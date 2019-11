Resultado Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca 2018 (4-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Fluminense 4 x 0 Flamengo. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Volta Redonda no domingo (4), às 17h. O Flamengo, por sua vez, faz outro clássico, desta vez, com o Botafogo, sábado (3).

Goleada tricolor em Cuiabá. No primeiro Fla-Flu do ano, o Fluminense bateu sem dificuldades o Flamengo por 4 a 0, na Arena Pantanal. Marcos Jr (duas vezes), Pedro e Gilberto marcaram os gols do clássico.

FIM DO CL4SSICO! Fluzão domina a partida, faz 4x0 no Flamengo e goleia pela terceira vez seguida! #FLAxFLU pic.twitter.com/mGAUSrTr3M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 24 de fevereiro de 2018

45' FIM DE JOGO!

45' Fluminense fica com a bola e espera o apito final.

44' Após erro do Flu, Vinicius Jr é lançado, mas bola sai forte demais.

42' Kleber vai ao fundo, e é derrubado na área por Marlon. Juiz dá tiro de meta.

40' Geovânio cruza e Júlio César fica com a bola.

39' Flamengo fica com um a menos nesta reta final de clássico.

38' SEGUNDO AMARELO PARA CUÉLLAR! (FLAMENGO)

37' Cuéllar faz falta dura em Pablo Dyego.

36' Marlon chuta de fora da área, e Sornoza desvia. Quase o quinto.

34' Pablo Dyego tenta arrancada pela esquerda mas é desarmado.

32' Substituição no Fluminense! Sai: Pedro; Entra: Pablo Dyego.

32' Pedro cai pedindo atendimento médico e sai de maca.

30' Substituição no Fluminense! Sai: Richard; Entra: Matheus Norton.

30' QUASE O QUINTO! Pedro e Sornoza tentam, mas Diego Alves salvou o rubro-negro.

29' Patrick tenta lançamento para Vinicius Júnior, mas Julio César sai para defender.

27' Em cobrança de falta ensaiada, Vinícius Jr recebe mais chuta para fora.

26' Flamengo cobra falta rápido tentando surpreender, mas bola fica fácil para Júlio César.

25' CARTÃO AMARELO PARA RICHARD! (FLUMINENSE)

23' Clássico fica morno neste momento, sem grandes lances.

21' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Robinho.

20' Parada técnica.

17' Vinicius Junior cobra falta levantando na área e Julio César defende.

16' Substituição no Flamengo! Sai: Trauco; Entra: Patrick

15' CARTÃO AMARELO PARA LÉO DUARTE!

15' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR!

14' CONFUSÃO! Léo Duarte e Marcos Jr se desentendem e os ânimos ficam exaltados.

13' Gilberto cruza boa bola para Pedro, que para em defesa de Diego Alves

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR!! Gilberto cruza na cabeça do camisa 35, que marca o seu segundo do jogo e o quarto do Tricolor!

9' Thuler tenta lançar Vinicius Jr, mas bola sai.

7' Fluminense se enrola ao sair com a bola, Fla marca melhor.

6' Ronaldo arrisca de longe e Júlio César encaixa.

5' Flamengo briga mais pela bola neste segundo tempo.

4' Vizeu é lançado mas é flagrado em impedimento.

3' Marcos Jr fica caído após lance com Cuéllar.

2' Fluminense rouba a bola, Richard chuta e carimba Thuler.

1' Em desvantagem, Flamengo inicia a etapa final no ataque

0' Bola rolando!

0' Substituição no Flamengo! Sai: Rômulo; Entra: Jean Lucas.

0' Substituição no Flamengo! Sai: Marlos; Entra: Geuvânio

Times em campo para a etapa final.

Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

Em clássico quente, o Fluminense vai vencendo o Flamengo por 3 a 0 neste primeiro tempo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Marcos Jr, Pedro e Gilberto marcaram os gols do Tricolor.

47' Fim de primeiro tempo!

45' +2 de acréscimo

44' Trauco cruza e Thuler cabeceia por cima de Júlio César.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! GILBERTO!! Marcos Jr chuta, Diego Alves defende e no rebote, o lateral tricolor faz o terceiro do Flu!

41' CARTÃO AMARELO PARA RÔMULO! (FLAMENGO)

38' Sornoza levanta na área buscando Gum, mas bola sai.

37' CARTÃO AMARELO PARA CUÉLLAR! (FLAMENGO)

36' Defesa do Flamengo se enrola e Cuéllar faz falta em Pedro.

35' QUE BELEZA! Gilberto dá linda caneta em Vinícius Jr.

32' CARTÃO AMARELO PARA IBAÑEZ! (FLUMINENSE)

30' Após bate e rebate, juiz marca falta de Marlos sobre Jadson em dividida.

