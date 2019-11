Resultado Santos x Santo André pelo Campeonato Paulista 2018 (2-0)

49' FIM DE PARTIDA NA VILA BELMIRO!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!!! Sasha aproveitou erro de saída de bola de Domingos, ficou de cara com o goleiro Neneca, e apenas escolheu o canto para empurrar para o fundo do gol.

35' UUUUUUUH! Vitor Bueno recebe de Jean Mota, e bate com capricho. A bola passando raspando a trave.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!!!! Eduardo Sasha bateu, Neneca espalma a bola. A bola bate no Gabigol e entra.

18' MAIS UMA VEZ, NENECAAA!! Sasha finaliza, e o goleiro do Santo André teve que se esticar para salvar.

13' NENECAAA!! Jean Mota cruza, Domingos afasta mal. A bola sobra para Gabigol, que solta uma bomba e Neneca fez uma grande defesa.

07' QUASEEE! David Braz tabela com Arthur Gomes, e arrisca de fora da área. A bola desvia, e vai por cima do gol de Neneca.

04' UUUUUUUUUH! Gabigol solta uma pancada de fora da área, e Neneca faz uma grande defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes já em campo para o começo da segunda etapa.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA VILA BELMIRO!

45' MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

41' Cittadini lança para Gabigol, que isola a bola.

32' VANDERLEI! Garré bate de longe, a bola desvia, mas Vanderlei consegue chegar a tempo.

29' Arthur Gomes cruza na área, Neneca não consegue chegar a tempo, mas a zaga do Santo André consegue afastar.

19' Léo Cittadini arrisca de longe, mas Neneca defende com tranquilidade.

0' COMEÇA A PARTIDA NA VILA BELMIRO!

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Santos x Santo André ao vivo, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

ÚLTIMA PARTIDA: A equipe do ABC ficou no empate com o Bragantino por 1 a 1, na sua casa.

DESEMPENHO: sem vencer há dois jogos, o Santo André é lanterna do Grupo B - chave que contém o São Paulo. A equipe do ABC venceu apenas uma das suas oito partidas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Neneca; Dudu Vieira, Sueliton, Domingos e Lorran; Adriano, Tinga, Garré e Hugo Cabral; Walterson e Lincom

DESTAQUE: fica por conta de Gabigol, que em três jogos no seu retorno com a camisa do Santos, marcou três gols.

ÚLTIMA PARTIDA: o Alvinegro foi até o Morumbi para enfrentar o São Paulo no clássico SanSão, e o Peixe levou a melhor. Gabigol decidiu e marcou o gol da vitória do Santos por 1 a 0.

DESEMPENHO: o Santos é líder do Grupo D do Campeonato Paulista. A equipe santista não perde há três jogos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Eduardo Sasha, Arthur Gomes e Gabigol.