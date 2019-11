Resultado Grêmio x Juventude no Campeonato Gaúcho 2018 (0-2)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Grêmio sobre o Juventude pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão da partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima torcedor, boa noite!

O próximo compromisso do Tricolor é na quarta-feira (7). Os comandados de Renato encaram o São Paulo-RS na Arena. O Juventude entra em campo na quinta-feira (8) contra o São José, também fora de casa.

Com a vitória o Grêmio alcança a 8ª colocação, com 10 pontos. Já o Juventude fica uma posição atrás, com nove pontos.

Grêmio consegue a vitória se aproveitando da instabilidade do Juventude. Tricolor abriu o placar após falha grave do goleiro e depois, controlando a partida, conseguiu marcar o segundo. Papo não teve poder de reação. Jael e Madson marcaram os gols da partida. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

90+4' FIIIIIM DE JOGO NO ALFREDO JACONI!

Com um gol de Jael e outro da Madson, Grêmio vence o Juventude por 2 a 0 e entra na zona de classificação do Gauchão.

90' ACRÉSCIMOS!

Quatro minutos!

89' "Olé, olé, olé", grita o torcedor gremista.

88' Hernane ia ficando com a bola, mas a defesa manda pela linha lateral.

82' CARTÃO AMARELO!

Ricardo Jesus chega forte em Kannemann e é punido.

80' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: MAICON.

ENTRA: MICHEL.

78' NÃO DEU CERTO!

Alisson rola a bola para Maicon e o capitão chuta em cima da marcação.

78' SUBSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE!

SAI: VIDAL.

ENTRA: RICARDO JESUS.

77' SE COMPLICOU CAVICHIOLI!

Goleiro sai para fazer a defesa e pega a bola fora da área. Cartão amarelo para o arqueiro.

76' GROHE!

Guilherme Queiroz finaliza cruzado e Grohe faz a defesa.

73' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: EVERTON.

ENTRA: ALISSON.

73' PRA FORA!

Cícero cruza e Hernane finaliza de cabeça. Bola vai por cima do gol.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO, MADSON!

70' 0x2 - Ramiro chega na linha de fundo e cruza para a área. Madson aparece livre de marcação e toca para o fundo das redes. É o primeiro dele com a camisa Tricolor. Grêmio 2 a 0. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

68' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: JAEL.

ENTRA: HERNANE.

Jael é ovacionado pela torcida!

67' Everton erra passe para Jael e Renato vai a loucura na beira do gramado.

67' HERNANE FOI CHAMADO POR RENATO GAÚCHO! SERÁ A ESTREIA DO BROCADOR COM A CAMISA DO GRÊMIO.

64' MATHEUS CAVICHIOLI!

Cortez chega à linha de fundo e cruza na área. O goleiro fez o corte. Jael ajeitou para Everton, no rebote, e o atacante bateu em gol para mais uma defesa de Cavichioli.

62' Felipe Mateus cobra na área e a defesa do Grêmio afasta!

62' FALTA!

Ramiro disputa com Denner e árbitro marca falta para o Juventude.

54' SUBSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE!

SAI: BRUNINHO.

ENTRA: DENNER.

47' Vitória parcial vai tirando o Grêmio da zona de rebaixamento e lavando equipe para a zona de classificação do Gauchão. Tricolor é o 8º, com 10 pontos.

47' CARTÃO AMARELO PARA JAEL!

Jogador foi comemorar no alambrado e fui punido por Anderson Daronco. É o terceiro dele no campeonato. Está fora da próxima partida, contra o São Paulo-RS. Hernane Brocador deve ser titular na próxima partida.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO, JAEL!

0x1 - Micael recua para Matheus Cavichioli, que erra. Jael dá o bote, fica com a bola e toca para o fundo das redes. Falha do goleiro! Grêmio 1 a 0. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

45' BOLA ROLANDO NA SEGUNDA ETAPA!

Saída do Grêmio!

SEGUNDO TEMPO

INTERVALO | Juventude também sem alterações.

INTERVALO | Grêmio volta sem alterações para a segunda etapa.

#JUVxGRÊ - Madson vai fazendo sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Lateral chega com facilidade ao ataque e cruza na área. Defesa do Ju não deixa bola chegar em Jael. #GrêmioVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

#JUVxGRÊ - Grêmio encontrou dificuldades na primeira etapa. Cícero não está bem na partida. Madson, em cruzamentos, é quem mais cria. Defesa do Juventude fecha muito bem. Principal chance do Grêmio na primeira etapa foi em chute de Everton, aos 40 minutos. #GrêmioVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

INTERVALO NO ALFREDO JACONI

45+5' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO!

