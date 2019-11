Análise: conheça mais sobre o Racing, primeiro adversário do Cruzeiro na Libertadores 2018

A primeira parada do Cruzeiro na Libertadores da América de 2018 será na Argentina, em Avellaneda, nesta terça (27). No estádio "El Cilindro", a Raposa vai enfrentar o Racing, um dos clubes mais tradicionais do país vizinho. O duelo, marcado para 21h30, marcará os passos iniciais da equipe mineira na busca pelo tri da América, que se juntaria às conquistas de 1976 e 1997.

O torcedor do Cruzeiro conhece bem a sua equipe. Mas, e quanto ao time que desafiará a Raposa nesta terça? Para saber mais sobre o adversário que pode marcar o início da trajetória gloriosa do clube celeste de 14 partidas até o título, a VAVEL Brasil reuniu algumas informações do Racing com a colaboração do jornalista Matías Ruffet, do canal Cronica TV, da Argentina.

Olho nele: Lautaro Martínez

Com apenas 20 anos, o atacante Lautaro Martínez desperta atenções na equipe do Racing. O jovem foi revelado pelo próprio clube e é uma das promessas do futebol argentino, inclusive para defender a camisa da Seleção local em breve. Ele nunca foi convocado, mas o clamor no futebol vizinho é para que o talentoso atacante tenha oportunidades.

No Campeonato Argentino, o atacante marcou sete gols em 11 jogos, anotados contra Atlético Tucumán, Boca Juniors, Newell's Old Boys, Gimnasia e Huracán (3). Com o torneio local já tendo registrado 17 rodadas, o atleta participou de 11, da sétima até a 17ª como titular.

"Ele é muito poderoso fisicamente e tem muita qualidade, além de saber definir bem com as duas pernas. Dentro da área é letal", analisou Matías Ruffet. El Toro, como Martínez é apelidado, já defendeu a base da Seleção Argentina e tem, ao todo, 16 gols em 37 jogos no grupo profissional do Racing.

MArtínez é o destaque do Racing (Foto: Agustin Marcarian/Getty Images)

Velhos conhecidos

Ex-Internacional, o atacante Lisandro López é o capitão da equipe. Ele passou pelo clube gaúcho em 2015, temporada na qual marcou dez gols em 39 jogos. Revelado pelo próprio Racing, retornou ao time em 2016, tendo anotado 21 gols em 63 jogos desde então. No ínterim de suas passagens pelo clube argentino (único time que defendeu em seu país), Lisandro passou por Porto, Lyon e Al Gharafa, além do Inter.

"É um ídolo. É o jogador do elenco com mais identificação com a torcida. No ano passado, sofreu uma lesão no joelho e por isso não está no mais alto nível. Mas, ainda assim, é muito importante para o time, tem muita visão de jogo e muita experiência", comentou Matiás.

O meia Centurión, outro destaque do Racing, também já passou pelo Brasil. O argentino foi contratado pelo São Paulo em 2015, temporada na qual marcou seis gols em 46 jogos. Em meados do ano seguinte, com dois tentos em 34 duelos, rumou por empréstimo ao Boca Juniors. De lá, vestiu a camisa do Genoa (ITA), retornando à Argentina na atual temporada para defender o Racing, clube que o revelou.

"Meio-campista ofensivo, principalmente com atuação pela esquerda, Centurión pode desequilibrar com o jogo. Ele comete muitas faltas, mas movimenta com muita facilidade", afirmou Matías.

Lisandro (esq) e Centurión passaram por Internacional e São Paulo, respectivamente (Fotos: Gustavo Ortiz/LatinContent/Getty Images e Agustin Marcarian/Getty Images / Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Além de Lisandro e Centurión, também passou pelo Brasil o zagueiro Alejandro Donatti. Ele defendeu o Flamengo em 2016 e 2017, com apenas 11 partidas disputadas nessas duas temporadas.

