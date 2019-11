Resultado Grêmio x Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho 2018 (3-0)

Boa noite a você ligado na VAVEL Brasil! Até a próxima com mais futebol, mais Campeonato Gaúcho e outras competições! Um abraço e um ótimo domingo a todos e todas!

Grêmio soma nove pontos e volta a campo agora na terça-feira pela Libertadores da América. O Tricolor, atual campeão, defende a conquista no início da caminhada em Montevidéu. O Novo Hamburgo volta para zona do rebaixamento e precisa sair dela nos próximos três compromissos. Do contrário, o campeão gaúcho de 2017 vai para segunda divisão, a divisão de acesso em 2019.

"Agradecer a Deus pela partida, mais pelos três pontos. Por todos não saírem com lesão. Nós do Grêmio e do Novo Hamburgo. Agora é descansar e pensar no próximo jogo e na Libertadores. Eu sei que posso ajudar, primeiro gol recém, mas agradecer a Deus e ao apoio dos torcedores', Jael.

"Adquirir o ritmo é jogando. Estamos voltando", comenta Michel.

"A gente precisava vencer pra dar uma respirada. Estamos longe de onde queremos, mas foi importante. Faltam três jogos e tentaremos o maior número de pontos. Sair da zona incômoda e tentar classificar", Ramiro.

Grêmio faz a segunda vitória no estadual e deixa a zona do rebaixamento! Grêmio fez 3 a 0 em casa. Gols de Thonny, Michel e Jael.

48' FINAL DE JOGO! GRÊMIO 3-0 NOVO HAMBURGO!

46' Goleiro Michel Alves sentiu parte muscular e caiu um pouco no gramado. Instantes finais.

O carinho da torcida todo com Jael! Grêmio faz 3 a 0, deixa a zona do rebaixamento e assume o 9º posto. Mesmo com o time reserva, o Grêmio fez bom jogo e garantiu a vitória.

EMOCIONANTE! JAEL MARCA PELA PRIMEIRA VEZ PELO GRÊMIO! A Arena vai à loucura! A Arena comemora! Renato leva as mãos aos céus, o banco de reservas todo se mobiliza! Jael faz pelo Grêmio! 3 a 0!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! JAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL! JAEL É DO GRÊMIO! O CRUEL! O MATADOR!

41' PÊNALTI! PÊNALTI PARA O GRÊMIO!

40' PRA FORA! Jael chuta alto demais. Força demasiada e tiro de meta marcado.

39' CARTÃO AMARELO! Julio Santos pela falta cometida em Lima agora!

38' Grêmio tenta no contra-ataque, mas o árbitro marca uma falta de Lima e a torcida protesta fortemente na Arena.

37' Escanteio para o Novo Hamburgo.

34' Troca no Grêmio: Lima no lugar do Thonny Anderson.

33' UUUUH! Thonny Anderson dá a resposta, mas chuta na marcação na indefinição do lance e sente cãibras! Lima vai entrar no lugar do Thonny.

31' DE NOVO! Bola desviada em outro chute de longe, dessa vez de Branquinho, e a bola vai por cima do travessão! Escanteio para o Nóia!

30' QUASE O DESCONTO! Henrique Santos que entrou no Novo Hamburgo acertou o travessão em um chute de longe!

30' Grêmio 2-0 Novo Hamburgo

28' Cruzamento fechado do Assis e Paulo Victor faz boa defesa.

26' TROCA NO NOVO HAMBURGO: Sai Zotti e entra Henrique Santos.

24' TROCA NO GRÊMIO: Alisson no lugar de Jailson.

23' Alisson vai entar no Grêmio.

22' Bola cobrada forte demais e vai na linha de fundo. Grêmio segue vencendo.

22' Escanteio para o Novo Hamburgo com Zotti na cobrança.

18' TROCA NO NOVO HAMBURGO: Branquinho no lugar do Ricardo Lobo.

16' Jean arrisca de longe, mas o chute é fraquinho e Paulo Victor faz fácil defesa pelo Grêmio.

13' QUASEEEEEEEEE! Jael cabeceia e o goleiro Michel Alves faz milagre! Chance da pequena área!

12' Jael tenta a jogada e a zaga do NH rebate de qualquer maneira na chegada do Grêmio.

11' Madson queria uma falta, mas Leandro Vuaden manda o jogo seguir.

8' Cruzamento forte demais do Grêmio, mas o Tricolor tenta a pressão contra o Nóia.

