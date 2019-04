Tudo o que você precisa saber: Fluminense x Flamengo pela Taça Rio

O Fluminense e o Flamengo se enfrentam neste sábado (24), reeditando um dos clássicos mais importantes do país em partida válida pela segunda rodada da Taça Rio, confronto que será disputado fora do Rio de Janeiro, na Arena Pantanal em Cuiabá, às 17h (horário de Brasília).

Os dois vem a campo em situações distintas, quase opostas, com o "urubu" já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e com a cabeça na estréia da Libertadores, enquantoos "guerreiros" buscam se reafirmar após um início de ano extremamente conturbado e ainda não tendo convencido sua torcida, que mesmo com os bons resultados, ainda se questiona sobre o potencial desse elenco.

Como os dois times chegam para a partida

Com ambos vindo de goleadas na primeira rodada, e o rubro-negro vindo de um título na Taça Guanabara, os clubes buscam manter o retrospecto positivo e a boa fase para garantir a classificação para as semifinais do torneio.

O Tricolor, que ficou de fora das fases decisivas no primeiro turno, pretende dar seguimento aos bons resultados que tem tido ultimamente (com destaque para as duas últimas goleadas sobre Salgueiro-PE e Bangu), apostando no sistema 3-5-2 de Abel Braga, que usando três zagueiros conseguiu dar uma melhora visível a defesa da equipe que está a sete jogos sem perder, conquistou cinco vitórias consecutivas e sofreu apenas um gol.

Sornoza foi o destaque da goleada sobre o Salgueiro-PE pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Já o clube da Gávea, que vive um momento melhor que o seu adversário, treinou em segredo e muito provavelmente entrará em campo com sua equipe reserva (que tem ótimos nomes a disposição como Vinicius Júnior), por opção do técnico Paulo Cesar Carpegiani, que já visa a estreia contra o River Plate pela Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira.

Primeiro clássico após negociação por Henrique Dourado

Provavelmente não será dessa vez que o atacante Henrique Dourado irá reencontrar seu ex-clube em campo, sendo poupado com os outros titulares, porém recentemente o jogador disse em entrevista que, caso escalado, ele iria comemorar normalmente se marcar um gol contra o Fluminense.

Artilheiro do país e do Brasileirão em 2017, Henrique Dourado foi negociado pelo Fluminense com o Flamengo por R$ 11 milhões por 50% dos direitos do jogador. O rubro-negro ainda comprou outros 25% do passe que pertencia ao Mirassol, ficando com um total de 75% do passe do atleta, que assinou por quatro anos.

Henrique Dourado já marcou duas vezes pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O palco será fora do Rio dessa vez

Com o Maracanã indisponível, os dois clubes optaram por não jogar na cidade e a partida foi confirmada para a Arena Pantanal, no estado do Mato Grosso, com mando de campo da equipe das Laranjeiras. A decisão veio através de um acordo, após os problemas que os estádios do Rio sofrem, em que ambos irão dividir uma cota igual e não terão custos.

A expectativa é de um bom público mesmo fora da cidade, assim como o Flamengo x Boavista que foi disputado em Cariacica-ES, e de um bom retorno para os clubes, pois se optassem pelo Nilton Santos, por exemplo, precisariam negociar com o Botafogo e pagar o aluguel.

Flamengo defende invencibilidade

Em 2017, Flamengo e Fluminense se enfrentaram oito vezes e o rubro-negro não perdeu em nenhuma partida. Entre tantos clássicos, o Fla-Flu decidiu o Campeonato Carioca e a vaga na semifinal da Sul-Americana, e em ambas o time da Gávea levou a melhor.

O confronto mais quente foi pela Sul-Americana. O Fluminense abriu 3 a 1 no jogo de volta, no Maracanã, e tinha a vantagem do placar até pouco mais dos 20 minutos do segundo tempo, quando o rubro-negro iniciou a reação e arrancou o empate nos minutos finais, garantindo a vaga na semi. A eliminação causou crise no Tricolor.