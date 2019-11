Kieza marca pela terceira vez em três jogos e Botafogo bate a Cabofriense

O começo da partida foi promissor. Na primeira etapa, o Botafogo abriu o placar logo aos oito minutos de jogo, quando Kieza aproveitou cruzamento de Rodrigo Pimpão e desviou, de leve, matando o goleiro George. Dominando os primeiros 15 minutos, o Alvinegro viu a Cabofriense crescer no jogo e equilibrar as ações. Entretanto, Gatito Fernández foi um mero espectador do jogo, já que as finalizações do time da Região dos Lagos, principalmente de fora da área, pouco levaram perigo à sua meta

Na segunda etapa, o panorama da partida não mudou muito. O Botafogo seguiu tendo as melhores oportunidades e, por diversas vezes, chegou próximo de ampliar a vantagem. No entanto, faltaram alguns centímetros para que Igor Rabello, Pimpão e Luiz Fernando desviassem cruzamentos para o fundo das redes. Além disso, o goleiro George, da Cabofriense, também apareceu bem para manter o placar em 1 a 0.

Com a vitória, o Botafogo chega a seis pontos na Taça Rio, mas ocupa a quarta colocação do Grupo C da competição, atrás de Fluminense, Portuguesa e Boavista, que também têm a mesma pontuação. Na próxima rodada, o Alvinegro enfrenta o Flamengo, no sábado (3), ainda sem local definido. A Cabofriense tem zero ponto e está também na quarta posição do Grupo B do torneio.

FIM DE JOGO NO NILTON SANTOS! O Botafogo vence a Cabofriense por 1 a 0, com gol do centroavante Kieza, e acumula mais três pontos

48" No último lance do jogo, Bruno Tubarão ajeita na meia-lua, tenta o chute para empatar e manda a bola lá nas arquibancadas

46" Teremos três minutos de acréscimo

45" MAIS UMA VEZ GRANDE CHANCE PERDIDA! Brenner lança Leo Valencia, que supera as câimbras e cruza na direção de Luiz Fernando. Faltou só o camisa 17 conseguir acertar o movimento

43" DEFENDEU GEORGE! Zaga falha, Luis Ricardo chega finalizando, mas o goleiro da Cabofriense faz excelente defesa

40" AH, LEO VALENCIA......Meia chileno recebe lançamento em profundidade, ganha do zagueiro no corpo, mas adianta demais e desperdiça chance espetacular

39" Substituição no Botafogo: sai Kieza, entra Brenner

36" Kieza fez o giro, ia saindo na cara do gol, mas a arbitragem para tudo e marca falta do centroavante

33" Gama arrisca de muito longe, mas manda por cima. Finalizações dos visitantes pouco levam perigo a Gatito

31" Em escanteio, Maranhão sobe com liberdade na primeira trave, mas cabeceia mal

30" Substituição no Botafogo: sai Pimpão, entra Luís Ricardo

28" Substituição na Cabofriense: sai Kaká Mendes, entra Rafael Pernão

27" QUE CHANCE PERDE PIMPÃO! Marcinho cruza bonito pela direita, Kieza não alcança e o camisa 7 cabeceia mal

23" Cartão amarelo para Rodrigo Pimpão

22" Substituição na Cabofriense: sai Lauro César, entra Maranhão

22" Voltamos e o Alvinegro segue no ataque

PARADA TÉCNICA NO NILTON SANTOS

20" Em mais um escanteio, Rabello ganha no alto de novo, raspa na primeira trave e por pouco Pimpão não completa para o gol

19" SAAAAALVA GEORGEEEE! O goleiro da Cabofriense aparece de novo para evitar o segundo gol do Alvinegro, defendendo cabeçada de Igor Rabello em cobrança curta de escanteio

17" DEFESAÇA DE GEORGE! Moisés aparece bem pela esquerda, faz o passe para trás e Leo Valencia corta pra canhota, chuta de longe com bastante força e o goleiro da Cabofriense faz boa defesa

15" Substituição no Botafogo: sai Ezequiel, entra Luiz Fernando

14" EZEQUIEL! Na sobra do escanteio, o garoto rouba a bola, corta para a canhota e solta uma bomba, que passa à direita do goleiro George

13" QUASE GOL CONTRA! Leo Valencia cruza pela esquerda, Rabello quase desvia e Airton joga para trás, mas a redonda passa por cima, para sorte do defensor da Cabofriense

12" Botafogo tenta o lançamento longo, mas bola sai forte demais. Tiro de meta

10" Kieza fica no círculo central sentindo uma pancada no rosto

6" Em cobrança de falta, Gatito agradece e faz defesa super tranquila

3" QUE JOGADAÇA! Gatito lança para Marcinho, que entrega de primeira a Rodrigo Lindoso. O volante faz lindo passe em profundidade para Pimpão, que tenta o toque para Kieza, mas a defesa afasta na última hora!

