Em clássico recheado de cartões, Rhodolfo marca e Flamengo derrota Botafogo

O Flamengo levou a melhor sobre o Botafogo em jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio. No Estádio Nilton Santos, o primeiro tempo foi marcado por muitas faltas duras, resultando em 6 amarelos – 3 para Flamengo: Jonas, Diego e Henrique Dourado; 3 para o Botafogo: Moisés, Ezequiel e Rodrigo Pimpão – e com grande equilíbrio na posse de bola. O rubro-negro abriu o placar logo no início do jogo, aos 3 minutos: Diego cobrou falta na área e Rhodolfo chegou na segunda trave concluindo para o fundo do gol.

A partir daí, o Botafogo saiu mais ao ataque e criou algumas oportunidades perigosas, mas pecou no último passe e na finalização, não conseguido empatar o jogo no primeiro tempo; o Flamengo por sua vez chegou mais vezes ao ataque, na maioria delas pelos lados do campo com Paquetá pela esquerda e Rodinei pela direita, mas assim como o alvinegro, faltou caprichar mais no último passe e nas finalizações.

Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa do clássico disputado no Nilton Santos foi equilibrada. Ambas as equipes mantiveram a marcação alta, com os atacantes fazendo pressão nos defensores que tinham a bola, fato que muitas vezes dificultou a criação das jogadas e fez com que as equipes forçassem os passes, resultando em muitos passes errados. O Botafogo até chegou algumas vezes com perigo, mas parou nas defesas de Diego Alves e o Flamengo saiu vitorioso graças a vantagem adquirida no começo da partida.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, para disputar a 4ª rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Flamengo vai até Volta Redonda enfrentar o Boa Vista na quarta-feira (7), no Estádio Raulino de Oliveira, enquanto o Botafogo recebe o Bangu na terça-feira (6), no Estádio Nilton Santos.

50' - FIM DO CLÁSSICO NO NILTON SANTOS

49' - Todos os jogadores do Flamengo no campo de defesa

47' - Finalização de Leandro Carvalho e Diego Alves cai no canto para defender

45' - 5 minutos de acréscimos

44' - Cartão Amarelo para Diego Alves por retardar o reinício da partida

43' - Vizeu teve a chance de um contra ataque mas perdeu no meio de 3 defensores alvinegros

42' - Botafogo troca passes no entorno da área do Flamengo

40' - Leo Duarte faz o lançamento e após troca de passes, Diego chuta para fora

38' - Botafogo chega ao ataque e em tentativa de passe para Brenner, o atacante domina na mão e é falta para o Flamengo

36' - EXPULSO!!! Vinícius Júnior acerta Igor Rabello em uma entrada forte e está expulso!

35' - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Saiu Rodrigo Pimpão e entrou Brenner

34' - Mais um cartão amarelo no jogo; Paquetá acertou João Paulo e foi punido apos a falta

33' - Atendimento prestado para Pimpão e Jonas e ambos voltam a campo com toucas para proteção

32' - Cobrança de escanteio na área do Flamengo, Pimpão finaliza mas há um choque de cabeça com Jonas; ambos estão caídos na área rubro-negra

31' - LINDA DEFESA DE DIEGO ALVES!!! Marcelo cabeceia forte e Diego Alves evita o que seria o gol de empate do Botafogo. É novo escanteio

30' - Moisés cruza na área rubro-negra e é escanteio para o Botafogo

29' - Cartão amarelo para Leandro Carvalho que após disputa de bola tentou acetar Vinícius Júnior

28' - Cartão amarelo para Marcelo em lance que gerou uma pequena discussão, mas os ânimos já foram acalmados

26' - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Vinícius Júnior entra no lugar de Everton Ribeiro

25' - Botafogo chega após troca de passes, Pimpão tenta uma bicicleta e Diego Alves faz a defesa

25' - Rodinei cruza e Felipe Vizeu cabeceia por cima do gol de Gatito

24' - Bola longa para Paquetá e Igor Rabello chega para fazer o corte

23' - Marcos Vinícius recebe cobrança de lateral, faz o drible e chuta forte, mas a bola sai a linha de fundo

21' - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Felipe Vizeu entra no lugar de Henrique Dourado

21' - Lançamento de Marcos Vinícius para Kieza e a defesa do Flamengo corta

20' - A bola volta a rolar

20' - Parada técnica no Nilton Santos

19' - As duas equipes mantem uma marcação alta no campo de ataque

18' - Paquetá foi para cima de Moisés e caiu na área pedindo pênalti, mas o juiz manda seguir

17' - Diego levanta a bola na área e após reposição rápida de Gatito, Rodrigo Pimpão tenta do meio campo mas a bola saiu pela linha de fundo

16' - Mais uma falta assinalada no jogo

15' - Botafogo trabalha a bola e Marcelo tenta lançamento para Pimpão, mas a bola vai muito forte e sai por cima do gol de Diego Alves

13' - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO: Léo Valência saiu vaiado para entrada de Marcos Vinícius

12' - Bola cruzada por Valência e a bola fica fácil para Diego Alves

11' - Falta perigosa para o Botafogo!!! Leandro Carvalho recebe e parte para cima de Renê, que faz a falta na entrada da área

10' - Após troca de passes a bola chega a Paqueta que novamente finaliza para fora

9' - Flamengo chega bem ao ataque mas após corte da defesa do Botafogo a bola volta para a posse dos zagueiros rubro-negros

7' - Botafogo troca passes e Valência tenta lançamento para Leandro Carvalho, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo

5' - SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sentindo desde o primeiro tempo quando sofreu uma entrada de Rodrigo Pimpão, Revér sai para entrada de Leo Duarte

3' - A zaga rubro-negra fez o corte e a bola chegou na ponta para Paquetá, que fez o corte e chutou para fora

2' - João Paulo tenta inversão para Rodrigo Pimpão e Renê corta para escanteio

1' - Flamengo chega a linha de fundo mas Everton Ribeiro erra o cruzamento

00' - BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo volta sem alterações; No Botafogo, Ezequiel da lugar a Leandro Carvalho

47' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO

47' - Valência cobra a falta na barreira

46' - Bola na área, a defesa do Botafogo afasta, a equipe sai no contra-ataque e é falta perigosa para o Botafogo na entrada da área

46' - Escanteio para o Flamengo

45' - Falta cobrada e após desvio a bola fica tranquila para Diego Alves

44' - Falta para o Botafogo e vem bola na área do Flamengo

41' - Pressão na marcação do Botafogo e a bola é recuada até Diego Alves

41' - Flamengo chega novamente ao ataque trocando passes

39' - Escaneio batido e Everton cabeceou para fora

39' - Rodinei chega com perigo pela lateral mas Lindoso chega junto e joga para escanteio

38' - Bola alçada na área por Marcinho mas Diego Alves fica com ela

38' - Botafogo troca passes mas sem conseguir passar ao ataque graças a pressão do Flamengo

36' - Mais uma falta no jogo

35' - Pimpão faz o passe para Valência que sofre outra falta

31' - Marcinho faz boa jogada individual, leva no fundo e cruza mas Revér faz o corte para a lateral

30' - Falta de Jonas em cima de Lindoso no meio campo e mais um cartão amarelo no clássico

29' - Diego faz uma linda cobrança e Gatito faz boa defesa

28' - Everton Ribeiro conduz a bola para o ataque e sofre falta na intermediária; falta perigosa para o Flamengo e amarelo para Moisés

26' - Flamengo trabalha a bola e Botafogo mantêm a pressão na marcação

25' - Escanteio cobrado e a zaga do Flamengo afastou

24' - Valência cobrou direto e Diego Alves joga para escanteio

23' - Ataque do Botafogo chega tabelando, Pimpão driblou Diego mas a bola bateu a mão do camisa 10 rubro-negro e é falta perigosa para o alvinegro

