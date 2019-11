Resultado Botafogo x Bangu pelo Campeonato Carioca 2018 (1-0)

Obrigado a você, torcedor, que nos acompanhou para o tempo de real de Botafogo 1 x 0 Bangu!

FIM DE JOGO! O BOTAFOGO DERROTA O BANGU POR 1 A 0!

48' Marcos Vinícius recupera a bola, mas cruza de forma errada e vê a bola sair pelo outro lado

47' Cartão amarelo para Oliveira, por chutar a bola em cima de Moisés após o lateral-esquerdo do Botafogo estar no chão

45' João Paulo cobra falta na direção do gol e por pouco Igor Rabello não alcança

Mais três minutos de acréscimos

44' ARRANCOU SUSPIRO! Luiz Henrique recebe dentro da área pelo lado direito e rola para trás, da onde vinha Magno Ribeiro, que bateu colocado e viu sua finalização passar perto do gol de Gatito

42' CÉLIO GABRIEEEEEEL! Luiz Fernando recupera a bola, toca para Kieza, que avança e encontra Marcos Vinícius. Dentro da área, o camisa 17 corta para a perna esquerda e chuta cruzado, mas para em grande defesa do goleiro

41' Cartão amarelo para Marcelo, por falta em Marquinhos

41' Cartão amarelo para Marquinhos, por falta em Moisés

39' Marquinhos recebe com liberdade dentro da área, tenta driblar Igor Rabello e cai na área após choque com zagueiro. Jogadores do Bangu pediram pênalti

37' João Paulo lança Kieza, que tenta vencer uma disputa com o zagueiro Michel mas vê o jogador do Bangu se sair melhor e ter a posse da bola

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Ezequiel

Entra: Marcelo

36' Marcinho cobra falta em distância curta e Marcelo Benevenuto não consegue cabecear com qualidade

35' Botafogo constrói boa trama ofensiva e Ezequiel é parado com falta de Guilherme

Público e renda

Público pagante: 1.774

Público presente: 1.978

Renda: R$ 30.340

31' Marcinho, Ezequiel e Luiz Fernando constroem grande jogada pelo lado direito, mas o cruzamento do atleta ex-Altético/GO é errado e para na defesa do Bangu

30' Kieza é inteligente, cola no corpo do adversário e sofre falta de Valdir

27' Bangu chega em bom contra-ataque, mas Luiz Henrique cruza direto para a linha de fundo

26' Cobrança de Marcinho bate na barreira e sai para escanteio

25' Gatito coloca a bola em jogo rapidamente e, com um lançamento, encontra Kieza. Em duelo mano a mano, o atacante foi parado com falta de Michel

24' João Paulo cobra escanteio e vê Célio Gabriel se adiantar para cortar a bola

23' Luiz Fernando recebe com liberdade pelo lado esquerdo, tenta o passe para o meio da área, mas vê Michel cortando a bola antes que ela chegasse a um jogador do Botafogo

22' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU

Sai: Léo Jesus

Entra: Guilherme

Parada técnica

21' QUE JOGADA! Marcos Vinícius encontra Kieza com um belo passe, o camisa 9 avança sozinho, toca para o lado, mas Luiz Fernando, apesar do gol vazio, não consegue marcar, já que foi atrapalhado por Michel

19' PASSOU PERTO! Após cobrança de escanteio, Oliveira vence Marcinho no jogo de corpo e cruza para Michel, que pega na bola em um sem-pulo e o chute assusta Gatito Fernandez

18' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU

Sai: Eberson

Entra: Luiz Henrique

16' QUE PERIGO! Botafogo perde a bola na entrada da área e vê o Bangu criar uma grande trama ofensiva, mas a finalização de Jarinho é bloqueada por Marcelo Benevenuto e vai para escanteio

15' Marcos Vinicius tenta bom passe visando Luiz Fernando, mas Valdir consegue cortar a bola

15' SUBSTUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Rodrigo Pimpão

Entra: Luiz Fernando

13' UUUHHHH!! Kieza recebe bom passe de Moisés após um contra-ataque, vence Michel na disputa de corpo e, pelo lado direito, finaliza e vê a bola passar perto da trave

12' Resposta! Everton Sena finaliza de longe, mas Gatito defende com facilidade

10' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGO!!!! E QUE GOLAÇO DE RODRIGO PIMPÃO!!! O camisa 7 recebe grande passe de Marcos Vinícius e, com espaço, ajeita seu corpo e finaliza com precisão de perna direita. A bola morreu no ângulo!

