutra

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Clayson bate no meio e amplia para o time da casa.

36 min: PÊNALTI PARA O CORINTHIANS! Rodriguinho passa por Thiago Martins e é derrubado por Dudu dentro da área

35 min: Dudu recebe cartão amarelo por falta em Fagner

33 min: Palmeiras também mexe, entra Keno na vaga de Tchê Tchê

31 min: No Corinthians sai Jadson para entrada de Mateus Vital

30 min: Romero chuta do meio da rua e Prass fica com a bola

28 min: Clayson comete falta em Scarpa e recebe cartão amarelo

25 min: Jadson chuta da entrada da área e Prass faz a defesa

20 min: PRA FORAAAA! Jadson bate mal e manda a bola para fora do gol

18 min: No Palmeiras sai Lucas Lima para entrada de Prass

16 min: EXPULSO! Jaílson recebe o cartão vermelho e está fora do jogo

15 min: PÊNALTI PARA O CORINTHIANS! Renê Júnior disputa bola com Jaílson e o goleiro acerta o pé no peito do volante

9 min: Lucas Lima deixa Borja na cara do gol, Mas Cássio sai para salvar o Corinthians outra vez

6 min: Palmeiras pressiona o Corinthians em busca do empate

0 min: No Palmeiras entra Gustavo Scarpa na vaga de Willian

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Marcos Rocha cobra lateral direto pra área, Cássio esperto fica com ela

39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Maycon recebe de Gabriel e serve Rodriguinho, o meia limpa Borja e Antonio Carlos e bate no canto de Jaílson para abrir o placar

34 min: Fagner recebe livre e manda o cruzamento para fora

26 min: Lucas Lima também recebe cartão amarelo

25 min: Fagner comete falta em Lucas Lima e recebe cartão amarelo

22 min: Lucas Lima cruza e a zaga do Corinthians afasta o perigo

19 min: Corinthians falha, Borja é lançado mas Cássio sai bem para salvar

14 min: Clayson cruza para Romero mas Jaílson sai bem do gol

10 min: Felipe Melo lança Borja, que sozinho e marcado chuta torto sem direção

6 min: Jadson bate mal a falta por cima do gol

4 min: Palmeiras toca a bola no campo de defesa em busca de espaços

0 min: Começa o grande clássico!

Já o Corinthians está escalado com: Cássio, Fágner, Balbuena, Henrique, Maycon; Gabriel, Renê Jr, Jadson, Rodriguinho, Romero e Clayson.

O Palmeiras vem a campo com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico paulista entre Corinthians x Palmeiras ao vivo válido pelo Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe esse grande jogo lance a lance!

A maior surpresa fica por conta da provável permanência de Michel Bastos entre os titulares, que após ter começado o ano como 'terceira opção' na lateral esquerda, vem ganhando mais espaço. No ataque, Borja volta ao time depois de ter ficado fora contra a Ponte Preta, poupado. O colombiano é o artilheiro do Palmeiras e do Paulistão em 2018, com cinco gols em sete jogos.

O Palmeiras deve entrar em campo com: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja.

Roger, também durante a entrevista, não quis confirmar o time que entra em campo no sábado, mas disse que não fugirá do 'padrão', dando a entender que escalará o time que treinou durante a semana. "Tem mais um treino, não vou confirmar, mas vocês [jornalistas] não devem ter dúvida. Alguma coisa pontual, mas não foge ao que vocês viram" , afirmou o comandante.

“Acho que não tem favorito. É o atual campeão paulista e brasileiro jogando em casa contra um adversário que está invicto na competição e tem um grande grupo que planeja coisas boas para o ano. Isso tudo poderia valer em um outro momento, com outro time, mas sabemos que a vantagem acaba sendo tirada no clássico. Não vejo favorito, será uma disputa aberta e qualquer um pode vencer”, declarou o treinador, em entrevista coletiva antes do último treino de sua equipe.

Isso, somado à boa fase vivida pelo time em 2018 e ao mal momento recente do adversário, tem apontado o Palmeiras como favorito para o duelo, mesmo jogando nos domínios do rival. Mas não para Roger.

