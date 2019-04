Recordar é viver: em 2011, Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e decide a Taça Rio

Em 2011, Fluminense e Flamengo entravam em campo no, até então, Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão) pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O duelo marcou o encontro do atual campeão brasileiro e o campeão da Taça Guanabara, que tinha Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves em seu elenco. Porém, antes da partida começar, o camisa 10 sentiu um desconforto e não foi escalado. Com um temporal, apagão no início e brilho de Felipe nos penaltis, o Rubro-Negro se classificou para a final.

A partida

Debaixo de um temporal, a partida começou pegada, e o Rubro-Negro perdeu mais um importante jogador: Léo Moura sentiu dores no joelho direito e teve que ser substituído. A primeira chegada foi do Flu: Welinton recuou mal, Rafael Moura aproveitou e saiu na cara de Felipe que, de carrinho, tirou a bola do atacante tricolor.

Eis que a forte chuva causou um apagão no Engenhão. 21 minutos depois, a partida foi reiniciada, quando os goleiros Felipe e Ricardo Berna deram o aval para o árbitro Péricles Bassols recomeçar o jogo. Melhor no jogo, o Fluminense abriu o placar aos 22: após cobrança de faltas, Gum desviou para Rafael Moura, em posição irregular, desviar para o fundo do gol, 1 a 0.

A equipes das Laranjeiras seguiu melhor e quase ampliou aos 30 minutos, quando Fred aproveitou a tabela de Julio César e Conca, e chutou para boa defesa de Felipe. A melhor chance do Rubro-Negro antes do intervalo, foi quando Thiago Neves tocou para Diego Maurício finalizar no canto, mas Berna espalmou.

No segundo tempo, precisando do resultado, o Flamengo voltou com Deivid e Bottinelli na equipe. Mas foi o Fluminense quem teve a primeira grande chance aos 2 minutos, quando Fred e Mariano pararam em Felipe. Aos 11, mais um duelo entre a estrela do ataque tricolor e o arqueiro rubro-negro, que levou vantagem mais uma vez ao salvar com a perna.

Aos 22, quem marcou foi a equipe da Gávea, e com um velho conhecido tricolor: Williams cruzou e Thiago Neves, livre, tocou de cabeça sem chances para Ricardo Berna, 1 a 1. Com o gramado pesado, e as duas equipes cansadas, a partida se encaminhou para as penalidades máximas.

Pelo lado do Tricolor, Fred, Edinho, Conca e Gum marcaram, enquanto Souza e Araújo perderam. Pelo lado do Rubro-Negro, David Braz, Deivid, Galhardo e Bottinelli marcaram, já Renato Abreu e Thiago Neves pararam em Berna. Na série decisiva, Tartá parou em Felipe e Diego Maurício classificou o Flamengo ao definir a disputa em 5 a 4. Na final, a equipe da Gávea seria campeã, também nos pênaltis, contra o Vasco e levaria o Campeonato Carioca de maneira invicta.