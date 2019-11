Fora do Rio, Fluminense e Flamengo fazem o primeiro clássico da Taça Rio

Fluminense e Flamengo se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 17h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. As duas equipes chegam bem para o primeiro Fla-Flu de 2018. O Tricolor vem de cinco vitórias seguidas (duas pela Copa do Brasil e três pelo Carioca) e mostrando evolução, mesmo diante das inúmeras perdas de jogadores importantes. Já o Rubro-Negro vem de vitória contra o Boavista, que valeu o título da Taça Guanabara.

O último confronto entre as equipes aconteceu nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2017, quando o Rubro-Negro buscou o empate em 3 a 3 após estar perdendo por dois gols de diferença, e se classificou para a semifinal, eliminando o Tricolor do torneio. Lucas e Renato Chaves, por duas vezes, marcaram para o Fluminense. Diego, Felipe Vizeu e Wilian Arão fizeram a favor do Flamengo. Relembre:

No histórico do confronto, contando apenas jogos pelo Campeonato Carioca, o Flamengo leva vantagem. São 88 vitórias para o clube da Gávea, contra 75 do clube das Laranjeiras, além de 81 empates, totalizando 244 partidas. O Rubro-Negro também é o time que mais marcou gols, 367, contra 335 do Tricolor.

Abel confirma time completo e critica jogo em Cuiabá

Precisando se virar em meio muitos problemas, o treinador tricolor vai manter o time que vem de sete jogos sem perder. Após duas boas goleadas, o Flu chega ao clássico com um retrospecto não muito favorável contra o rival: nenhuma vitória nos últimos nove jogos. Abel lembrou dos jogos da temporada passada, confirmando que a equipe está focada e que não faz diferença se o Fla não for para o jogo com os titulares.

"Não tem nada de diferente do ano passado. Mas não é mole, para os dois lados. Se analisar bem, a gente sempre saiu na frente e eles empataram. É complicado. Eles têm a Libertadores, não sabemos como vai ser. A garotada deles ganhou do Bangu... Ninguém vai querer saber o time. Eles têm equipe muito boa. É Flamengo. A gente vai com o que tiver de melhor", destacou o treinador.

Abel também questionou e teceu críticas sobre o local do clássico. Por causa de shows, o Maracanã não será o palco do tradicional confronto. A partida será realizada na Arena Pantanal, o que não deixou o comandante tricolor feliz:

"Jogo fora é muito triste. Não dá. Com todo o respeito a Cuiabá, o Fla-Flu é do Rio. É Carioca. Não pode ser fora daqui. Para o Fluminense é normal, não tem estádio. Entendo presentear o torcedor de fora, mas... Maracanã virou palco de samba. É ridículo ter Fla-Flu fora do Rio."

Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C

Carpegiani poupa titulares de olho na estreia na Libertadores

Se pelo lado do Fluminense o clássico vale a confirmação de uma evolução, pelo Flamengo o jogo é uma chance para os reservas mostrarem seu valor ao técnico Paulo César Carpegiani e para os que estão voltando de lesão, uma oportunidade de ganhar ritmo de jogo, como o goleiro Diego Alves e o zagueiro Juan.

"Os dois precisam jogar. Vamos montar uma equipe para o clássico, mas deixando quase todo o time que atuou no Rio. Temos uma viagem, não há necessidade de correr esse risco." disse o treinador ao final da partida contra o Madureira.

Com a cabeça no River Plate, pela estreia da Libertadores, Carpegiani já escolheu o substituto de Cuellar, que está suspenso. A vaga será preenchida por Jonas, que arrancou elogios do treinador na última partida pelo Carioca.

"Jonas entrou bem. O tirei hoje porque ele cansou; É normal, não era titular há algum tempo, mas gostei da atuação dele. Foi bem. Não gosto de falar sobre dois jogadores desenvolvendo a mesma função, pois é comparação. O que posso dizer é que o Jonas é um jogador importante e que tem tudo para nos ajudar muito”