10' Marcinho e Ezequiel não se entendem e lateral acaba errando o passe para o atacante

8' Rodrigo Lindoso recupera a bola no meio-campo, tenta lançar para Kieza, mas a bola morre no peito de Oliveira

7' Léo Jesus comete falta em Ezequiel e o atacante do Botafogo cai no chão sentindo dores

6' Moisés tenta cruzamento para Ezequiel, mas Léo Jesus corta de cabeça

3' Botafogo tem a posse da bola, mas não consegue transformá-la em chances de gol

1' Gatito! O Bangu responde: Jairinho finaliza da entrada da área e obriga o goleiro paraguaio a fazer boa defesa

1' Kieza consegue roubar a bola na entrada da área, mas não consegue driblar Oliveira

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Valencia

Entra: Marcos Vinicius

SUBSTITUIÇÃO NO BANGU

Sai: Tássio

Entra: Jairinho

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! EMPATE SEM GOLS ATÉ AQUI!

45' PASSOU PERTO! João Paulo recebe lançamento, gira para cima do marcador e finaliza. A bola desvia e sai para escanteio

Um minuto de acréscimo

44' Lindoso encontra Ezequiel com um lindo lançamento, mas o jovem finaliza em cima da defesa do Bangu

42' EITA! Botafogo constrói boa jogada pelo lado esquerdo, Pimpão acha Valencia, que rola para Moisés, que acaba isolando a bola

39' PRA FORA! Moisés cruza, Rodrigo Pimpão desvia para a segunda trave, onde Kieza se esticou, mas não conseguiu finalizar com qualidade e viu a bola ir para o lado da meta de Célio Gabriel

38' João Paulo cobra falta direto nas mãos de Célio Gabriel

35' Everton Sena desarma Valencia mas não consegue avançar para o campo de ataque

32' QUE PERIGO! Everton Sena tem muito espaço para atacar após uma rápida transição, avança até a área, tenta cruzar para Tássio, mas a bola passa um pouco forte. Por pouco o placar não foi aberto!

29' Nível técnico da partida cai e as equipes não conseguem criar nenhuma chance nos últimos minutos

26' Moisés encontra Kieza pelo lado esquerdo, o atacante consegue se livrar do marcador com um drible de corpo, mas erra o cruzamento

23' Que isso, rapaz? Após cobrança de lateral, Marquinhos tenta afastar a bola, mas ela explode na cabeça de Magno Ribeiro e vai para escanteio

Parada técnica!

22' QUE CONFUSÃO! Após alguns cruzamentos e um bate-rebate na área, o Botafogo teve uma grande chance de marcar, mas Igor Rabello, da marca do pênalti, demorou para finalizar

21' CÉLIO GABRIEL! Goleiro do Bangu faz boa defesa em chute de Valencia

20' Botafogo cria boa jogada trabalhada, Valencia domina a bola com liberdade pelo lado direito, mas o cruzamento é curto

17' Pimpão recupera a bola após um tiro de meta mal cobrado, mas não conseguiu passar para Valencia. Boa chance desperdiçada!

17' Valencia cobra falta com veneno mas a bola passa por todos os jogadores dentro da área

15' Os primeiros 15 minutos marcam um domínio do Botafogo em todos os setores do campo

12' João Paulo tenta uma cavadinha para achar Kieza, mas Oliveira se antecipa e corta para lateral

11' Bangu chega pela primeira vez! Em contra-ataque, Eberson tenta achar Marquinhos com uma bola cruzada, mas Marcinho se recupera e coloca para escanteio

10' João Paulo tenta encontrar Marcinho nas costas da defesa do Bangu, mas a bola vai com muita força

8' PERDEU!! Valencia cobra falta visando Igor Rabello, o zagueiro não consegue dominar, mas vê a bola sobrar para Ezequiel, completamente livre, da marca do pênalti, chutar por cima

8' Cartão amarelo para Marcos Júnior, por falta em Leo Valencia

7' Após atendimento, os dois jogadores retornaram normalmente ao gramado

6' Que cena! Após cruzamento de Leo Valencia, Kieza e Valdir se chocam no ar e os dois caem no chão reclamando de dores

4' Moisés consegue se livrar de seu marcador com uma finta, chega na linha de fundo, mas erra passe para Leo Valencia, que se encontrava no meio da área

3' GOL ANULADO!! Após cobrança de escanteio, Leo Valencia e João Paulo fazem jogada ensaiada. O chileno cruzou na medida para Kieza completar de cabeça, mas a bandeirinha assinalou o impedimento

2' Marcinho tenta cruzar pelo lado direito, mas a bola é cortada em escanteio por Marquinhos

1' Primeira tentativa de ataque do Botafogo é encerrada por um passe forte de Leo Valencia, que buscava Rodrigo Pimpão

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO NO NILTON SANTOS!!

