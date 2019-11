Relembre as 15 estreias do Cruzeiro na Copa Libertadores da América

Se tem um time que pode falar sobre a Copa Libertadores da América e com propriedade, este é o Cruzeiro. Bicampeão, em 1976 e 1997, além de vice em 1977 e 2009, o time celeste acumula 15 participações na maior competição sul-americana, carregando consigo a marca de nunca ter deixado o torneio ainda na primeira fase.

Na próxima terça-feira (27), o Cruzeiro fará sua 16ª estreia na Libertadores contra um adversário conhecido e tradicional: o Racing, da Argentina. Os dois times já se encontraram nas decisões da Supercopa dos Campeões da Libertadores em 1988 e 1992. Na ocasião, cada um ganhou um título.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, todas as estreias do Cruzeiro na Copa Libertadores da América. A Raposa venceu nove, perdeu quatro e empatou duas vezes, tendo, portanto, um bom retrospecto em seus primeiros passos no torneio continental.

Relembre as 15 estreias do Cruzeiro

Deportivo Galícia-VEN 0 x 1 Cruzeiro - 19 de fevereiro de 1967

O Cruzeiro estreou na Copa Libertadores da América de 1967 fazendo parte do grupo 1, com times da Venezuela e do Peru. A estreia aconteceu em Caracas, capital venezuelana, contra o Deportivo Galícia. O time celeste abriu os trabalhos com o pé direito. O centroavante Evaldo marcou o único gol da partida. Os cruzeirenses chegaram até a semifinal, mas ficaram em segundo lugar no triangular e foram eliminados.

Cruzeiro 3 x 2 Vasco da Gama - 23 de fevereiro de 1975

O retorno do Cruzeiro à Copa Libertadores da América aconteceu após o vice-campeonato brasileiro em 1974. A estreia foi justamente contra o rival da decisão nacional, o Vasco da Gama. Jogando no Mineirão, o time celeste venceu por 3 a 2, com gols de Palhinha, duas vezes, e Nelinho; Jair e Roberto Dinamite descontaram para os cariocas. Os cruzeirenses foram eliminados na semifinal pelo critério de saldo de gols, quando terminaram em terceiro lugar no triangular.

Cruzeiro 5 x 4 Internacional - 7 de março de 1976

Esta, talvez, tenha sido uma das partidas mais impressionantes da história do torneio. O Cruzeiro estreara na competição contra o algoz do Brasileirão de 1975, o Internacional. O jogo foi incrível do começo ao fim, com grandes lances e muitos gols: Palhinha e Joãozinho, duas vezes cada, e Nelinho fizeram para os celestes. Lula, Valdomiro, Zé Carlos (contra) e Ramon anotaram para o Inter.

A história da Libertadores de 76 todo cruzeirense sabe: campeão em cima do River Plate vencendo por 3 a 2, em Santiago, no Chile. Relembre a conquista celeste em reportagens de VAVEL Brasil.

Internacional 0 x 1 Cruzeiro - 3 de julho de 1977

Por ter sido campeão em 1976, o Cruzeiro ganhou o direito de estrear na Libertadores de 1977 somente na semifinal. A estreia foi contra o Internacional, no Beira-Rio. Apesar da reformulação no time em relação ao ano anterior, a equipe celeste fez bonito na estreia e venceu por 1 a 0, gol de Joãozinho. Os cruzeirenses conseguiram a classificação para a final, mas perderam o título nos pênaltis para o Boca Juniors-ARG, na terceira partida, em Montevidéu-URU.

Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro - 2 de março de 1994

Quase 20 anos depois, o Cruzeiro retornou à disputa da Libertadores da América. O grupo não poderia ser mais difícil, com Palmeiras e os argentinos Velez Sarsfield e Boca Juniors. Na estreia contra o alviverde no Parque Antártica, o time do futuro atacante "fenômeno", Ronaldo, não conseguiu derrotar os paulistas patrocinados pela Parmalat. O placar de 2 a 0 foi construído com dois gols de Edilson. Os celestes chegaram até as oitavas de final, mas foram eliminados pelo Unión Española-CHI.

Cruzeiro 1 x 2 Grêmio - 19 de fevereiro de 1997

A estreia do Cruzeiro na Libertadores de 97 não poderia ter sido pior. Treinado por Oscar Bernardi, o time celeste perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no Mineirão. O gol cruzeirense foi marcado por Ailton. Zé Alcino e Emerson anotaram para o tricolor gaúcho. Apesar da estreia negativa e de ter perdido as duas partidas seguintes, o Cruzeiro conseguiu se classificar para o mata-mata.