As ambições do Palmeiras para este ano são das maiores. Todo projeto montado e o elenco disponibilizado para Roger Machado trabalhar faz com que muitos classifiquem a equipe alviverde como a melhor do Brasil.

“Tentei, deixei claro que ia tentar o 4-1-4-1. Me deu boa perspectiva na Flórida, mas no Paulista não correu como esperava. Volto com o Jadson para trabalhar a bola, Renê Junior com muita qualidade, Rodriguinho, essa é a ideia”, comentou Carille, sobre a mudança de esquema de sua equipe.

Júnior Dutra, contratado para esta temporada, também não se mostrou 100% adaptado ao esquema de Carille e deixa o onze inicial; Romero deve jogar centralizado. Lesionado, Marquinhos Gabriel é a única baixa corintiana para o jogo.

Com mudanças em todos os setores do campo, o Corinthians deve começar o jogo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Rodriguinho, Clayson e Romero. Criticado nos últimos jogos, o lateral Juninho Capixaba deixa o time titular para dar lugar ao volante Maycon, improvisado na lateral esquerda.

Fabio Carille, mesmo tendo aberto o treino para os torcedores acompanharem, não deixou que estes vissem o rachão com os prováveis titulares. Contudo, confirmou a escalação em entrevista coletiva depois do treino.

Já no Palmeiras, o clima é mais leve. Invicto e time com a melhor campanha no Paulistão, o Alviverde lidera o Grupo C com 20 pontos, mas também vem de dois jogos sem vencer, depois de empates com Linense e Ponte Preta. Roger Machado, treinador palmeirense, não confirmou seu onze inicial, mas deve manter os nomes que vinham disputando os últimos jogos.

Já no Palmeiras, o clima é mais leve. Invicto e time com a melhor campanha no Paulistão, o Alviverde lidera o Grupo C com 20 pontos, mas também vem de dois jogos sem vencer, depois de empates com Linense e Ponte Preta. Roger Machado, treinador palmeirense, não confirmou seu onze inicial, mas deve manter os nomes que vinham disputando os últimos jogos.

Não só a torcida tem se mostrado insatisfeita com a fase negativa, mas também o comandante Fabio Carille, que já confirmou a escalação de sua equipe com antecedência, promovendo mudanças no time titular para o Derby.

Com 13 pontos, o Corinthians é o líder do Grupo A, mas a sequência de três jogos sem vencer, com derrotas para Santo André e São Bento e um empate frente ao Red Bull Brasil, tem sido um incomodo no clube.

Ao todo tivemos 364 jogos entre Corinthians e Palmeiras em 101 anos de história. O Alviverde possui 129 vitórias, contra 125 do Timão, tivemos empates em 110 oportunidades.

Raphael Claus será o responsável pelo apito, é um árbitro experiente e vai participar de seu quinto derby. Com Claus apitando, o Palmeiras venceu uma vez, o Corinthians ganhou outra partida e houve dois empates.

O Palmeiras vive momento melhor que seu maior rival, os comandados de Roger Machado estão invictos na competição, mas nos últimos dois jogos não demonstrou um bom futebol, empatando com Linense em casa, e Ponte Preta, em Campinas. O Verdão é líder do grupo B com 20 pontos, tendo seis vitórias e dois empates.

Já o Palmeiras vem de um empate morno em 0 a 0 contra a Ponte Preta, em Campinas.

O alvinegro chega no Derby com a missão de conquistar a vitória e evitar uma possível crise. Os donos da casa não vencem há três partidas, tendo duas derrotas neste período. Mesmo assim o Alvinegro é líder do grupo A com 13 pontos. Em oito rodadas, foram quatro vitórias um empate e três derrotas.

Na última rodada o Corinthians empatou com o Red Bull Brasil em 1 a 1, em Campinas, com dois gols contras na partida.

Mais um capítulo de um dos maiores clássicos do mundo, Corinthians e Palmeiras ficam frente a frente, pela 9ª rodada do Paulistão, neste sábado (24) às 17h na Arena Corinthians. Os dois clubes entram no derby buscando o reencontro com as vitórias.