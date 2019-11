Resultado São Paulo x CRB pela Copa do Brasil (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam esta transmissão com a VAVEL Brasil. A crônica de pós-jogo será publicada em instantes. Boa noite!

O São Paulo vence o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB por 2 a 0, com gols de Valdívia e Éder Militão. As duas equipes se enfretarão de novo no dia 14 de março.

FIM DE JOGO NO MORUMBI!

47' São Paulo toca a bola e espera o apito final.

45' Em cruzamento na área, Arboleda consegue corte providencial.

44' Mais três minutos de acréscimos.

43' Paulinho desarma o adversário e puxa contra-ataque. Valdívia recebe e passa para Diego Souza, mas a bola veio um pouco ruim e sai para escanteio.

42' Apenas 8.514 torcedores presentes no Morumbi.

41' UUUUUUUUH! Em bela jogada, Valdívia cruza para Hudson, mas a bola fica um pouco longa e o volante não consegue finalizar com perfeição.

40' Arboleda chega antes de Diego e fica com a bola, mas é pressionado e joga para lateral.

39' Paulinho finaliza de longe, mas a bola para em João Carlos, que faz a defesa em dois tempos.

38' João Carlos recebe a bola na área, mas na hora de dar o chutão, pega mal e a bola sobe muito.

36' Substituição no São Paulo:



Sai: Cueva

Entra: Paulinho

35' ERROU! Militão faz boa jogada na área e toca para Valdívia, que chuta mal e perde boa chance.

34' Juninho Potiguar domina a bola dentro da área e bate direto, mas a bola sai fraca em direção ao gol.

31' Substituição no São Paulo:



Sai: Brenner

Entra; Diego Souza

30' QUE BAGUNÇA! CRB cobra escanteio e Jean sai do gol, mas acaba soltando a bola. Na seguida, o goleiro recuperou a posse.

29' Cueva recebe cruzamento na área e chuta de primeiro, mas a bola sai para tiro de meta.

28' UUUUUUUUUH! Ratinho chega pela direita e cruza, e a bola passa na frente do gol. Nenhum jogador do CRB conseguiu alcançar, no entanto.

28' Hudson chega na linha de fundo e cruza na área, mas Brenner acaba furando.

26' Valdívia tenta o drible na esquerda, mas perde a bola, que bate nele e sai para lateral para o CRB.

25' Intensidade do São Paulo caiu neste segundo tempo. Time teve menos oportunidades que na primeira etapa.

24' Substituição no São Paulo:



Sai: Marcos Guilherme

Entra: Nenê

21' Jean sai para segurar a bola, mas acaba se chocando com Neto. Goleiro fica caído.

19' Substituições no CRB:



Saem: Juninho Potiguar e Juliano

Entram: Willians Santana e Willians Fernandes

18' QUE JOGADAÇA! Brenner recebe passe na entrada da área e faz corta-luz para Valdívia, que finaliza muito perto do gol, mas para fora.

17' CRB tenta sair em contra-ataque, mas Arboleda corta a investida.

16' São Paulo volta a trabalhar o jogo com calma.

15' Cueva perde a posse para Boaventura e comete falta.

14' UUUUUUUUH! Brenner recebe a bola na área e chuta forte, mas a bola explode em Anderson e volta.

12' Rodrigo Caio tenta lançar Valdívia, mas Boaventura corta.

11' São Paulo sobe a marcação e pressiona a saída de bola do CRB.

9' Apesar das tentativas do Galo em chegar até a área, nenhuma delas se transformou em realidade.

8' CRB um pouco mais ofensivo nesta segunda etapa.

7' POLÊMICA! Neto cruza rasteiro, e Williams cai após se entrelaçar com o marcador. O juiz manda o jogo seguir.

6' NO TRAVESSÃO! Cueva cobra a falta no poste e assusta o CRB mais uma vez.

5' Jean ia em direção à falta, mas desiste e não vai cobrar.

4' Valdívia avança em direção à área e sofre falta. Boa chance para o São Paulo.

3' Ayrton recebe passe na direita, mas, antes de cruzar, é pego em posição irregular.

2' Reinaldo tenta avançar pela esquerda, mas acaba ganhando lateral.

1' São Paulo toca a bola no meio de campo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de São Paulo x CRB;



Posse de bola: 71% x 29%

Chutes: 9 x 0

Chutes certos: 3 x 0

Acerto de passes: 87% x 66%

Gols de jogadores que ainda não haviam marcado na temporada: Valdívia e Éder Militão. São Paulo domina o jogo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' UUUUUUUUUH! Brenner recebe na entrada da área e chuta, obrigando bela defesa de João Carlos. No rebote, Hudson é pego em posição de impedimento.

45' CRB tenta sempre fazer lançamentos para sair no contra-ataque, mas muitas vezes sem sucesso.

43' São Paulo já vinha muito melhor no jogo, chegando bem nos últimos minutos. Placar parece muito difícil de ser perdido.

41' GOOOOOOOOOL! É DO SÃO PAULO! É DE MILITÃO! Cueva e Éder Militão fazem tabela, e o lateral recebe na cara do goleiro, só encostando para o gol e aumentando o placar.

40' Petros recebe na área e tenta cruzar para trás, mas a bola para nos pés da zaga.

38' QUE BAGUNÇA! Em cruzamento na área feito pelo CRB, a bola rebate nos zagueiros do São Paulo e quase engana o goleiro Jean.

36' UUUUUUUUH! Militão sobe no escanteio e cabeceia para fora, perto do gol.

35' Valdívia é um dos melhores jogadores em campo hoje. Gol merecido pela atuação.

34' GOOOOOOOOOOL! É DE VALDIVIA! É DO SÃO PAULO! Brenner chega na linha de fundo e cruza para Valdívia, que aparece na área e finaliza para o gol, abrindo o placar.