Equipes estão no gramado do Estádio Nilton Santos

BOTAFOGO CONFIRMADO! Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leonardo Valencia; Ezequiel, Kieza, Rodrigo Pimpão



Banco: Saulo, Luis Ricardo, Yago, Marcelo, Luiz Fernando, Marcos Vinícius e Brenner

BANGU CONFIRMADO! Célio Gabriel; Valdir, Michel, Oliveira, Léo Jesus; Magno Oliveira, Everton Sena, Eberson, Marcos Júnior; Marquinhos, Tássio



Banco: Bruno Miranda, Anderson Penna, Guilherme, Luiz Henrique, Jairinho, Rogério Xodó e Rodney

Boa noite, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, minuto a minuto do tempo real ao vivo da partida entre Botafogo x Bangu ao vivo, válida pela quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca

PROVÁVEL BANGU: Célio Gabriel; Valdir, Michel, Oliveira, Léo Jesus; Marcos Júnior, Magno, Everton Sena, Eberson; Anderson Lessa, Marquinhos

PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Léo Valencia; Ezequiel, Kieza, Rodrigo Pimpão

As equipes têm um histórico extenso de confrontos: já se enfrentaram 214 vezes, e o Botafogo leva ampla vantagem com 120 vitórias e 493 gols marcados, frente a 39 vitórias do Bangu, com 274 gols; houveram 55 empates.

A última vez em que Botafogo e Bangu se encontraram foi no Campeonato Carioca de 2017. A ocasião marcou o reencontro da equipe alvinegra com o ídolo uruguaio Loco Abreu, que estava no alvirrubro na época. O time de General saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Joel e Sassá. Relembre essa partida.

Botafogo x Bangu AO VIVO online

PROMOÇÃO: em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, a diretoria do Botafogo decretou que o sócio-torcedor poderá levar até cinco mulheres para o estádio sem pagar nada, contando que elas estejam vestindo a camisa da equipe de General Severiano. Para isso, a pessoa que detém o plano do SouBotafogo deve pegar o benefício na loja de vantagens. A promoção se repete para as torcedoras do Bangu, que ficarão no Setor Sul do Estádio Nilton Santos

O Bangu não vem tendo um caminho fácil na Taça Rio. Após sofrer uma goleada na primeira rodada, por 4 a 0, contra o Fluminense, o time da Zona Oeste empatou com o Macaé e com a Portuguesa. Na última ocasião, o clube sofreu a derrota já no fim da partida, aos 44 minutos do segundo tempo com um gol de Marcão, zagueiro da equipe da Ilha do Governador. Agora, seu único objetivo é arrancar uma vitória do Botafogo fora de casa para se aproximar do Flamengo, que atualmente fecha a zona de classificação para as semifinais.

O Bangu também não passa por um mar de rosas no Campeonato Carioca. Ainda sem vencer na segunda fase do torneio, o alvirrubro vai até o Nilton Santos para buscar os três pontos e tentar se aproximar da zona de classificação. No último jogo, o clube acabou empatando em 1 a 1 com a Portuguesa. Com isso, o clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro soma apenas dois pontos e está na quarta posição do Grupo B, atrás de Vasco, Flamengo e Cabofriense.

O zagueiro Joel Carli, outrora considerado peça fundamental no sistema defensivo do Botafogo, ficou de fora da relação para o confronto. O zagueiro não vem vivendo uma fase favorável na equipe, sendo constantemente substituído pelo jovem Marcelo. Vivendo seu último ano de contrato, Carli chegou a receber uma sondagem do Peñarol, clube do Uruguai, mas no momento o negócio parece distante já que a janela de transferência do país sul-americano está fechada.

Pelo menos no banco, o Botafogo já poderá contar com duas novas peças no elenco: o volante Marcelo e o zagueiro Yago, recém-apresentados no Botafogo, já foram relacionados para a partida contra o Bangu e devem compor as opções no banco de reservas. Os jogadores vieram por empréstimo do Maccabi Tel Aviv, clube de Israel, e Corinthians, respectivamente.

Como se um clássico carioca não fosse complicado por si só, Botafogo e Flamengo protagonizaram um duelo no último sábado (3) que ficou marcado pelo baixo nível técnico do jogo e polêmicas com a arbitragem. O clube de General Severiano acabou derrotado por 1 a 0 pelo rubro-negro, que ainda teve Vinícius Jr. expulso aos 36 minutos do segundo tempo, após carrinho no zagueiro Igor Rabello. Antes disso, o Botafogo somava duas vitórias em dois jogos, mas, com a derrota para o rival, o alvinegro se encontra na 4ª posição do Grupo C, fora da zona de classificação para as semifinais.

Estando fora da zona de classificação para as semifinais, Botafogo e Bangu abrirão a quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, nesta terça-feira (6), no Estádio Nilton Santos, às 21h30.