Mano Menezes confirma Fábio para clássico contra Atlético e faz mistério com substituto de Fred

Após perder para o Racing em sua estreia na Libertadores, o Cruzeiro vai retomar a participação no Campeonato Mineiro no próximo domingo (4), e o oponente da vez é o rival Atlético-MG. Sem Fred, que se lesionou no início do duelo frente aos argentinos, o técnico Mano Menezes fez mistério e não quis revelar quem substituirá o atacante.

A dúvida para substituir o camisa 9 fica entre Rafael Sóbis e Raniel, segundo o comandante da Raposa. “Primeiro que perder jogadores é ruim, apesar de se ter um elenco de qualidade, queremos sempre ter todos à disposição. Como se trata de um clássico, de um jogo importante por si só, queríamos contar com todos. Mas, não se tendo o Fred, vamos jogar com Rafael Sobis ou Raniel”, falou Mano.

Além de Fred, a presença de Thiago Neves entre os titulares também é uma incógnita. O treinador não quis revelar se o camisa 30 começará jogando, mas o relacionará. O meia voltou a ser titular na vitória por 3 a 0 sobre o Boa Esporte, no Campeonato Mineiro, e entrou no segundo tempo contra o Racing.

O atleta ficou duas semanas fazendo trabalhos de reforço muscular no começo de fevereiro. “Thiago Neves será relacionado para o jogo. Ele já fez um jogo no sábado [contra o Boa]. Vamos avaliar situações e decidir o que for melhor para a equipe nesse momento”, concluiu.

A única certeza que Mano Menezes deu é que o goleiro titular de domingo será Fábio. O camisa 1 não jogou contra o clube argentino pela Libertadores pois perdeu o pai na última segunda (26), na véspera da partida. Rafael o substituiu na derrota por 4 a 2 em Buenos Aires.

O goleiro treinou normalmente com os colegas de elenco na reapresentação na quinta-feira (1º) e nessa sexta-feira. “Fábio vai estar no gol do Cruzeiro no domingo sem dúvida nenhuma”, garantiu.