5' Jailson sofreu uma pancada na cabeça e é atendido para voltar 100%.

12.964 torcedores presentes na Arena.

Havia impedimento de Marcelo Oliveira na jogada.

3' PRA FORAAA! Escanteio cobrado e Marcelo Oliveira chuta alto demais! Que chance!

3' Escanteio para o Grêmio na chegada com Marcelo Oliveira. Thonny Anderson vai na cobrança.

1' PRA FORA! Thonny Anderson dança em cima da marcação, busca uma jogada de efeito no chute e manda pra linha de fundo.

0'/2º COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Troca no Grêmio: Maicossuel no lugar de Everton.

Thonny Anderson é destaque no primeiro tempo. Assistências de Jael também se destacaram na etapa inicial. Grêmio controla a maior parte do jogo e tem o placar a seu favor.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio tem 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo!

43' Jean Silva finaliza e Paulo Victor faz firme defesa pelo Grêmio.

41' Assis cobra falta e a defesa gremista afasta de cabeça.

40' Novo Hamburgo tenta descontar o prejuízo. Time está voltando para zona do rebaixamento. Grêmio é 9º.

38' Grêmio 2-0 Novo Hamburgo

Jael não tem gols, mas tem quatro assistências com o Grêmio.

Assistência de Jael novamente e Michel vence seu xará no lance. O Grêmio tem 2 a 0!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! MICHEL!

32' PRA FORA! Jogada gremista de Thonny Anderson e Ramiro, Jael finaliza e manda pra linha de fundo!

26' Assis chega legal no ataque, mas sai com bola e tudo. É um jogador muito acionado no time anilado.

25' Grêmio 1-0 Novo Hamburgo

22' TROCA! Novo Hamburgo mexe: sai David e entra Renan. Sentiu fisicamente o volante do NH.

22' PRA FORA! Escanteio cobrado pelo Assis e Ricardo Lobo cabeceia para fora!

22' ESCANTEIO AO NÓIA! Cobrança do NH e Paulo Victor tirou para linha de fundo.

20' SEGURA MICHEL ALVES! Jael chuta forte por fora da barreira, mas o goleiro tá bem colocado e encaixa o chute.

19' FALTAAA! Thonny Anderson faz a jogada, serve Jael em retribuição do gol e o atacante é derrubado. Mais uma chance para o Grêmio agora.

19' Falta cobrada e a cabeçada gremista vai pela linha de fundo! Tricolor tentando ampliar.

18' Falta para o Grêmio. Thonny Anderson na bola.

17' Jogo no setor de meio campo. Thonny Anderson faz bom jogo até aqui.

12' NO TRAVESSÃO! Michel chega na área para a cabeçada e acerta o travessão da meta do Novo Hamburgo! Quase o segundo gol do Grêmio!

11' Jogada do Madson vai para escanteio. Procurava Ramiro.

11' IMPEDIMENTO! Jean Silva à frente em relação à defesa gremista.

9' Assis cruza e a zaga gremista afasta dali.

7' FALTA! Falta de ataque do NH em escanteio cobrado. Carga do Assis sobre o defensor gremista. Bola para o Grêmio cobrar.

6' Grêmio administra a posse e o Novo Hamburgo tenta ser mais veloz com a bola.

4' Grêmio vai vencendo neste início de jogo. Tem 1 a 0 na Arena.

21 segundos o tempo do gol. É recorde na edição do Campeonato Gaúcho!

Jael deixa mais uma assistência no Grêmio e gol marcado por Thonny Anderson! Segundo gol dele no Campeonato Gaúcho.

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! JOGADA DO EVERTON, PASSE DO JAEL E GOL DE THONNY ANDERSON!

0' COMEÇOU! ESTÁ VALENDO NA ARENA!

Equipes no gramado. Vai começar a partida desta 9ª rodada do Campeonato Gaúcho!

A bola rola às 19 horas. Fique conosco na VAVEL Brasil! Siga-nos nas redes sociais e saiba tudo do mundo esportivo!

É o duelo entre o atual campeão gaúcho e o atual campeão da Libertadores. As duas equipes que trouxeram bons resultados em 2017 e estão em plenas dificuldades no Campeonato Gaúcho. O Grêmio é lanterna com só 4 pontos e o Novo Hamburgo tem apenas 6.

Preto não joga e atua Zotti em seu lugar. Zotti, ex-Brasil de Pelotas. O capitão do NH é Julio Santos.

