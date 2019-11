Morre José Ramão Maciel, pai do goleiro Fábio, que será substituído por Rafael na Libertadores

Concentrado com a delegação do Cruzeiro na Argentina para a estreia na Libertadores contra o Racing nesta terça (27), o goleiro Fábio recebeu uma triste notícia na noite dessa segunda (26). O pai do atleta, conhecido por "Docão", faleceu em Cassilandia, no Mato Grosso do Sul. Ainda não é possível precisar a causa do falecimento do sr. José Ramão de Souza Maciel, mas ele foi encontrado morto.

É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do senhor Antônio Maciel, pai do nosso goleiro Fábio. Neste momento, destinamos nossas orações aos seus familiares e amigos. #ForçaFábio, a Nação Azul está com você neste momento. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 27 de fevereiro de 2018

O Cruzeiro vai enfrentar o Racing em Avellaneda, na Argentina, em partida marcada para 21h30. O arqueiro titular da Raposa retornou ao Brasil nesta madrugada e será substituído por Rafael. Com isso, Lucas França, que está no Brasil, vai se juntar ao elenco no país vizinho - França será, portanto, o primeiro reserva no duelo.

Apesar de ter inscrito 30 jogadores na Libertadores, o Cruzeiro só pode levar 18 atletas para cada jogo, isso por uma regulamentação da Conmebo. Ou seja, 11 titulares e sete reservas. É justamente pela limitação de suplentes que a Raposa tem apenas um goleiro de prontidão na ausência de seu titular.

Informação: o tweet do Cruzeiro menciona o pai de Fábio como Antônio Maciel. Logo em seguida, no entanto, o clube se retificou, uma vez que o pai do arqueiro se chama José Ramão de Souza Maciel.