Juventude e Grêmio vão empatando em 0 a 0.

45' ACRÉSCIMOS!

Cinco minutos. Vamos até 50!

43' Jaílson recupera a bola e aciona Jael. O centroavante lança Ramiro dentro da área, mas Matheus Cavichioli aparece antes para fazer a defesa.

40' NA LUA!

Madson cruza na área, Jael não alcança e Everton finaliza por cima da meta.

37' FICOU NA BRONCA!

Renato Gaúcho não está gostando das paralisações e cobra tempo de acréscimo da arbitragem.

37' Guilherme Queiroz fica caído no gramado e recebe atendimento.

35' SUNSTITUIÇÃO NO JUVENTUDE!

SAI: CAPRINI.

ENTRA: JÔ.

33' Caprini sente dores e fica caído no gramado. Jô está no aquecimento.

Defesa do Juventude vai levando a melhor nos cruzamentos do Grêmio. Madson chega com facilidade à frente, mas ainda não encontrou Jael. #GrêmioVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

32' Cortez chega na lateral da área e busca o cruzamento. A zaga conseguiu afastar.

30' Mais um cruzamento de Madson. Mais um corte da defesa.

28' MARCELO GROHE!

Caprini arranca pelo lado direito de ataque, passa por Everton, Cortez e Kannemann, tenta acionar Guilherme Queiroz, mas Grohe aparece antes e fica com a bola.

1ºT | 28': Caprini faz uma grande jogada em contra-ataque, tenta o cruzamento pra área e o goleiro Marcelo Grohe fica com a bola. #VamoJaconero #JUVxGRE #Gauchão2018 — E.C. Juventude (@ECJuventude) 4 de março de 2018

26' Ramiro levanta e Sananduva corta. Vem contra-ataque do Juventude!

26' MICAEEEEL!

Boa jogada do Grêmio pelo lado direito. Madson cruza na área e Micael salva mais uma. Escanteio.

25' Ramiro cobra mais um e Guilherme Quiroz afasta de cabeça.

24' Micael manda pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio.

22' TORCEDOR NA ARQUIBANCADA | partida reiniciada!

21' PARTIDA PARALISADA!

Dois torcedores do Juventude estão em cima do alambrado.

20' Amaral salva bola na linha lateral e tenta cruzar na área. Kannemann afasta.

#JUVxGRÊ - 0x0 - Muita marcação e jogo bastante parado até o momento no Alfredo Jaconi. Equipes não podem errar na tarde deste domingo (4). #GrêmioVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de março de 2018

16' Madson não consegue dominar e a bola sai pela linha lateral.

14' NA BARREIRA!

Fred busca finalização direta e a bola explode na barreira. Na sequência é marcado impedimento no ataque do time da casa.

13' FALTA PARA O JU!

Cortez derruba Carpini. O lance é de frente.

12' Cícero tenta finalizar após sobra de Everton, mas manda sem direção.

10' PRA NINGUÉM!

Ramiro cobra forte na área, mas não encontra ninguém.

10' ESCANTEIO PARA O GRÊMIO!

Madson cruza e Micael manda pela linha de fundo!

8' Ramiro cobra na área e a defesa afasta o perigo!

7' Falta para o Grêmio pelo lado esquerdo de ataque.

5' TIRA MARCELO GROHE!

Felipe Mateus levanta a bola e o goleiro consegue afastar de soco.

5' ESCANTEIO PARA O JUVENTUDE!

4' Kannemann não consegue o domínio e a bola sai pela linha lateral.

1' PRIMEIRA FALTA!

Bruninho derruba Jaílson na defesa.

0' BOLA ROLANDO NO ESTÁDIO ALFREDO JACONI!

Saída para o time da casa.

UM MINUTO DE SILÊNCIO NO JACONI. EM HOMENAGEM À RAUL RANDON!

Equipes já no gramado. Falta pouco para a bola rolar!

16:45 | "Grêmio, Grêmio, Grêmio", torcida Gremista canta alto no estádio Alfredo Jaconi.

16:43 | Clima é de tensão por conta da situação das equipes. Com a fase classificatória chegando ao fim, as equipes precisam somar pontos para fugir do Z-2.

16:40 | CLIMA QUENTE ANTES DO JOGO!

Torcedores de Juventude e Grêmio batem boca na arquibancada e houve tentativa de invasão no setor do adversário. Brigada Militar chega no local e confusão termina.

O trio de arbitragem para a partida de hoje:

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliar 1: Alduino Mocelin

Auxiliar 2: Maurício Coelho Silva Penha

16:27 | Banco de reservas do Papo: Douglas, Vinicius, Mauricio, B. Ribeiro, Choco, Guilherme, Jô, Denner e Ricardo Jesus.