O restante da história todo torcedor cruzeirense conhece: campeão vencendo o Sporting Cristal-PER por 1 a 0, gol de Elivelton. Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, algumas reportagens sobre os 20 anos da conquista celeste.

Vasco da Gama 2 x 1 Cruzeiro - 15 de abril de 1998

Por ter sido campeão em 1997, o regulamento dizia que, além de ter vaga garantida na edição seguinte, o Cruzeiro estrearia somente nas oitavas de final. A estreia celeste foi contra o Vasco da Gama, em São Januário. Na primeira partida, o time carioca venceu por 2 a 1, com gols de Luizão e Donizete, contra um tento anotado por Marcelo Ramos. No jogo de volta, no Mineirão, o empate em 0 a 0 eliminou os cruzeirenses da Libertadores.

Sporting Cristal-PER 0 x 1 Cruzeiro - 13 de março de 2001

Quatro anos após a decisão da Libertadores, Sporting Cristal e Cruzeiro se reencontraram pela competição. Na estreia celeste, em Lima, no Peru, o resultado não poderia ter sido melhor. A vitória por 1 a 0 foi construída pelo atacante Alessandro, nos minutos finais da partida. Os cruzeirenses chegaram até as quartas de final, mas foram eliminados pelo Palmeiras, nos pênaltis.

Cruzeiro 3 x 1 Caracas-VEN - 4 de fevereiro de 2004

O retorno do Cruzeiro à Libertadores aconteceu em 2004, enfrentando o Caracas-VEN. Com um time que tinha Rivaldo no meio-campo, o time celeste estreou com o pé direito. Alex (pênalti), Felipe Melo e Jussiê fizeram os gols. Rivas descontou para os venezuelanos. Os cruzeirenses seguiram na competição até as oitavas de final, quando foram eliminados pelo Deportivo Cali-COL, no Mineirão.

Cruzeiro 3 x 1 Cerro Porteño-PAR - 30 de janeiro de 2008

Quatro anos se passaram, e o Cruzeiro retornou à Libertadores estreando contra o Cerro Porteño-PAR. Em campo, um time regido pelo então jovem volante Ramires. O camisa 8 fez dois gols. Marcelo Moreno também deixou sua marca. Cabrera desconta para os paraguaios. Os celestes levaram o sonho do tri até as oitavas de final, mas pararam frente ao Boca Juniors-ARG, no Mineirão.

Cruzeiro 3 x 0 Estudiantes-ARG - 19 de fevereiro de 2009

A estreia celeste na Libertadores não poderia ter sido melhor. O Estudiantes não conseguiu parar o time de Adilson Batista. Fernandinho (pênalti) e Kleber "Gladiador", duas vezes, marcaram. Coisas do futebol ou não, os dois times se encontraram na decisão, e os argentinos venceram, deixando o Cruzeiro com o vice-campeonato da competição.

Real Potosí-BOL 1 x 1 Cruzeiro - 27 de janeiro de 2010

Apesar do vice no ano anterior, o Cruzeiro voltou à Libertadores em 2010 e estreou contra os bolivianos do Real Potosi. Na Bolívia, o jogo terminou em empate por 1 a 1. Wellington Paulista abriu placar para os cruzeirenses, mas Correa deixou tudo igual. O time celeste seguiu até as quartas de final, mas foram eliminados pelo São Paulo.

Cruzeiro 5 x 0 Estudiantes-ARG - 16 de fevereiro de 2011

Troco ou não, o Cruzeiro pagou o vice-campeonato de 2009 com juros. A estreia da Libertadores de 2011 foi contra o Estudiantes, e os celestes trucidaram o rival. Wallyson e Montillo, duas vezes cada, e Roger marcaram na Arena do Jacaré. O time celeste seguiu até as oitavas de final, quando foram eliminados pelo Once Caldas-COL.

Real Garcilaso-PER 2 x 1 Cruzeiro - 12 de fevereiro de 2014

Após o título brasileiro de 2013, a chegada à Libertadores veio cheio de expectativas por parte do torcedor. A estreia contra o inexpressivo Real Garcilaso, do Peru, pareceria ser fácil. Durante o jogo, a história mostrou o contrário. Bruno Rodrigo abriu placar para os celestes. Mas, no segundo tempo, Britez e Rodriguez viraram o jogo. O Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final para o San Lorenzo-ARG, futuro campeão.

Universitário de Sucre-BOL 0 x 0 Cruzeiro - 25 de fevereiro de 2015

A estreia do Cruzeiro na Libertadores de 2015 foi em Sucre, contra o Universitário. Pouco inspirados, os dois times ficaram no empate sem gols. O time celeste foi eliminado pelo River Plate-ARG, no Mineirão, valendo pelas quartas de final.