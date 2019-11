Resultado e gols de Portuguesa 1 x 0 Vasco da Gama online  pela Taça Rio 2018

A transmissão da partida termina aqui. Acompanhe a cobertura do Vasco em nosso site. Até a próxima!

Com um jogo a menos, o Vasco está com zero pontos no Grupo B. No próximo domingo enfrenta o Boavista, às 19h30, em São Januário.

A Portuguesa chega aos 6 pontos e assume a vice liderança do Grupo C com a mesma pontuação do Fluminense. O Botafogo ainda enfrenta hoje a Cabofriense e pode ultrapassar. Na próxima rodada, Portuguesa enfrenta o Bangu, às 16h30, em Moça Bonita.

Após 54 anos a Portuguesa-RJ volta a vencer o Vasco.

FIM DE JOGO

47' Philip recebe de Jhonnatan na esquerda do ataque, segura a bola e sofre a falta.

46' Giovanni Augusto inverte para Luiz Gustavo na direita e o lateral levanta na área. Riascos cabeceia, mas Milton Raphael fica com a bola e sofre falta na chegada de Rildo.

44' Mais três minutos de acréscimo.

41' Paulo Vitor se manda pela direita e cruza para a área tentando Rildo, mas a defesa adversária afasta.

Substituição na Portuguesa-RJ: Sai Romarinho e entra Philip.

37' Tiago Amaral recebe de Romarinho na direita e levanta na área. Bola tranquila para a defesa do Vasco.

34' Jogo parado para atendimento a Giovanni Augusto, com cãibra.

31' Adriano toca de calcanhar para Ygor, que manda para a área. Tiago Amaral domina e finaliza com perigo. Gabriel Félix defende e manda para escanteio.

29' Luiz Gustavo levanta para a área e a defesa a afasta. O Vasco recupera a bola e tenta com Fabricio na área. O lateral cai e pede pênalti. segue o jogo.

Substituição no Vasco: Sai Thiago Galhardo e entre Paulo Vitor.

28' Cartão amarelo para Luan, da Portuguesa e Erazo, do Vasco.

27' Cartão amarelo para Maicon Assis, da Portuguesa-RJ.

25' Caio Monteiro aproveia passe errado, toca para Luiz Gustavo, que chega chutando. A bola é desviada para escanteio.

22' Jhonnatan segura a bola no meio, gira e tenta a finalização de fora da área. A bola passa longe do gol do Vasco.

19' O lateral Rafael Galhardo saiu do jogo por conta de uma desconforto na coxa esquerda. Será avaliado pelos médicos do Vasco para saber a gravidade da lesão.

Substituição na Portuguesa: Sai Sassá e entre Ygor.

Substituição no Vasco: Sai Rafael Galhardo e entre Luiz Gustavo.

16' PRESSÃO DO VASCO! Thiago Galhardo carrega a bola e tenta o chute de fora da área. A bola vai por cima do gol da Portuguesa.

Zé Ricardo voltou do intervalo no 4-1-4-1, com Andrey de primeiro volante. Rildo pela esquerda, Monteiro pela direita e dois meias atrás de Riascos.

10' Fabricio levanta para a área e Riascos cabeceia para o gol. O colombiano pega mal na bola, que quase sai pela lateral.

8' Cartão amarelo para Tiago Amaral, da Portuguesa-RJ.

Você sabia? A última vitória da Portuguesa diante do Vasco foi em 23 de julho de 1964, pelo Carioca.

6' Falta para o Vasco! Fabricio cobra baixo direto para o gol e a bola passa muito perto da trave de Milton Raphael.

2' Rafael Galhardo recebe de Giovanni Augusto e cruza forte. Na esquerda, Rildo domina e manda para a área. Milton Raphael afasta o perigo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Substituição no Vasco: Sai Bruno Paulista e entra Caio Monteiro.

Os times já estão em campo para o início do segundo tempo.

Estreando com a camisa do Vasco, Giovanni Augusto falou na saída de campo: "Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui contra a Portuguesa. Time que tem dado trabalho para os grandes. Fomos surpreendidos e sabemos que é difícil correr atrás. Acertamos alguns passes no fim do primeiro tempo. Temos que continaur assim para chegar ao gol.

Algumas imagens do primeiro tempo de Portuguesa 1 X 0 Vasco:

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

45' Giovanni Augusto toca para Rildo na área, o atacante chuta para o gol, a bola passa pelo goleiro, mas Adriano tira em cima da linha. Na sequência, a bola sobra para Riascos, que finaliza para fora.

43' QUASE O EMPATE! Riascos aparece na direita, enfrenta a marcação, corta bonito e tenta o cruzamento. A bola bate na trave e sai.

36' QUASE O SEGUNDO! Sassá entra na área pela esquerda, domina e passa para Romarinho, que entra chutando rasteiro. A bola passa perto da trave do Vasco. Boa chance da Portuguesa.

32' Fabricio cobra lateral na esquerda para Rildo, que devolve para o lateral. O camisa 6 manda para a área e Riascos tenta a finalização. A bola sobe muito.