33' Brenner toca para Reinaldo, que invade a área, mas faz carga faltosa em Ratinho.

32' QUASE UMA BAGUNÇA! Arboleda recua a bola de cabeça para Jean, mas Neto quase chega antes e rouba a bola.

31' CARTÃO AMARELO! Willians Santana faz falta em Valdivia, impedindo contra-ataque, e é advertido.

30' Ratinho recebe lançamento de Williams, mas Reinaldo se adianta e joga para lateral.

30' Marcos Guilherme tenta tabelar com Cueva, mas erra o passe.

29' Ayrton cobra lateral direto na área, mas a zaga do São Paulo afasta.

28' Reinaldo pega o rebote na intermediária e chuta de primeira. A bola sobe muito e sai.

27' Cueva recebe lançamento longo e domina no peito. Anderson chega e coloca para escanteio.

26' São Paulo joga no 4-2-3-1, com Brenner um pouco mais isolado.

25' CRB começa a sair jogando pelas primeiras vezes na partida.

23' Hudson pega rebote na intermediária e tenta avançar, mas perde a bola na dividida.

22' Na primeira chegada do CRB, Neto é pego em posição de impedimento.

22' Valdívia dá mais um belo drible, mas é desarmado no decorrer da jogada.

21' CRB se fecha em um 4-5-1 e evita a entrada do São Paulo.

19' Na cobrança de tiro de canto, Hudson divide com Anderson, e a bola sai para o São Paulo novamente.

19' Cueva tenta lançar na área, mas a zaga corta para escanteio.

18' Reinaldo tenta chegar na linha de fundo, mas é cortado.

16' São Paulo domina todas as ações até aqui. CRB não chegou na área de ataque ainda.

14' Valdívia faz belo drible pela esquerda, mas o CRB consegue afastar a bola no decorrer da jogada.

13' UUUUUUUUUH! Hudson recebe bola na entrada da área e bate direto, mas a bola passa perto do gol e sai.

12' CRB tenta contra-ataque em lançamento, mas perde a bola. O mesmo acontece em seguida com o Tricolor.

11' São Paulo tem a posse de bola, mas ainda não conseguiu chegar com perigo com a bola rolando.

8' PERDEEEEEEU CUEVA! O meia chutou rasteiro, mas a bola sai para a linha de fundo, no canto oposto do goleiro.

7' jogadores de CRB e São Paulo entram em confusão, mas tudo já está resolvido.

6' Cueva na cobrança.

5' É PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Feijão chegou atrasado em jogador do São Paulo e cometeu falta dentro da área.

5' Rodrigo Caio volta ao jogo com curativo no supercílio.

3' Rodrigo Caio e Neto se chocam de cabeça. Zagueiro são-paulino teve corte.

2' Reinaldo cruza na área, e Marcos Guilherme sobe para cabecear, mas não alcança.

1' São Paulo já tem a posse e toca na defesa, procurando espaços.

COMEÇA O JOGO! Saída do CRB.

19:26 Hino nacional já executado.

19:22 Equipes entram em campo.

19:17 Mudança emergencial: Sidão sentiu uma lesão no adutor direito e não jogará hoje. Jean será o goleiro.

18:40 CRB ESCALADO! João Carlos, Ayrton, Flavio Boaventura, Anderson, Feijão, Diego, Edson Ratinho, Willians Fernandes, Neto Baiano, Serginho e Willians Santana.

18:40 SÃO PAULO ESCALADO! Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Reinaldo; Hudson, Petros, Cueva; Marcos Guilherme, Brenner e Valdívia.

Seja bem-vindo, torcedor e leitor! Acompanhe, ao vivo, os melhores lances de São Paulo x CRB no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2018. Horário do jogo: 19h30, na VAVEL Brasil.

Palco da partida: o duelo será disputado no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, com capacidade para cerca de 67 mil espectadores.

Foto: Rubens Chiri /SaoPauloFC.net

Retrospecto: foram disputadas cinco partidas oficiais entre os times, no total, e os números são muito favoráveis ao São Paulo: quatro vitórias e um empate.

Último duelo: as duas equipes se enfrentaram em 2014, também pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0 em casa, com gols de Osvaldo, Lucão e Rogério Ceni. Veja:

São Paulo

O Tricolor venceu suas duas partidas anteriores na Copa do Brasil sem levar gols. Foram 1 a 0 contra Madureira, e 2 a 0 contra CSA.

A fase do São Paulo, no entanto, não é das melhores. A equipe não vence há três partidas, e a pressão sobre Dorival Júnior cresce cada vez mais.

A última partida do Tricolor foi contra a Ferroviária, empatando por 0 a 0 no Campeonato Paulista. Leia mais clicando aqui.

O São Paulo relacionou 24 jogadores. Veja a lista completa:



Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez

São Paulo x CRB ao vivo

CRB

O Galo venceu por 3 a 1 o União Rondonópolis e se classificou nos pênaltis com o empate por 1 a 1 contra o Novo Hamburgo na Copa do Brasil.

O último jogo do CSA foi uma derrota contra o Santa Cruz, fora de casa, por 2 a 1 na Copa do Nordeste.

O CRB relacionou 18 jogadores. Veja a lista completa:



Goleiros: João Carlos e Edson Mardden

Laterais: Ayrton, Diego e Manoel

Zagueiros: Flávio Boaventura, Anderson Conceição, Edson Borges e Everton Sena.

Volantes: Feijão, Willians Fernandes, Serginho e Juliano

Meias: Edson Ratinho e Willians Santana

Atacantes: Neto Baiano, Marcão e Juninho Potiguar.

São Paulo e CRB ao vivo