2" Segundo tempo começa com substituição no trio de arbitragem: um dos auxiliares se lesionou e teve de ser substituído pelo quarto árbitro

0" COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO NILTON SANTOS! Botafogo deixa o gramado com a vantagem!

45' Teremos dois minutos de acréscimo

44' Valencia cruza, Marcelo desvia na primeira trave e Igor Rabello chega um pouco atrasado para completar

42' Kieza recebe passe de Marcelo, mas peca no domínio e acaba desarmado

39' Jogo perde em intensidade nos últimos minutos da primeira etapa

37' Cartão amarelo para Leo Valencia

35' Léo Valencia cobra falta, de muito longe, direto para o gol. A redonda pega na barreira e sai pela linha de fundo

32' Substituição na Cabofriense: sai Leandro Euzébio, entra Roberto Junior

31' Leandro Euzébio divide com Kieza, fica sentindo e vai ter de ser substituído

29' POR POUCO! Em escanteio curto, Ezequiel levanta na segunda trave e Rabello chega perto de ampliar

28' Marcinho chega bem no apoio, evita a saída pela linha de fundo e Euzébio cede escanteio para o Alvinegro

26' Após dividida feia pelo alto no meio de campo, Igor Rabello e João Carlos ficam no chão com muita dor

24' No corte da defesa, jogadores da equipe de Cabo Frio ficaram pedindo pênalti

23' Falta dura de João Paulo sobre o quase xará João Carlos. Boa oportunidade para a Cabofriense

22' Moisés sai jogando bonito com chapéu, mas perde a bola na sequência e por pouco não se complica

21' E retornamos com lateral para a Cabofriense

PARADA TÉCNICA NO NILTON SANTOS

17' João Carlos tenta de fora da área também, Gatito defende em dois tempos com tranquilidade

15' Kaká Mendes recebe pela esquerda, tenta o chute, mas manda muito longe. Primeira chegada da Cabofriense

13' Lindoso chega com espaço pela ponta-canhota, tenta o cruzamento fechado, mas George defende com tranquilidade

12' Leandro Euzébio tenta sair driblando, acaba sendo desarmado por Kieza, mas consegue se recuperar e joga para escanteio

10' Cabofriense tenta sair no contra-ataque, mas Rabello consegue ganhar do atacante na corrida

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! É DO BOTAFOGOOOOO! Kieza é o nome do homem! Rodrigo Pimpão cruzou com veneno e o camisa 9 abaixou a cabeça para raspar e mandar pro fundo do gol!

7' Moisés faz boa jogada pela esquerda, rola para João Paulo, que é mais um a chutar de longe. O resultado foi o mesmo: bola para fora

6' Na briga pelo alto, Rabello cabeceia e George faz a defesa

5' Leo Valencia também tenta chute de fora da área, mas a bola acerta a defesa e sai em escanteio

4' UHHHH! Marcinho faz boa jogada pelo meio, tenta a finalização de longe e acaba mandando por cima

2' Levi faz boa roubada de bola sobre Leo Valencia, mas acaba errando o passe na sequência

0' ROLOU A BOLA NO NILTON SANTOS!

As equipes já estão em campo para o começo da partida

O Botafogo já está escalado para a partida: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Lindoso, João Paulo, Leo Valencia; Ezequiel, Pimpão, Kieza.

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes, você vai acompanhar conosco a partida entre Botafogo e Cabofriense, pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca

No Botafogo, Valentim deve seguir dando espaços para o garoto Ezequiel, um dos xodós da torcida. Cria da base alvinegra, o atacante vem tendo suas primeiras oportunidades como titular

Ezequiel é uma das principais promessas da base alvinegra (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

LEMBRA DELE? Entre os jogadores da Cabofriense, está um velho conhecido do torcedor carioca. Leandro Euzébio, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Fluminense, é titular da equipe. Aos 35 anos, o defensor é o nome mais conhecido na equipe de Cabo Frio

Leandro Euzébio é pilar da defesa da Cabofriense (Foto: Divulgação)

O último confronto entre as equipes, no Carioca de 2016, terminou com vitória do Botafogo: 2 a 1, com gols de Luis Henrique e Neílton. Charles Chad marcou o tento da Cabofriense

Por outro lado, a Cabofriense tentará se recuperar de uma derrota por 3 a 2 para o Boavista, dentro de casa, na primeira rodada. Os gols da equipe da Região dos Lagos foram marcados por Wellington Júnior e Lauro César

A partida também marcou a estreia de Alberto Valentim, que substituiu Felipe Conceição, no comando da equipe

No primeiro jogo da Taça Rio, o Alvinegro venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, com gols de Kieza e Leo Valencia

Nesta fase da competição, vale lembrar que as equipes do Grupo B enfrentam as equipes do Grupo C do Estadual!