Resultado jogo Santos 1-1 Corinthians no Campeonato Paulista 2018

49' Fim de jogo! Empate de 1 a 1 no Pacaembu.

48' O Corinthians tenta vir pra cima, mas erra muitos passes.

45' A bola vai pra fora!

45' Falta perigosa para o Santos bater e cartão amarelo para Balbuena.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

43' Cartão amarelo para Vecchio, no banco de reservas.

Cássio afasta a bola de um cruzamento e a bola cai nos pés de Diogo Vítor, que acerta uma bomba para balançar as redes.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Diogo Vítor é o nome dele

39' O clima fecha no clássico. Romero tenta dominar uma bola no tiro de meta, escorrega e cai no banco de reserva do Santos, o que gera discussão pois o paraguaio claramente simulou uma agressão.

38' Rodriguinho serve Júnior Dutra na ponta esquerda e o atacante chuta colocado para a defesa simples de Vanderlei.

37' UHHH! Jean Mota arrisca de fora da área e Cássio faz uma ponte e defende a bola.

35' Defendeeeeeeu! No escanteio, Rodriguinho chuta de primeira e Vanderlei se estica para fazer uma defesa providencial, no cantinho direito do guarda redes;

34' Maycon vai à linha de fundo, tenta o cruzamento, mas a bola desvia na zaga e é escanteio para o Corinthians.

33' Substituição no Santos: Sai Rodrygo, entra Diogo Vítor.

33' Substituição no Corinthians: Sai Jadson, entra Sheik.

31' Cartão amarelo para Gabriel.

30' Salvou em cima da linha! Quase o Corinthians amplia com Jadson após Vanderlei espalmar e o meio-campista driblar o zagueiro e deixar o goleiro no chão, quase sem ângulo para bater, mas Daniel Guedes salva o que poderia ser o segundo do Corinthians.

26' Impedimento de David Braz.

26' Falta para o Santos, em frente ao gol do Corinthians a 20 metros do goleiro Cássio.

23' UHHH! Rodrygo recebe na esquerda e cruza rasteiro para Cássio sair do gol e encaixar a bola nas mãos.

22' UHHHHHHH! Arthur Gomes faz jogada individual pela lateral esquerda, dribla dois jogadores do Corinthians e toca para o meio da área. Eduardo Sasha chuta desequilibrado e quase iguala o placar.

21' Jogo retomado. Agora vai!

Publico pagante: 38.448 mil pagantes.

Luiz Flávio de Oliveira conversa com os goleiros.

O jogo foi paralisado aos 21'30 segundos, portanto, teremos mais 24 minutos de jogo que já está próximo de ser reiniciado.

As torres, que estavam apagadas, dão sinais de retorno, para alegria da torcida que já deixava o Pacaembu.

Caso o jogo seja adiado, a partida terá de ser retomada amanhã, às 15h00 da tarde, como manda o regulamento.

De acordo com o regulamento, a arbitragem pode aguardar mais 30 minutos até que a energia volte.

Apenas um lado dos holofotes está aceso. Já são 32 minutos sem a bola rolar.

Enfim, as luzes estão acendendo aos poucos. Enquanto isso, a torcida canta embaixo de chuva.

De acordo com informações passadas pela equipe de arbitragem, a luz será restabelecida em 15 minutos.

Um carro da Eletropaulo (Companhia elétrica da capital paulista), está em manutenção nas imediações, ao que parece estar buscando um concerto para a situação.

Agora, resta esperar para que a energia se restabeleça. A arbitragem, juntamente com o delegado da partida, estão averiguando a situação.

21' E acabou a luz no Pacaembu.

19' Substituição no Corinthians: Sai Clayson, entra Júnio Dutra.

19' Substituição no Santos: Sai Vecchio, entra Victor Bueno.

18' Por instrução de Fábio Carille, o Corinthians valoriza a posse de bola e trabalha a redonda no meio de campo.