Nas mãos do comandante: Eduardo Coudet

O Racing é treinado por Eduardo Coudet desde o fim do ano passado. Como técnico, tem passagens por Rosario Central (ARG) e pelo Tijuana (MEX), sem ainda um grande trabalho na carreira. Aos 43 anos, chegou ao Racing para dar uma nova cara ao time e aparentemente tem conseguido. Ao todo, são quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos à frente do comando técnico do clube.

"A chegada de 'Chacho' Coudet revolucionou o Racing. Agora, a equipe é mais ofensiva, pressiona bem, tenta sufocar os rivais com muitos atletas ofensivos. O estilo de Coudet faz com que a equipe tente sempre recuperar a bola para que o adversário não tenha a posse de forma alguma. Surpreendentemente, a ideia de Coudet é muito clara em quase dois meses", analisou Matías.

Nesta terça, Coudet não estará no banco de reservas para acompanhar a estreia de sua equipe no torneio continental. Isso porque ele deve pagar o gancho de uma partida por uma confusão ocorrida no duelo entre Rosário Central e Atlético Nacional pela Libertadores de 2016. Na ocasião, ele comandava o time argentino e deve ser substituído por Ariel Broggi, seu auxiliar, contra a Raposa.

Eduardo Coudet é o técnico do Racing (Foto: Agustin Marcarian/Getty Images)

Como o Racing joga?

A meta do time argentino é defendida pelo jovem Juan Musso, revelado pelas categorias de base do próprio time. As laterais são de Renzo Saravia (direita) e Alexis Soto (esquerda), com a zaga sob comando de Leonardo Sigali e Alejandro Donatti. Esses atletas devem integrar a linha defensiva do Racing nesta terça.

No meio-campo argentino, Nery Domínguez ocupa mais a área posterior à defesa, um atleta de ligação da defesa com a armação, com três jogadores à frente: Matías Zaracho pela direita, Neri Cardozo pelo meio e Centurión caindo pela esquerda. O ataque titular do Racing é composto por Lautaro Martínez e Lisandro López.

"A defesa no ano passado era ruim, mas agora está melhorando, é uma nova zaga com Sigali e Donatti. No lado direito, Saravia ataca muito e é importante demais na função ofensiva. Domínguez é um meio-campista central, não corre muito mas distribui bolas muito bem, tem boa leitura de jogo. Já Cardozo é o cérebro da equipe e, junto com Centurión, são os atletas da bola parada. O Racing é um time muito rápido do meio para frente", observou Matías.

Atualmente, o Racing joga em esquema semelhante ao 4-1-2-3. Nesta terça, o provável time titular do técnico Coudet tem Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti e Alexis Soto; Nery Dominguez, Matías Zaracho, Neri Cardozo e Centurión; Lautaro Martínez e Lisandro López. Na imagem abaixo, é possível perceber a organização da equipe argentina em campo.

Momento da equipe

O Racing vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Argentino, contra Huracán, Olimpo, Lanús e Godoy Cruz. A última derrota da equipe foi no dia 28 de janeiro, para o Unión Santa Fé, e desde então só triunfos para a conta. No torneio local, o time ocupa a quinta colocação com 28 pontos, 15 a menos que Boca Juniors, líder.

Estádio El Cilindro

A casa do Racing é o Estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro" - devido ao seu formato mais circular. Situado em Avellaneda, região metropolitana da capital Buenos Aires, tem capacidade para cerca de 55 mil torcedores. O estádio foi inaugurado oficialmente em 1950 e vai receber o duelo entre Racing e Cruzeiro nesta terça.

El Cilindro vai receber Racing x Cruzeiro (Foto: Divulgação/Racing)

Última participação na Libertadores

O Racing está de volta à Libertadores depois de dois anos. Coincidentemente, a primeira a primeira equipe que os argentinos vão enfrentar em seu retorno à Libertadores e o último adversário antes disso, ainda em 2016, referem-se justamente aos grandes rivais de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético-MG.

Há dois anos, o time argentino deu adeus à competição nas oitavas de final quando foi eliminado pelo Atlético - empate em 0 a 0 na Argentina e vitória alvinegra por 2 a 1 em Minas Gerais. Agora, a estreia em 2018 será contra o Cruzeiro.