22' - Valência cobra a falta, Kieza desvia para o gol de cabeça mas é assinalado o impedimento do centroavante

21' - Marcelo faz lançamento para João Paulo que sofre a falta de Rodinei. Vem bola na área do rubro-negro

20' - A bola volta a rolar

20' - Parada técnica no Nilton Santos

20' - Valência cobrou escanteio e após tentativa de ataque do Botafogo a bola saiu pela linha de fundo e a posse é do Flamengo

19' - Jogo parado para atendimento ao goleiro Diego Alves que sofreu uma pancada no rosto

18' - Defesa do Flamengo bate cabeça e é escanteio para o Botafogo

17' - Lindoso lança Valência mas Rhodolfo chega bem e põe a bola pela linha lateral

16' - Após bate-rebate, Everton Ribeiro cabeceou fraco e Gatito ficou tranquilo com a bola

14' - Ezequiel roubou a bola no meio campo, e após contra ataque rápido, o mesmo Ezequiel chegou e finalizou para boa defesa de Diego Alves

14' - Botafogo chega com perigo!!!

13' - Ataque alvinegro e Valência tenta virar o jogo para Ezequiel, mas o passe foi forte demais e a bola saiu pela lateral

12' - Botafogo chega ao ataque e Kieza cai no chão sentindo o rosto, parece ter ocorrido um choque

10' - Ambas as equipes vêm errando muitos passes nesse princípio de jogo

9' - Revér continua mancando em campo após sofrer entrada de Pimpão; provavelmente será substituído

5' - Pimpão fez falta em Revér e levou cartão amarelo

3' - Em bola cruzada na área por Diego, Rhodolfo chega no segundo pau e cabeceia pro chão, como manda o manual e abre o placar para o Flamengo

3' - GOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!

2' - Falta para o Flamengo e vem bola alçada na área do Botafogo

2' - Na primeira chegada do Botafogo, Pimpão cruza mas Diego Alves sai do gol e fica com a bola

1' - Primeira falta do jogo é marcada a favor do Flamengo em chegada de Moisés sobre Diego

0' - ROLA A BOLA NO NILTON SANTOS PARA FLAMENGO X BOTAFOGO!

As equipes se alinham no centro de campo para respeitar 1 minuto de silêncio em homenagem a Sarah Maria de Brito Pereira Tenius, mãe do preparador de goleiros do Botafogo, Flávio Tenius

As duas equipes vem a campo e daqui a alguns instantes, teremos bola rolando para o clássico

Boa Tarde torcedor! Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Botafogo, válida pela terceira rodada da Taça Rio aqui na VAVEL Brasil!

ÚLTIMA PARTIDA: Botafogo e Flamengo se encontraram pela última vez na semifinal da Taça Guanabara, no sábado de Carnaval. Com um atuação acima da média, o rubro-negro superou com facilidade o seu adversário, vencendo por 3 a 1, com gols de Éverton, Henrique Dourado e Vinicius Junior; Kieza descontou para a equipe preto e branca, naquela que seria a última partida de Felipe Conceição no comando do Botafogo.

HISTÓRICO: até aqui, Flamengo e Botafogo se enfrentaram em 362 oportunidades, mas o rubro-negro possui vantagem, já que saiu vitorioso em 129 partidas, marcando 549 gols ao todo. O alvinegro, por sua vez, ganhou 110 compromissos, com 508 gols e houveram 123 empates.

ARBITRAGEM: João Batista de Arruda, auxiliado por Luiz Antonio Muniz de Oliveira e Gabriel Conti Viana

PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo; Ezequiel, Léo Valencia, Rodrigo Pimpão; Kieza

PROVÁVEL FLAMENGO: Diego Alves; Pará (Rodinei), Réver, Juan, Renê; Jonas; Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego, Éverton; Henrique Dourado

Alberto Valentim: "Vamos procurar melhorar nossa forma de jogar, a maneira de marcar, mas não vamos mudar a forma de jogar. Clássico é sempre diferente, tem uma semana diferente, o nível de atenção dos jogadores, o trabalho da imprensa. Carpegiani é um treinador estudioso e será um jogo difícil por ele também"

A novidade dessa vez, porém, pode vir do banco: o atacante Leandro Carvalho e o meio-campo Marcos Vinícius foram relacionados pela primeira vez sob o comando de Alberto Valentim e podem aparecer como opções durante a partida. O treinador, porém, conta com alguns problemas, já que os meio-campistas Renatinho, Leandrinho e Matheus Fernandes estão fora da partida por problemas com lesões.

