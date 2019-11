Resultado Atlético-PR x Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil 2018 (0-0)

RESUMO DO JOGO

O estilo de jogo do Furacão foi prejudicado pela expulsão de Thiago Heleno, aos 22 minutos do primeiro tempo. A equipe de Fernando Diniz, que tem a característica de ter o controle da partida e dominar as ações, sofreu bastante e não conseguiu impor essa maneira de jogar com um atleta a menos. O Ceará, que inicialmente só se defendia, conseguiu após a expulsão participar mais do jogo e em alguns momentos foi superior. O placar de 0 a 0 foi marcado pela péssima pontaria das duas equipes.

Atlético-PR e Ceará empatam por 0 a 0 na Arena da Baixada no 1º jogo do confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A segunda partida está marcada para dia 15/03, ás 21h30, no Castelão.

49' APITA O ÁRBITRO

Fim de jogo.

47' NÃO VALEU

Após escanteio cobrado por Rafael Carioca, Ricardinho empurra para o gol, mas árbitro assinala toque de mão.

45' MAIS QUATRO

Partida vai até os 49 minutos.

45' No final da partida, Ceará trabalha a bola com calma, enquanto Atlético-PR se fecha.

43' Cartão amarelo para Pablo

Em divida com Richardson, o camisa 92 aplica carrinho e é advertido

40' GRANDE CHANCE PERDIDA POR PABLO

Na direita, Nikão faz belíssimo cruzamento para Pablo, que desmarcado cabeceia para fora.

38' Mudança no Ceará

Andrigo dá lugar ao camisa 8 Ricardinho.

37' Última substituição do Atlético-PR

Sai Guilherme, entra Pablo.

36' Árbitro para o jogo

Andrigo cai e pede atendimento.

34' Santos sentiu, mas já está tudo bem com ele, e jogo recomeça.

33' QUASE ARTHUR APROVEITA

Na sexta finalização de Felipe Azevedo, Santos rebate e quase Arthur aproveita o rebote pra abrir o placar.

30' Jonathan tabela com Nikão, o camisa 11 ajeita na perna canhota e solta a bomba, que vai pra fora. Partida segue 0 a 0.

O camisa 40 Arthur Cabral é o artilheiro do vovô na temporada com 6 gols. O menino de 19 anos marcou na última partida do vovô pela Copa do Brasil, contra o Londrina.

28' Mudança no Vovô

Sai Elton, entra Arthur Cabral.

28' Segunda mudança no Atlético-PR

Felipe Gedoz entra no lugar de Bergson

26' Juninho carrega e finaliza, mas bola vai pra fora. Tiro de meta para o Atlético.

25' Em descida de Rafael Carioca pela esquerda, o lateral-direito lança Luidy, que cruza; zaga paranaense afasta.

23' Carleto cobra escanteio, e zaga do vovô afasta.

22' Pavez lança Carleto na esquerda, que tenta jogada individual. Escanteio para o Furacão.

20' SANTOS!

Elton recebe na área e coloca o goleiro paranaense pra trabalhar.

19' Substituição no Atlético-PR

Raphael Veiga sai para a entrada de Zé Ivaldo

18' Mudança no Ceará

Wescley dá vaga a Luidy.

18' Em descida pela esquerda, Rafael Carioca cruza para Elton, o camisa 99 toca na bola de cabeça, mas não leva perigo.

16' Thiago Carleto está de volta à partida, dessa vez com a cabeça enfaixada.

14' Em escanteio para o Ceará, Valdo sobe e cabeceia pro alto. Após o lance, Carleto cai sangrando bastante.

11' CARLETO TIRA EM CIMA DA LINHA!

Elton recebe no meio e liga Felipe Azevedo na ultrapassagem. O camisa 11 chega na bola e limpa muito bem Santos, mas na hora de concluir toca fraco, e Carleto corta. Torcida paranaense comemora com um gol!

9' BOM CHUTE!

O camisa 20 Juninho recebe no meio da área e arrisca de fora, colocando Santos pra trabalhar.

9' Fernando Diniz aproveita paralisação e chama Jonathan e Nikão pra conversar, ambos atuam pelo lado direito.

8' O camisa 26 coloca a bola na área, e Éverson afasta. Goleiro cai e pede atendimento; jogadores do CAP reclamam.

7' Guilherme recebe no meio e sofre falta. Carleto vai cobrar.

4' MAIS UMA BOMBA!

Na cobrança da falta, Carleto manda um tiro; Éverson faz grande defesa!

3' Bergson recebe no meio e toca em Guilherme, que tenta fazer a parede, mas sofre a falta. Como sempre, Carleto na bola.

1' Raphael Veiga tenta arremate, e bola passa acima do gol de Éverson.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes voltam ao campo sem mudanças.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' MAIS DOIS MINUTOS

Vamos até os 47.

