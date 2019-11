Resultado Internacional x Cianorte-PR na Copa do Brasil 2018 (2-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional contra o Cianorte pela terceira fase da Copa do Brasil. Em breve você poderá acompanhar o pós-jogo e a repercussão da partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

Já o Cianorte encara o Paraná, em casa, neste domingo (4), pelo Campeonato Paranaense.

O próximo compromisso do Inter é pelo Campeonato Gaúcho. Odair Hellmann e seus atletas voltam a campo na quarta-feira (7), fora de casa, contra o Cruzeiro-RS.

A vitória deixa o Inter com uma folga para a partida de volta. O Colorado se classifica até com uma derrota por um gol de diferença. Pênaltis somente em caso de vitória por dois gols de diferença para o Cianorte. Lembrando que neste ano o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

"Nosso time trabalhou. Buscamos jogar pelos lados, onde tinha mais espaço. Fizemos dois gols e saímos com a vitória", Iago.

"Respeitamos o time do Inter. Sabíamos que seria complicado. Tivemos chance de matar, mas não fizemos. Podemos fazer um grande jogo na partida de volta", Richarlyson.

FIM DE JOGO

90+4' FIIIIIIM DE JOGO NO ESTÁDIO BEIRA-RIO!

Com gols de Iago e Edenílson, Internacional bate o Cianorte e larga em vantagem na Copa do Brasil.

90+2' CARTÃO AMARELO PARA BRENNER!

Também por reclamação.

90+2' CARTÃO AMARELO PARA D'ALESSANDRO!

Capitão fica na bronca com a assistente e é punido por reclamação.

90' ACRÉSCIMOS!

Vamos até 49. Mais quatro.

89' CARTÃO AMARELO PARA RICHARLYSON!

Acertou o rosto de Wellington Silva.

88' CARTÃO AMARELO PARA IAGO!

Cometeu falta em André Luís.

86' PELA LINHA DE FUNDO!

Edenílson recebe passe da D'Alessandro e bate em gol. A bola passa perto, mas não entra.

84' CARTÃO AMARELO!

Montoya é punido por falta em Wellington Silva.

PÚBLICO E RENDA NO BEIRA-RIO:

PAGANTES: 10.996

TOTAL: 13.192

RENDA: R$ 259.485,00

82' Brenner foi um dos destaques do Inter na Copa SP de Futebol Júnior, disputada em janeiro deste ano

82' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: ROGER.

ENTRA: BRENNER.

77' A marcação deu bobeira e Iago cruzou mais uma para a área buscando Patrick, mas a bola para nas mãos do goleiro.

75' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: MARCINHO.

ENTRA: JUAN ALANO.

73' D'Alessandro cobra falta e a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Cianorte.

72' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: GERÔNIMO.

ENTRA: GUILHERME LUCENA.

68' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: DUDU.

ENTRA: WELLINGTON SILVA.

67' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, EDENÍLSON!

Edenílson aumenta a vantagem do #Inter. Iago fica com a bola após troca de passes e cruza rasteiro para o volante marcar o segundo da noite. É o segundo do camisa 8 na Copa do Brasil. Inter 2 x 0 Cianorte. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 1 de março de 2018

66' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: MAIKINHO.

ENTRA: EVERTON MORELLI.

64' CARTÃO AMARELO!

João Gabriel leva o amarelo após retardar início de jogo.

62' A bola fica nas mãos de João Gabriel após cruzamento de Iago. Victor Cuesta estava na jogada.

59' D'Alessandro cobra o escanteio e a defesa afasta.

59' Dudu arrisca de fora da área, a bola desvia nas costas da defesa e sai pela linha de fundo. É escanteio!

56' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: MURILO.

ENTRA: CLEBINHO.

52' GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, IAGO!

Iago abre o placar para o #Inter na Copa do Brasil.

Após cruzamento de Marcinho, a bola passou por Patrick e ficou nos pés do lateral, que mandou para o fundo das redes. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar. Inter 1 x 0 Cianorte. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 1 de março de 2018

51' TÁ EXPULSO!

Marcelo Caranhato, treinador do Leão do Vale é expulso pela arbitragem.

50' PRESSÃO COLORADA!

Inter roda a bola perto da área do Cianorte.

46' D'Alessandro cobra na área e a defesa afasta. Iago comete falta na sequência.

45' Escanteio para o Inter.

45' BOLA ROLANDO!

Inter dá o ponta pé inicial.

20:18 | EQUIPES NO GRAMADO, VAI INICIAR A SEGUNDA ETAPA!

Intervalo: #Inter e #Cianorte vão empatando sem gols no estádio Beira-Rio. Colorado criou boas chances, mas não conseguiu converter em gol. Cianorte está bem fechado. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 1 de março de 2018

INTERVALO

45+2' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO!

Inter e Cianorte vão empatando em 0 a 0 no estádio Beira-Rio.

45+2' POR CIMA!

Gerônimo cobra direto e manda pra fora.

45+1' FALTA PERIGOSA PARA O CIANORTE!

Murilo driblou Klaus, mas parou em Dudu. LAnce é frontal e pode levar perigo ao gol de Marcelo Lomba.

45' ACRÉSCIMOS!

Dois minutos.

44' CARTÃO AMARELO!

André Luís é punido após reclamação com árbitro.

42' PASSA POR TODO MUNDO E NÃO ENTRA!

D'Alessandro cobra a falta na segunda trave e ninguém coloca a bola para dentro. Roger passou muito perto.

41' CARTÃO AMARELO!

Arroyo empurra Marcinho por trás e também é punido pelo árbitro. Lance no lado da área.

40' CARTÃO AMARELO!