Alberto Valentim, por sua vez, deve manter a equipe que vem jogando e correspondendo nesse período em que está à frente do comando do alvinegro. Será a terceira partida seguida com o mesmo onze inicial no começo das partidas.

Paulo César Carpegiani: "O que essa equipe precisa é jogar para não ocorrer o que aconteceu na parte final (contra o River Plate), sentir por questões físicas. É o sexto jogo dessa equipe. O que precisam é jogar, jogar e jogar"

Os desfalques para o experiente treinador serão os colombianos Orlando Berrío, que está machucado, e o volante Gustavo Cuéllar, expulso na última partida, contra o Fluminense. Para o lugar do meio-campista, Jonas deverá receber receber outra chance na formação inicial do Flamengo.

Apesar da partida no meio da semana, o treinador Paulo César Carpegiani deve escalar o que tem de melhor para esse compromisso, já que ele tem o objetivo de aumentar o entrosamento de sua equipe, visando as próximas partidas da Taça Libertadores.

O alvinegro passa por uma situação diferente. Eliminado precocemente da Copa do Brasil, o Botafogo não teve nenhum compromisso durante a semana e, por isso, o treinador Alberto Valentim teve mais tempo para colocar suas ideias para com os jogadores em prática. O técnico chegou ao clube com um cenário de terra arrasada, mas tenta recuperar a boa fase aos poucos

A equipe rubro-negra vem de um compromisso no meio da semana. Na última quarta-feira (28), o Flamengo empatou com o River Plate por 2 a 2 na primeira partida da fase de grupos da Taça Libertadores no próprio Estádio Nilton Santos. Henrique Dourado e Éverton fizeram os gols dos mandantes, enquanto que Rodrigo Mora e Camilo Mayada, nos minutos finais, fizeram os gols da equipe argentina.

Já o Botafogo continuou provando que está em uma crescente e, mostrando um bom futebol, derrotou a Cabofriense por 'apenas' 1 a 0, já que o goleiro da equipe de Cabo Frio foi providencial para evitar um resultado maior. O atacante Kieza marcou o gol da equipe de General Severiano

Na última rodada, o Flamengo saiu de campo com uma situação um tanto quanto embaraçosa: jogando um clássico contra o Fluminense, saiu de campo derrotado por um sonoro 4 a 0. Apesar das inúmeras escalações de jogadores alternativos, uma goleada em um confronto entre rivais nunca pode ser ignorado.

Botafogo, por sua vez, somou seis pontos aqui, mantendo 100% de aproveitamento neste turno, mas não se encontra nem na zona de classificação do Grupo C: Fluminense, Portuguesa e Boavista, também com seis pontos, estão na frente do alvinegro por conta dos critérios de desempate

O Flamengo possui três pontos até aqui, com uma vitória e uma derrota, divide a primeira posição do Grupo B com o Vasco, já que as duas equipes estão com a mesma quantidade de saldo de gols (zero).

Como a fórmula da Taça Rio é que as equipes enfrentem times que estão em grupos opostos, o Botafogo possui mais pontos que o Flamengo nesse momento, mas a equipe treinada por Paulo César Carpegiani está em uma posição melhor na sua chave

Flamengo e Botafogo farão, neste sábado (3), o segundo clássico dessa Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar de ser mandante, o rubro-negro mandará a partida no Estádio Nilton Santos, lar da equipe de General Severiano, por conta da escassa questão envolvendo as arenas do Rio de Janeiro e o campeonato estadual