15' Quase! O Corinthians tenta a jogada, o Santos recupera, mas Maycon intercepta a bola, toca para Renê Júnior na entrada da área que arrisca, mas Vanderlei defende.

13' Defendeu!!!!!! Vecchio é lançado por Jean Mota dentro da área, tenta o voleio e a bola vai no cantinho, mas Cássio se estica e faz a defesa.

12' UHHHHHHH! Vecchio bate falta, Lucas Verissímo escora para o meio da área e Alison cabeceia sem direção para o lado, mas assusta toda a defesa corinthiana.

11' Falta para o Santos bater. Um pouco longe, mas de frente para o gol.

9' O Santos recomeça a jogada desde a defesa, enquanto o Corinthians aguarda a interceptação para contra-atacar.

8' Daniel Guedes lança na área e Fagner afasta.

6' Corinthians acelera a jogada, tenta o contra-ataque, mas Jadson erra o lançamento e a bola volta para a posse do Santos.

4' Pra fora! No bate e rebate após o lançamento na falta, Jean Mota pega de primeira, de fora da área e manda pra fora. Escanteio para o Santos.

3' Falta em Daniel Guedes na lateral direita.

1' O bandeira pegou impedimento de Lucas Verissímo na batida da falta.

1' Falta para o Santos bater neste primeiro minuto.

0' Começa o segundo tempo!

Substituição no intervalo do Santos: Sai Copete, entra Arthur Gomes.

Mesmo com o relógio zerado, o árbitro aplicou cartão amarelo para para David Braz, por ter feito falta de ataque no último lance do Santos no jogo. Os jogadores vão para cima do juiz e reclamam.

Fim de primeiro tempo!

47' UHHHH! Na falta após o cartão amarelo, Daniel Guedes lança na área e David Braz cabeceia com perigo, pra fora.

46' Cartão amarelo para Clayson.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

41' Jean Mota recebe de Vecchio na entrada da área, tenta o chute, mas a bola explode em Fagner.

39' Pra fora! Rodriguinho arranca pelo lado esquerdo do campo, toca para Maycon na entrada da área que chuta forte, mas a bola vai pra fora e assusta Vanderlei.

38' UHHHHHHH! Cittadini cruza para Eduardo Sasha, que se antecipa na saída de Cássio dentro da área mas acaba cabeceando pra fora.

37' Daniel Guedes recebe sozinho na linha de fundo, cruza, mas Maycon desvia.

35' Falta de Alison em Rodriguinho. Jadson lança na área e Balbuena lança pra fora.

33' UHHH! Rodiguinho liga contra ataque rápido, toca para Jadson que serve Romero na meia lua. O paraguaio corta Lucas Verissímo e manda pra fora, rente ao gol, assustando Vanderlei.

32' Santos troca passes rápidos pelo lado direito com Copete, Daniel Guedes e Rodrygo. Daniel cruza, mas a bola vai muito forte e a defesa do Corinthians afasta.

30' Do lado do Santos, a equipe da Baixada enfrenta dificuldades para penetrar na defesa do Corinthians, que se mostra efetiva para com o ataque santista.

29' O Corinthians fica com a bola e nas vezes que tem a redonda, vai para cima do Santos. Contudo, o último passe não está sendo acertado.

26' Cittadini invade a área, cai e pede pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir. Lance normal.

25' UHHHHHHH! Daniel Guedes cruza para Léo Cittadini que sobe livre dentro da área do Corinthians, mas manda pra fora!

23' A bola é lançada na área do Corinthians e Balbuena tira de forma 'estranha'. A bola bate em Copete e quase vai ao gol.

Rodriguinho serve o camisa 32 de frente para o gol, a uma distância considerável, mas Renê arrisca, a bola desvia em Léo Cittadini e morre dentro do gol.

19' GOLAÇOOOOOOOOOOOO! É do Corinthians!!!!!!! Renê Júnior é o nome dele.

