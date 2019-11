Recordar é viver: relembre jogos entre Tupi x Atlético-MG

Além das cores da camisa, preto e branco, Tupi e Atlético-MG carregam consigo o mesmo mascote: o Galo. E este dois irão medir forças no próximo domingo (25), às 17h, no Estádio Radialista Mário Helênio, valendo por mais uma rodada do Campeonato Mineiro.

Ambos são centenários e com muitas histórias para contar. Nos últimos anos, Tupi e Atlético protagonizaram boas partidas para o torcedor acompanhar. Ao todo, segundo o site Galo Digital, são 67 jogos, com 41 vitórias do Galo. O Galo Carijó conquistou 13 triunfos. No último jogo, o time de Belo Horizonte goleou o rival alvinegro de Juiz de Fora por 4 a 0, no Independência.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, alguns confrontos importantes entre Atlético e Tupi.

Atlético 1 x 2 Tupi - Amistoso 1966

Era início de 1966, e dias antes o Tupi havia vencido o Cruzeiro - campeão mineiro de 1965 -, em Juiz de Fora, por 3 a 2. Para tirar um sarro dos celestes, o Atlético resolveu convidar o Galo Carijó para jogar um amistoso no Mineirão. Era uma prática comum as equipes da capital mineira convidar times do interior de Minas Gerais para fazer amistosos.

Apesar de o Mineirão estar lotado e a grandeza do recém-inaugurado estádio assustar aos jogadores do Tupi, o resultado final da partida mostrou outra situação. O Galo Carijó venceu por 2 a 1, surpreendendo a todos e aos próprios atletas pelo feito alcançado. Após um novo amistoso e vitória sobre o América, também por 2 a 1. A partir daquele momento, o time de Juiz de Fora ficou conhecido como o "Fantasma do Mineirão".

Tupi 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro de 1989

Este confronto ficou marcado como o dia em que o administrador do estádio Salles de Oliveira, o ex-jogador do clube, Toledo decidiu a vida do Tupi no Campeonato Mineiro de 1989. Na ocasião, o time de Juiz de Fora não cumpria uma boa campanha no octogonal decisivo, apesar de ter feito uma excelente primeira fase.

O Tupi abriu 2 a 0, com gols de Luizinho (contra) e do zagueiro Gomes. No entanto, o Atlético foi para cima e conseguiu o empate com Gerson e Mauricinho. O Galo da capital poderia virar o jogo após Éder e Luizinho tabelarem e o defensor ir em direção ao gol.

Toledo, histórico ex-jogador do clube juiz-forano e administrador do estádio, dividiu a jogada com o beque atleticano e chutou a bola para longe. Houve tumulto, a polícia entrou em campo e briga no campo. Apesar da confusão, o jogo terminou mesmo em 2 a 2.

Atlético x Tupi - Semifinal do Campeonato Mineiro de 2008

Após boas campanhas, Atlético e Tupi participaram da semifinal do Estadual de 2008. O time de Juiz de Fora, por ter feito a melhor campanha, decidiria em casa. O Atlético teria que buscar o resultado em Belo Horizonte no primeiro jogo.

Na primeira partida, o Atlético teve dificuldades, mas venceu o Tupi. Renan (pênalti), Danilinho e Renan Oliveira fizeram os gols atleticanos. Edimar e Silas anotaram os tentos carijós. Com o resultado, o Galo teria a vantagem do empate. Ao time juiz-forano bastava vencer por um gol de diferença.

Na partida de volta, no Estádio Radialista Mário Helênio, o Tupi teve ótimas chances no primeiro tempo, mas desperdiçou. Por sua vez, o Atlético jogou melhor na etapa final, criando boas oportunidades. Nos minutos finais, após passe de Danilinho, o meia Renan Oliveira, de então 18 anos, fez um belo gol de calcanhar e classificou o Galo com a vitória por 1 a 0.