28' Fluminense usa e abusa dos ataques pelo lado direito com Gilberto, explorando os espaços de Trauco.

27' Jadson recebe na área e arrisca o chute. Bola para fora.

25' Flamengo tenta o ataque mas para na zaga tricolor.

23' UUUH!! Vizeu ajeita de cabeça para Vinícius Júnior, que arrisca da entrada da área e leva perigo!

21' Bola volta a rolar

20' Parada técnica.

18' Flamengo, com este resultado, vai perdendo sua invencibilidade no Carioca.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! PEDRO!! Após cobrança de escanteio, centroavante pega a sobra e amplia!

15' Flamengo tem dificuldades de sair com a bola.

14' Pela direita, Gilberto tenta lançamento, mas manda para fora.

13' Flamengo tenta lançamento longo, mas Júlio César faz a defesa.

10' Após escanteio, Gum manda de cabeça para fora.

9' Pedro é lançado mas Diego Alves saiu bem do gol.

7' Gilberto aciona Marcos Jr, que é pego em impedimento.

6' UUH!!! Vizeu escora para Marlos que chuta. Julio Cesar defendeu!

5' Clássico começou quente, com o Fluminense mais ligado.

4' Arena Cuiabá recebe bom público.

3' Pedro tenta lance mas Thuler corta.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! MARCOS JR!! No primeiro ataque do jogo, o o camisa 35 recebe de Sornoza e abre o placar na Arena Pantanal!!

0' Bola rolando, comela o Fla-Flu!!

FLUMINENSE ESCALADO!

FLAMENGO ESCALADO!

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Flamengo ao vivo minuto a minuto, partida válida pela segunda rodada da Taça Rio a ser disputado na Arena Pantanal, Cuiabá, neste sábado (24), às 17h (de Brasília).

Arena Pantanal, que foi palco de partidas na Copa do Mundo, receberá o Fla-Flu deste sábado. O estádio passou por ajustes, como reparos no teto, gramado e vestiário. Ao todo, foram colocados 25 mil ingressos à venda. A previsão de público é de 17 mil pessoas.

O Flamengo, por sua vez, irá poupar alguns titulares visando o confronto contra o River Plate, pela Libertadores. Assim, o rubro-negro deve jogar Fla-Flu com: Diego Alves, Pará, Thuler, Léo Duarte e Trauco; Cuellar, Romulo e Jean Lucas; Vinícius Jr, Marlos Moreno e Felipe Vizeu.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga não fez mistério e repetirá o mesmo time que bateu o bangu, com: Júlio César, Gum, Renato Chaves e Ibanez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Marlon; Marcos Jr e Pedro.

Pelo lado do Flamengo, o goleiro Diego Alves espera um bom resultado diante do Flu: "Espero que seja um clássico bonito, sem violência e queremos sair com a vitória. Temos um jogo importante contra o Fluminense. Normal que cresca ambiente de Libertadores por estar próximo do jogo, mas temos o Fluminense antes. Estamos concentrados, queremos seguir crescendo. Alguns jogadores terão oportunidade"

O atacante Marcos Jr, que vive boa fase no Fluminense, falou sobre a sua expectativa para o clássico: "É motivante. Sempre que enfrento eles, me dá uma adrenalina maior. Espero que a gente possa ganhar, diferente do que aconteceu no ano passado. Fla-Flu é no Rio. Não conheço Cuiabá. Mas... se os clubes vão ganhar dinheiro, vamos lá jogar."

As delegações de Fluminense e Flamengo chegaram juntos a Cuiabá em voo fretado nesta sexta-feira. Entretanto, eles ficaram hospedados em hotéis diferentes

Na história, Fluminense e Flamengo já se enfrentaram 403 vezes, com 147 vitórias para o rubro-negro, 125 triunfos tricolores e 131 empates. No quesito gols marcados, o Fla fez mais: 597 contra 541.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelas oitavas de final da Copa Sul-americana. Em clássico eletrizante, o Fluminense, que havia perdido na ida, abriu 3 a 1, mas cedeu o empate em 3 a 3. O resultado colocou o Flamengo nas semifinais da competição. Diego, Arão e Vizeu marcaram para o Fla, enquanto Lucas e Renato Chaves, duas vezes, anotaram para o Flu.

No Grupo B, o Flamengo também é o líder com três pontos. Estreou com goleada sobre o Madureira por 4 a 0.

No Grupo C, o Fluminense é o líder com três pontos. Estreou a Taça Rio com goleada sobre o Bangu por 4 a 0.

Tanto Fluminense como Flamengo disputa o primeiro clássico do ano vivendo bom momento no Campeonato Carioca. O Tricolor, após inicio de ano conturbado, conseguiu se reerguer e vê a partida deste sábado como uma afirmação. O Flamengo, atual campeão da Taça Guanabara, quer manter sua invencibilidade.