16:25 | Banco de reservas do Tricolor: Paulo Victor, Leonardo, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Michel, Lima, Alisson, Maicosuel, Hernane e Thonny Anderson.

Boa tarde torcedor e torcedora que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha tudo que rola na partida entre Juventude e Grêmio, pela 10ª rodada do Gauchão. A bola rola no estádio Alfredo Jaconi a partir das 17h. Fique conosco!

16:20 | JUVENTUDE TAMBÉM CONFIRMADO. CONRIFA: Matheus; Vidal, Micael, Fred e Mateus Santana; Amaral, Bruninho, Sananduva e Fellipe Mateus; Caprini e Guilherme Queiroz.

16:17 | TRICOLOR GAÚCHO ESCALADO COM JAEL!

16:16 | Goleiros do Grêmio no aquecimento!

Tudo pronto no Jaconi! Hoje é dia de Juventude x Grêmio, às 17 horas, pelo Gauchão 2018. pic.twitter.com/to0AMRDNsG — E.C. Juventude (@ECJuventude) 4 de março de 2018

O último compromisso do Grêmio foi na terça-feira (27) pela Copa Libertadores da América. Os titulares de Renato Gaúcho empataram em 1 a 1, fora de casa, com o Defensor-URU.

A bola rola para Juventude e Grêmio neste domingo (4), às 17h.

Arbitragem para o jogo: Anderson Daronco, auxiliado por Alduino Mocelin e Maurício Silva Penna.

Provável escalação do Juventude: Matheus; Vidal, Micael, Fred e Mateus Santana; Amaral, Bruninho, Bruno Ribeiro (Sananduva), Felipe Mateus e Jô; Ricardo Jesus.

(Foto: Arthur Dallegrave/E.C.Juventude)

"Minha grande dificuldade é a questão de alinhamento defensivo. Poxa, eu vejo a quantidade de gols que o nosso clube tomou durante o Gauchão. São muitos. Tem que se preocupar e buscar pequenas melhorias. Vamos jogar contra uma equipe que fez 3 a 0 no Novo Hamburgo. Um adversário extremamente perigoso", projetou o novo treinador do Papo.

Após a demissão de Antônio Carlos Zago, o Juventude espera dar início a uma nova era: Julinho Camargo.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Madson (Ramiro ou Paulo Miranda), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro (Alisson), Thonny Anderson (Lima) e Everton; Cícero.

Renato Gaúcho pode escalar Ramiro em duas posições: no meio ou na lateral, na vaga de Madson que não vem fazendo um bom início de temporada.

Luan, com um desconforto muscular, está fora da partida. O jovem Thonny Anderson, que foi um dos destaques da última partida, deve ser o substituto.

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Jael ficou cerca de nove meses se recuperando de uma grave lesão no joelho.

O Grêmio também somou três pontos na última rodada. A equipe de Renato Portaluppi conseguiu superar o Novo Hamburgo, na Arena. Thonny Anderson, Michel e Jael marcaram na partida. O destaque da partida foi o terceiro gol, marcado por Jael. Foi o primeiro gol do centroavante, após um ano de Grêmio

O Juventude venceu o Cruzeiro-RS na última rodada do Gauchão por 3 a 2. William Kozlowski marcou os dois gols do time estrelado, mas Felipe Lima, Guilherme Queiroz e Fred garantiram o triunfo para o time de Caxias do Sul.

Parte de baixo da tabela do Campeonato Gaúcho 2018 # Time P J V E D GM GS SG 6º Veranópolis 12 8 3 3 2 6 4 2 7º Avenida 10 8 2 4 2 8 10 -2 8º Juventude 9 8 2 3 3 12 14 -2 9º Novo Hamburgo 9 9 2 3 4 6 13 -7 10º Cruzeiro-RS 8 9 2 2 5 7 12 -5 11º Grêmio 7 8 2 1 5 12 15 -3 12º São Paulo-RS 5 8 1 2 5 3 9 -6

Apesar de estar na zona de rebaixamento do Gauchão, uma vitória do Grêmio pode mandar o time para dentro da zona de classificação. Isso porque o campeonato está bastante embolado.

Juventude e Grêmio entram em campo de olho na parte de baixo da tabela de classificação. Tanto a equipe Alviverde quanto o Tricolor também estão de olho em uma vaga na próxima fase da competição.

Com a vitória na última rodada, o Juventude alcançou a 8ª colocação do Gauchão.

A 10ª rodada do Campeonato Gaúcho já está em andamento. O Novo Hamburgo venceu o Brasil de Pelotas no Estádio do Vale e mandou o Tricolor Gaúcho novamente à zona de rebaixamento da competição.