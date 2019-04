Futebol Feminino do Grêmio inicia preparação para a temporada

O time Feminino do Grêmio já começou a preparação para a temporada 2018. O encontro realizado na última sexta-feira, foi o ponta pé inicial do planejamento visando as competições do ano.

Para esta temporada, umas das principais metas do Clube é compor um grupo de atletas, que irá conta inicialmente com parte das jogadoras que atuaram ano passado.



Desde de julho de 2017, o Grêmio assumiu integralmente a administração do Futebol Feminino, e desde então, passa por um processo reestruturação.



Conforme o diretor do Departamento de Futebol Feminino, Júlio Tittow, o Yura, será uma realizada peneira que deve ocorrer ainda neste mês, com intuito de compor uma base para a equipe.

"Esperamos encontrar alguns talentos para lapidarmos com nosso trabalho, pois temos muitas atletas boas querendo atuar em um grande clube como o Grêmio. Faremos também algumas avaliações individuais de

atletas que estão sendo indicadas ao Clube”, pontou.



Uma das diretrizes do projeto 2018 também estará voltada a composição do grupo. Algumas atletas da Escola de Futebol deverão receber oportunidade na equipe principal, como forma de valorização e incentivo para a evolução do trabalho.



A partir desta semana, as atletas se reúnem novamente para as avaliações físicas e início dos treinamentos.



O primeiro compromisso do time será pelo Campeonato Brasileiro Série A2. A equipe, já classificada para a primeira fase da competição, entrará em campo no mês de abril para a disputa.



As atletas tricolores ainda terão pela frente o Campeonato Gaúcho, que tem previsão para iniciar em agosto.