Klaus puxa camisa de Neto Costa e é punido.

40' Victor Cuesta tenta sair jogando, mas é parado com falta no campo de defesa.

34' ARRISCOU DE MUITO LONGE!

Gerônimo arrisca quase do meio de campo e Marcelo Lomba segura.

32' CARTÃO AMARELO!

Edenílson é advertida após cometer falta em André Luis.

Inter está bem na partida. Já são várias jogadas construídas pela equipe de Odair Hellmann. Os principais ataques são pelas laterais. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 1 de março de 2018

29' Patrick recebe bom passe de Marcinho e arrisca a conclusão, mas manda para fora.

25' NO TRAVESSÃO!

D'Alessandro cobra falta de muito longe e acerta o travessão do goleiro João Gabriel. No rebote Patrick mandou para fora.

24' FALTA PARA O INTER!

23' Iago manda para a área e João Gabriel consegue afastar de soco. Cruzamento foi cheio de efeito.

20' ERROUUU!

Após cobrança de escanteio, João Gabriel tenta afastar de soco, mas manda a bola para trás. Quase se complica o goleirão.

19' AFASTA A DEFESA!

Patrick faz jogada de efeito e tenta finalizar por cima do goleiro, que defende parcialmente. Na sequência foi a vez de Feliphe Gabriel afastar o perigo. É escanteio!

16' PASSOU PERTO!

Iago recebe no meio de campo e dá ótimo passe para Roger, mas o centroavente bate para fora. Grande chance do Inter.

12' NÃO DOMINOU!

Marcinho cruza e a bola desvia na defesa. Na sequência Roger não consegue o dominar.

10' Roger pressiona defesa do Cianorte e ganha arremesso lateral.

6' MARCELO LOMBA!

Klaus e Cuesta falham e a bola sobra com Murilo. O atacante fica de frente com Lomba e arrisca o chute. O arqueiro Colorado conseguiu salvar.

2' TIRA ARROYO!

D'Alessandro cobra escanteio na cabeça de Klaus. O zagueiro consegue finalizar e Arroyo salva o que seria o primeiro gol da partida.

1' D'Alessandro tenta cruzar e ganha novo escanteio.

1' ESCANTEIO!

Dudu chaga à linha de fundo e ganha o primeiro tiro de canto da partida.

0' BOLA ROLANDO NO BEIRA-RIO!

Saída do time paranaense.

19:11 | Execução do Hino Nacional Brasileiro!

19:10 | Equipes entrando no gramado do Beira-Rio!

Acabou o aquecimento! Colorado no vestiário e daqui a pouco rola a bola no Gigante. #VamoInter pic.twitter.com/1IR7R0myVr — S. C. Internacional (@SCInternacional) 1 de março de 2018

Escalação do Cianorte: João Gabriel; Gerômimo, Montoya, Feliphe Gabriel e Arroyo; Sidnei, Richarlyson e Murilo; André Luís, Maikinho e Neto Costa. Técnico: Marcelo Caranhato.@SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 1 de março de 2018

Finalizando os preparativos para o confronto desta noite. Hoje é Dia de Inter! #VamoInter pic.twitter.com/LAslalFemY — S. C. Internacional (@SCInternacional) 1 de março de 2018

Apesar de não ter se classificado ao mata-mata no primeiro turno do Campeonato Paranaense, o Cianorte está invicto no temporada. São três vitórias e cinco empates em 2018.

Diferente da primeira e da segunda fase, a terceira fase da Copa do Brasil será disputada em duas partidas. A primeira será com o mando de campo do Internacional. O Cianorte terá a torcida em seu favor na segunda. Avança à fase seguinte o vencedor do duelo, lembrando que não há o critério de gol qualificado.



Essa será a primeira vez que o Internacional enfrenta o Cianorte.

Tempo real da partida entre Internacional e Cianorte-PR pela terceira fase da Copa do Brasil.

Cianorte

O empate levou a decisão para os pênaltis. Richarlyson, Montoya, Feliphe Gabriel, André Luiz e Arroyo converteram para o Leão do Vale e garantiram a equipe na terceira fase da competição.

Já o segundo duelo pela competição nacional foi mais duro. A equipe paranaense até saiu na frente, com gol de Rafael Carrilho, aos 12 minutos da primeira etapa. Porém não conseguiu segurar a pressão e sofreu o empate aos 30 minutos, também do primeiro tempo. Mailson fez o gol do Tigre.

O primeiro jogo foi mais tranquilo para o Leão do Vale. Diante de seu torcedor o Cianorte conseguiu vencer o ABC por 2 a 0. Robert e Rafael Xavier marcaram os gols.

O Cianorte chegou na terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o ABC-RN e o Criciúma. Diferente do rival desta quinta-feira, o Leão do Vale jogou a primeira partida em casa e a segunda fora.

Internacional

(Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional)

O Internacional chegou a levar um susto contra o Remo. A equipe Paraense saiu vencendo, aos 18 minutos da primeira etapa. Sem dar chance ao azar, o Colorado tratou de empatar, com Leandro Damião, aos 24 e virar, com Edenílson, aos 29 minutos. A partida foi disputada no estádio Mangueirão/PA.

O Colorado não teve vida fácil diante dos cariocas e só avançaram após empatar em 1 a 1. A equipe de Odair Hellmann pouco produziu naquela partida, disputada no estádio Olímpico Regiona/PR.

Nas fases anteriores da Copa do Brasil o Internacional passou pelo Boavista-RJ e pelo Remo-PA. O Inter jogou longe de casa as duas partidas.

Internacional e Cianorte iniciam na noite desta quinta-feira (1º) uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A partida de ida entre as equipes está marcada para às 19h15 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.