Novo Hamburgo: Michel Alves, Bindé, Roberto, Julio Santos, Assis; David, Diogo Oliveira, Zotti, Juninho, Jean Silva e Ricardo Lobo.

18h20: Goleiros dos clubes em trabalho de aquecimento na Arena do Grêmio.

Grêmio reserva, apesar de nomes como Ramiro, que não vem atuando. Jael segue zerado em gols pelo clube, mas é quem fecha o ataque nesta noite.

Grêmio confirmado: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Jailson, Ramiro, Everton, Thonny Anderson e Jael.

Arthur ainda não está com o grupo gremista. A expectativa é para ele estrear na Copa Libertadores contra o Defensor em Montevidéu. O jogador está parado desde a final da Libertadores 2017 por conta de lesão. Ainda não atuou na atual temporada.

Do time de quarta-feira contra o Independiente, relacionados foram Bruno Cortez, Jailson, Alisson e Everton.

Após ser apresentado durante a semana, o atacante Hernane confirma que não inicia a partida contra o Novo Hamburgo: "Estou feliz, espero dar meu melhor com a camisa do #Grêmio. Não, não começo o jogo", afirmou na Arena.

A previsão de público está entre 13 e 15 mil torcedores na Arena do Grêmio. É a mudança do clima de ressaca após a Recopa Sul-Americana do meio de semana e a missão, difícil missão de vencer o Novo Hamburgo e poder deixar a zona do rebaixamento do estadual na rodada. Logo mais, vamos confirmar a escalação das duas equipes.

Acompanhe minuto a minuto da partida entre Grêmio x Novo Hamburgo ao vivo hoje pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Grêmio e Novo Hamburgo já se enfrentaram 175 vezes e a vantagem no duelo é Tricolor. São 124 vitórias da equipe de Porto Alegre, contra apenas 16 da equipe do Vale dos Sinos. As equipes já ficaram no empate outras 35 vezes.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Michel Alves; Bindé, Roberto Dias, Júlio Santos, Xaro; David, Tiago Ott, Toledo (Preto), Juninho e Jean Silva; Ricardo Lobo.

A única dúvida que pode estar na cabeça do treinador Anilado é no meio de campo. O capitão Preto ainda é dúvida para a partida. Caso não consiga atuar, Toledo entra no time.

O discurso no Estádio do Vale é somar pontos em Porto Alegre. Beto Campos dividiu o último treinamento da equipe em duas partes. Na primeira os jogadores realizaram trabalho tático e na segunda disputaram um Rachão, para descontrair.

Em duelo válido pela 8ª rodada, o Nóia venceu o São Luiz, no Estádio do Vale, pelo placar de 2 a 0.

O Novo Hamburgo entrou em campo na última quarta-feira (21) em rodada atrasada da competição. Mesmo jogando em casa, o Anilado empato com o Cruzeiro em 0 a 0.

Números que deixam o Novo Hamburgo na 10ª colocação do Gauchão, com seis pontos somados.

A equipe do Vale dos Sinos, comandada por Beto Campos, soma apenas uma vitória em sete jogos disputados até o momento.

A vida também não anda nada tranquila para o Novo Hamburgo, atual Campeão Gaúcho.

O Grêmio tropeçou diante do Veranópolis na última rodada do Gauchão e acabou derrotado por 2 a 0.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur (Jailson); Ramiro, Lima e Alisson; Hernane (Jael).

No último trabalho que fez com sua equipe antes do confronto diante do Novo Hamburgo, o técnico Renato Gaúcho fechou os portões para imprensa, na primeira parte do treinamento. Quando os portões foram abertos, um “rachão” foi realizado para descontrair os jogadores.



Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Além disso a equipe titular está desgastada após jogar por 120 minutos na última quarta-feira (21).

Para o confronto diante do Nóia, pela 9ª rodada do Gauchão, Renato Portaluppi deve levar a equipe reserva à campo. Uma vez que o atual campeão da Copa Libertadores, começa a defender seu título nesta terça-feira (27).

A má arrancada na competição estadual se dá pelo fato de o Tricolor ter iniciado o torneio com seu grupo de transição, devido ao calendário apertado após a disputa da Mundial de Clubes. O “time B” conquistou apenas um ponto ao longo e quatro rodadas. O grupo principal venceu apenas uma partida de três disputadas.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o título da Recopa Sul-Americana, o Grêmio volta à sua realidade no Campeonato Estadual. Nesse torneio, o tricolor habita a última posição na tabela, com 4 pontos.