43' ÉVERSON!

O camisa 26 Thiago Carleto solta uma bomba e o goleirão cearense espalma!

42' Falta o Atlético-PR

Guilherme e Carleto na bola

40' Rafael Carioca cobra em cima da barreira

39' Falta para o Ceará

Felipe Azevedo recebe de costas e é calçado por Rossetto.

37' Após domínio errado de Bergson, Ceará sai em contra-ataque com Wescley, que liga Felipe Azevedo; o camisa 11 faz jogada individual e finaliza pra fora.

35' Amarelo para Rafael Carioca.

34' Felipe Azevedo recebe na direita e faz bom passe para Pio; o lateral-direito cruza mal e a bola sai.

32' Rossetto faz boa inversão da esquerda para direita, mas Raphael Veiga não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

No início da partida, o controle da posse era totalmente da equipe paranaense. Após a expulsão de Thiago Heleno, o time visitante tem mais a bola nos pés.

29' MAIS UMA DELE!

Felipe Azevedo recebe na direita e finaliza muito bem de longa distância; bola assusta o goleiro Santos.

28' Em boa triangulação do vovô pela esquerda, bola chega na área para o atacante Elton, que finaliza fraco e sem problemas para Santos.

25' Guilherme recebe livre na entrada da área e arremata, mas Valdo bloqueia o chute.

A expulsão do capitão paranaense pode prejudicar o esquema de três zagueiros de Fernando Diz, que com um atleta a menos precisa buscar soluções.

22' THIAGO HELENO ESTÁ EXPULSO!

Em contra-ataque do Ceará, ainda no campo defensivo, o camisa 26 Richardson dá o tapa na frente e é tocado por Thiago Heleno, que recebe o cartão vermelho direto.

18' Furacão tem posse bola muito superior a do Ceará, que sem a bola consegue se defender bem e não dar espaços para a equipe da casa.

16' Andrigo arremata de longa distância e não traz perigo algum para o goleiro Santos.

15' Pela direita, Felipe Azevedo lança Pio na ultrapassagem, o camisa 30 aproveita bobeira de Rossetto e finaliza nas mãos de Santos.

13' Que isso, professor?

Guilherme trabalha com Carleto, mas árbitro atrapalha andamento da jogada.

12' Matheus Rossetto faz bom giro e tenta lançar Bergson; auxiliar assinala condição irregular do camisa 30.

10' Carleto cobra boa falta na segunda trave, mas Raphael Veiga não alcança. Tiro de meta para o Ceará.

9' Nikão lança Jonathan na lateral-direita, o camisa 2 cruza muito mal, e o goleiro Everson encaixa sem dificuldade.

5' Após intensa troca de passes do time anfitrião, Rossetto finaliza, mas pega mal, e a bola passa longe.

3' Após saída errada do Atlético-PR, Wescley liga Felipe Azevedo pela direita, que finaliza pra fora.

1' Após cruzamento de Rossetto, Nikão cabeceia para fora. Primeira boa chegada do Furacão.

0' ROLA A BOLA NA ARENA!

A posse é da equipe visitante.

1 minuto de silêncio.

O confronto promete! A equipe do Ceará só perdeu uma partida nos últimos 10 jogos, enquanto o time principal do Atlético-PR está invicto.

Novidades no Furacão: O camisa 8 Pavez, que também atua como volante, entra no lugar do zagueiro Paulo André e vai formar o trio defensivo com Wanderson e Thiago Heleno. Outra mudança é a entrada de Bergson no lugar de Ribamar.

Fim do hino nacional. Em instantes a bola rola na Arena da Baixada!

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real de Atlético-PR x Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira (28), às 21h30. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

Através de sorteio, ficou definido que a primeira partida será disputada na Arena da Baixada, enquanto a segunda acontecerá no Castelão. A definição do adversário do vencedor desse confronto, será através de sorteio.

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (SP).

O último confronto do Furacão pela Copa do Brasil, foi marcada por fortes emoções. Tudo isso porque, em um jogo de várias viradas, a equipe paranaense venceu o Tubarão por 5 a 4. Será a terceira partida do time principal no ano, já que o rubro-negro vem atuando com uma equipe alternativa no Campeonato Paranaense.

Na última partida do Ceará, o time conseguiu vencer o Tiradentes fora de casa de forma convincente, por 3 a 1. A vitória serve de motivação para a equipe tentar conseguir um bom resultado em Curitiba e decidir com mais tranquilidade em casa. Já pela Copa do Brasil, o Vozão eliminou o Londrina.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Santos; Wanderson, Paulo André e Thiago Heleno; Jonathan, Rossetto, Veiga e Carleto; Nikão, Guilherme e Bergson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CEARÁ: Everson, Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Richardson, Juninho e Wescley ; Felipe Azevedo, Andrigo e Elton.