29' Na cobrança do escanteio, a bola passa do segundo pau e Maicon Assis ajeita de pé para a área. Marcão, de cabeça, manda para trás e Adriano manda para o gol. No caminho, Tiago Amaral desvia para marcar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PORTUGUESA. Gol de Tiago Amaral.

25' Rildo inverte com Giovanni Augusto na direita. O meia levanta na área e o próprio Rildo cabeceia, mas sem força. A zaga afasta.

22' Adriano cai no gramado após dividida com Rildo. Jogo parado para atendimento do lateral.

18' Giovanni Augusto recebe na direita, dá belo passe para Rafael Galhardo, que tenta o chute cruzado. Milton Raphael defende.

13' Giovanni Augusto toca para Riascos na direita. O colombiano enfrenta a defesa, corta para o meio e finaliza por cima do gol de Milton Raphael.

11' Cartão amarelo para Bruno Paulista.

8' Do meio do campo, Giovanni Augusto lança Riascos na área. O atacante finaliza rasteiro para defesa de Milton Raphael.

5' Na cobrança do escanteio, Marcão cabeceia no primeiro pau e a bola bate na trave do Vasco.

4' A Portuguesa quase abre o placar. Romarinho recebe e tenta o chute de fora da área. Gabriel Féliz manda para escanteio.

2' Fabrício manda a bomba de fora da área e a bola vai por cima do gol!

Começa a partida no estádio Giullite Coutinho.

ESCALAÇÃO DO VASCO!

Gabriel Felix; Rafael Galhardo, Werley, Erazo e Fabrício; Andrey, Bruno Paulista, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto, Rildo e Riascos.

ESCALAÇÃO DA PORTUGUESA-RJ!

Milton Raphael; Adriano, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz, Jhonnatan e Maicon Assis; Romarinho, Sassá e Tiago Amaral.

O técnico do Vasco falou ao SporTV sobre a decisão de permanecer no clube. "Coloquei na balança com as pessoas que me cercam. Mais importante é a continuidade do projeto no clube. O apoio da torcida é importante nesse momento para pensar".

VP de futebol, Fred Lopes, falou antes da partida sobre a permanência de Zé Ricardo. "Ficamos muito felizes com a permanência. Mostramos ao Zé, que é unanimidade no clube, sua importância. Se fosse pelo dinheiro, não ganharíamos. Não podíamos competir no dinheiro e apresentamos um novo projeto de longo prazo".

Torcida canta alto aqui: "Ah, é Zé Ricardo". Técnico recusou proposta milionária do futebol árabe e segue no Vasco. Saiba mais aqui.

Os times já estão em campo para o início da partida.

Novidade na gestão: numeração fixa para temporada. Irão utilizar a numeração da Libertadores e quem não estiver inscrito usa números acima do 25. Giovanni Augusto, que estreia hoje, usa a 26 por exemplo.

Boa tarde, torcedor! O elenco do Vasco já está no Giullite Coutinho se preparando para a partida de logo mais contra a Portuguesa-RJ. Você pode acompanhar tudo por aqui em tempo real.

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real de Portuguesa x Vasco, pela segunda rodada da Taça Rio, neste domingo (25), às 17h. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

PALCO: Sem poder atuar no Estádio Luso Brasileiro, interditado por conta da queda dos postes que sustentavam os refletores, a Portuguesa receberá o Vasco no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

ARBITRAGEM: Carlos Eduardo Nunes Braga, auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés e Gilberto Stina Pereira.

ÚLTIMA PARTIDA: Na partida de estreia da equipe pela Taça Rio a Portuguesa derrotou o Volta Redonda por 2-0 na Cidade do Aço. Os gols foram marcados por Romarinho e Luan.

DESTAQUE: Autor de gols decisivos no confronto contra o Botafogo o atacante Sassá pode ser um perigo para a defesa vascaína. O jogador espera repetir a boa atuação neste domingo.

"Trabalho sempre forte para poder fazer boas partidas contra os times grandes, mas não só contra os grandes, contra as equipes menores também. Mas sabemos que tendo boas atuações contra os grandes, teremos chances de jogar em uma equipe maior e todos buscam isso", destacou Sassá.

ÚLTIMA PARTIDA: Defendendo uma boa vantagem e lutando pela vaga na fase de grupos da Libertadores o Vasco tomou um susto contra o Jorge Wilstermann na Bolívia e precisou de um milagre do goleiro Martín Silva para assegurar sua vaga na próxima fase da competição.

DESTAQUE: Xodó da torcida, Riascos deve ter mais minutos para atuar na partida deste fim de semana. O atacante ainda não conseguiu ser titular com a camisa do Vasco nesta nova passagem por São Januário e destacou a mudança de foco para brigar pelo Cariocão.

"Estamos indo bem na Liberta, avançamos para a fase de grupos, mas sabemos que no Campeonato Carioca ficamos de fora no primeiro turno. Vamos procurar melhorar e brigar pelo título. É aproveitar que não teremos jogos da Libertadores para conquistar vitórias", destacou Riascos