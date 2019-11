Resultado e gols Vasco 4x3 Boavista pela Taça Rio 2018

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil!

4x3

3x3

Wagner logo empatou de novo:



Vasco 3x3 Boavista pic.twitter.com/MFM5t2Gsyn — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 5 de marzo de 2018

2x3

Jogo em Cariacica tá on fire, e nem bastou o Vasco empatar que Lucas já colocou o Boavista na frente do placar:



Vasco 2x3 Boavistapic.twitter.com/W5itofzO3U — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 5 de marzo de 2018

2x2

Esse jogo tá muito louco! O cruzamento do Rildo não daria em nada, mas a bola bateu no travessão e sobrou pro Thiago Galhardo empatar: Vasco 2x2 Boavista pic.twitter.com/OrlyHoIat7 — Goleada Info (@goleada_info) 5 de marzo de 2018

1x2

1x1

QUE FALHA BIZARRA DO MARTIN SILVA! Gol de Júlio Cesar! Vasco 1x1 Boavista



(siga: @HTE__Sports) pic.twitter.com/3pEOZTOzaH — Siga: @HTE__Sports (@gols_HTE) 4 de marzo de 2018

1x0

Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama que enfrentará nesta quinta-feira (28) o Boavista em partida válida pela terceira rodada da Taça Rio 2018.

ÚLTIMO JOGO: Em partida adiada da primeira rodada da Taça Rio o Vasco venceu o Macaé na última quinta-feira. O cruzmaltino começou perdendo e contou com os gols de Ríos e Riascos para marcar e conquistar os três pontos.

PALCO: A partida será realizada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O estádio tem capacidade para 21.152 torcedores. O estado vizinho ao Rio de Janeiro é conhecido por ter grande torcida dos clubes cariocas.

ARBITRAGEM: Apita o jogo Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Gomes Magalhães.

VASCO DA GAMA

Na véspera da partida quem falou foi o lateral-direito Yago Pikachu. O jogador - peça fundamental da equipe na Libertadores - comentou sobre uma possível queda de rendimento da equipe e descartou facilidade no confronto deste domingo.

FALA, PIKACHU: "Não existe mais essa história de camisa ganhar as partidas. Tem que demonstrar determinação e força de vontade. Se não tiver isso, o adversário vai passar por cima. Os times considerados pequenos estão trazendo dificuldades não só para o Vasco, mas para todas as equipes grandes. O que temos que fazer é entrar em campo e buscar demonstrar superioridade física, técnica e tática. Esses jogos nos ajudam na preparação para a Libertadores, principalmente nesse desafio de vencer uma equipe que joga bem fechado lá atrás"

+ LEIA MAIS: Lateral Yago Pikachu projeta partida do Vasco ante o Boavista em Cariacica

BOAVISTA

ÚLTIMO JOGO: No último domingo (25) o Boavista enfrentou o Nova Iguaçu pela segunda rodada da Taça Rio. A equipe da Região dos Lagos contou com gol do zagueiro Elivélton já na parte final do jogo para sair com os três pontos e vencer o duelo por 2-1. Fellype Gabriel marcou o primeiro gol do time na partida.

Antecedendo o confronto o zagueiro do Boavista Gustavo falou sobre a partida. O defensor é o principal nome da zaga do Verdão de Saquarema e ressaltou a importância da vitória para manter as esperanças de classificação.

FALA, GUSTAVO: "Esse jogo é de muita importância para nós. Sabemos que uma vitória nos deixa em uma condição muito boa dentro do nosso grupo, com chance real de classificação. Vamos enfrentar uma equipe muito forte, com grandes jogadores, mas estamos confiantes de que podemos fazer um grande jogo"