16' UHHH! Vecchio lança Copete, o atacante gira, e bate de fora da área, contudo Cássio defende.

14' Errou! Jadson recebe de Romero dentro da área, tenta o chute de primeira, mas fura o chute e cede contra ataque ao Santos, que segura demais a bola e perde o ritmo do jogo.

13' Santos pressiona a saída de bola do Corinthians pela esquerda e desarma Maycon. Contudo, a posse é do Timão.

O árbitro Luis Flávio de Oliveira apenas advertiu verbalmente o jogador corinthiano e o jogo é retomado com o Santos no ataque.

8' Falta de Clayson em Alison e o clima esquenta.

5' No escanteio seguinte, a bola sobra para Rodriguinho ao lado da trave, que finaliza para a defesa de Vanderlei.

4' UHHHH! Santos sai jogando errado, Clayson rouba a bola, corre para a meia lua e abre para Romero na direita que finaliza, mas David Braz dá um carrinho e salva.

2' Santos começa a partida pressionando o Corinthians nesse início. Destaque para o jovem atacante, Rodrygo.

0' Começou o clássico. Bola rolando!

Equipes perfiladas no meio de campo ao som do hino nacional brasileiro.

Já Corinthians vem com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson. A mesma equipe que venceu o Palmeiras na última rodada.

Equipe do Santos confirmada com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Verissímo, David Braz, Jean Mota; Alison, Léo Cittadini, Vecchio; Sasha, Copete e Rodrygo.

A torcida do Santos já se faz presente no Pacaembu. Na tarde de hoje, são esperados 37 mil santistas apoiando o Peixe.

Boa tarde, torcedor! Nós já estamos à postos para que você confira todos os detalhes do clássico entre Santos e Corinthians.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir o jogo entre Santos x Corinthians ao vivo. O confronto é válido pelo Campeonato Paulista 2018. O duelo está programado para começar às 17h00 (de Brasília) deste domingo (4), no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo.

Já Jair Ventura escalará o mesmo Santos visto na Libertadores, com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Verissímo, David Braz, Jean Mota; Alison, Renato, Vecchio; Sasha, Copete e Rodrygo.

Portanto, Fábio Carille deve armar o Corinthians novamente sem um centravante com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson.

O Corinthians, deve seguir com a sua equipe que enfrentou o Palmeiras no último sábado, com a volta de Rodriguinho ao time. O meio-campista não atuou na Libertadores por estar cumprindo suspensão.

Eduardo Sasha, recém-contratado do Internacional, deve ocupar a vaga de Gabriel como o atacante de referência na área.

Resultado jogo Santos x Corinthians ao vivo hoje

Ademais, a equipe santista não terá o seu principal jogador neste início de temporada. Gabriel Barbosa foi punido com o seu terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe do Santos.

Ambas as equipes estrearam na Libertadores nesta semana e vem de momentos parecidos. O Corinthians empatou sem gols contra o Millonarios - COL. Já o Santos saiu derrotado por 2 a 0 para o Real Garcilaso - PER.

O Timão já venceu São Paulo e Palmeiras neste ano e agora, tem o Santos pela frente. A equipe da Baixada venceu o São Paulo, mas perdeu para o Palmeiras neste ano.

Do outro lado, o Corinthians voltou de Bogotá a todo o vapor, e treinou no CT Joaquim Grava visando o último clássico paulista desta fase do campeonato.

Para a partida deste domingo, que como de praxe, terá torcida única, restam poucos ingressos. Na última sexta-feira, o Santos informou que apenas cinco mil ingressos estavam disponíveis, esperando-se que mais de 30 mil torcedores alvinegros estarão presentes para apoiar o Peixe neste domingo.

A equipe do Santos está na capital paulista deste o sábado de manhã e já realizou treinos no gramado do Pacaembu. Contudo, o técnico Jair Ventura restringiu as atividades de torcedores e da imprensa que ali estavam.