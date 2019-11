Resultado Boavista 0x3 Flamengo pelo Campeonato Carioca

Até a próxima, torcedor que acompanhou a partida pela VAVEL Brasil. Boa noite!

Com a vitória, o Fla lidera o Grupo B com 9 pontos. Já o Boavista está em 4º no Grupo C, com 6 pontos.

FIM DE PAPO EM VOLTA REDONDA!

Com gols de Rodinei, Diego e Lucas Paquetá, o Flamengo vence o Boavista por 3 a 0.

2º/46'

GOL ANULADO DO BOAVISTA!



Renan Donizete finaliza e desconta para o time de Saquarema. Entretanto, a jogada já havia sido paralisada por impedimento.

2º/45'



Quatro minutos de acréscimos

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!! LUCAS PAQUETÁ! QUE GOLAÇO!



De novo, em cobrança de falta, dessa vez foi o menino de ouro da Gávea. Uma batida magistral, no ângulo de Rafael! Goleada em Volta Redonda!

2º/41'

FALTA PERIGOSA PARA O FLAMENGO!



Elivelton coloca a mão na bola. Boa chance para o Flamengo

2º/40'

JUUUUUUUUUUUUUUUULIO CÉSAR!



Na cobrança de falta, Renan Donizete bate firme e o goleiro vai no cantinho para fazer a defesa

2º/40'

CARTÃO AMARELO!



Lucas Paquetá, do Flamengo, é advertido por falta por trás.

2º/38'

CARTÃO AMARELO!



Diego, do Flamengo, é advertido por reclamação. Com o cartão, o meia está suspenso para o próximo jogo

2º/37'

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO



Entra: Geuvânio

Sai: Everton

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!! QUE GOLAÇO!! DIEGO!



Em belíssima cobrança de falta, o camisa 10 da Gávea coloca a bola no ângulo e dobra a vantagem rubro-negra em Volta Redonda

2º/34'

SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA



Entra: Renan Dozinete

Sai: Douglas Pedroso

2º/32'

NÃO TÁ VALENDO!



Vizeu é lançado dentro da grande área e finaliza com perigo, porém a jogada já estava parada por impedimento

2º/29'

SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO:



Entram: Willian Arão e Felipe Vizeu

Saem: Everton Ribeiro e Henrique Dourado

2º/26'

RHODOLFO!



Cobrança de escanteio na área, o zagueiro sobe e testa nas mãos de Rafael

2º/21'

SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA



Sai: Tartá

Entra: Claudio Maradona

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO FLAMENGO!!!!!!!!!! RODINEI!!



Após cobrança de escanteio, a bola passa por toda área e sobra com Rodinei, que finaliza rasteiro e Rafael aceita. Flamengo na frente do placar.

2º/14'

AGORA SIM! (SÓ QUE NÃO)



Dourado é lançado na área e faz o gol de cabeça. Dessa vez, a jogada estava parada em decorrência do impedimento do centroavante

2º/12'

HENRIQUE DOURADO, WHAT IS THIS???



Renê lança Dourado na área, que recebeu e finalizou de forma displicente pra fora, achando que estaria em posição irregular. Entretanto, a jogada estava valendo e o centroavante perdeu a melhor oportunidade do Fla na partida

2º/11'



Flamengo tenta infiltrar e furar a retranca do Boavista, mas até agora a defesa vai levando a melhor

2º/5'

EVERTON RIBEIRO!!



Meia carrega pelo meio e finaliza de longe, a bola é desviada e sai em escanteio. Pressiona o Flamengo!

2º/3'

JUAN!!!



Na cobrança do escanteio, Juan sobe mais alto que todo mundo e cabeceia com perigo

2º/2'

RAFAEEEEEEEEEEEL!! QUE BELA DEFESA!!



Everton Ribeiro acerta um lindo passe entre as linhas da defesa do Boavista e deixa Everton na cara do gol, que finaliza para uma boa defesa do goleiro do Boavista

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

As equipes estão voltando para o segundo tempo...

Fala, Gustavo!



"Nossa equipe está bem postada, vamos continuar assim e apostando nos contra-ataques."

Fala, Paquetá!



"Estamos errando o último passe, precisamos caprichar, acertar esse último passe e só assim vamos conseguir chegar ao gol."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM VOLTA REDONDA!

1º/45'

E AÍ, JUIZÃO?



Paquetá faz bela jogada, dribla três jogadores e é derrubado na entrada da área, mas o árbitro manda o jogo seguir

1º/40'

UUUUUUUUHHH!!!



Renê descola belo passe pra Everton, que invade a área e chuta para Rafael defender com os pés

1º/39'

LÁ VEM O FLAMENGO!



Everton é lançado dentro da área pela esquerda e cruza, a bola encobre Rafael e a zaga afasta pra escanteio

1º/37'



Nos últimos minutos o Boavista está indo mais ao ataque, mas bate na boa marcação da defesa rubro-negra

1º/29'



Boavista tenta chegar em contra-ataque rápido, mas Renê chega desarmando o meia Lucas e acaba com a jogada

1º/25'



Na cobrança, Paquetá tentou jogar por baixo da barreira, mas não conseguiu. No rebote, ele mesmo tentou a finalização e mandou pra fora

1º/24'

AÍ SIM, PAQUETÁ!



O moleque faz fila na defesa do Boavista e só é parado com falta na entrada da área. Boa chance pro Flamengo!

1º/20'



Jogo morno até o momento, muitos erros de passe pelo lado do Boavista e pouca criação pelo lado Rubro-Negro

1º/13'

QUE ISSO, PAQUETÁ?



Após cruzamento vindo da esquerda, Paquetá, de frente pro gol, da entrada da área, fura de forma bizarra

1º/11'

PAROU!!



Henrique Dourado recebe frente a frente com o goleiro e finaliza por cima, mas o impedimento já havia sido marcado

1º/6'



Julio César toca na bola pela primeira vez e é ovacionado pela torcida presente no Raulino de Oliveira

1º/5'



As equipes tentam trocar passes, mas até o momento a partida está bem truncada

1º/1'

UUUUUUUUUUUUUHHH!!



Bela jogada trabalhada pelo lado direito de ataque do Flamengo, Dourado faz o pivô e Lucas Paquetá finaliza por cima da meta.

BOLA ROLANDO EM VOLTA REDONDA!!!

Um minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento. Em homenagem ao zagueiro Astori, que faleceu no último domingo, e as mulheres que são vítimas de violência em todo mundo.

EQUIPES EM CAMPO!



Boavista e Flamengo já estão no gramado do Raulino de Oliveira!

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe aqui o tempo real do jogo entre Boavista x Flamengo ao vivo, pela 4ª rodada da Taça Rio.

No último encontro, o Rubro-Negro e a equipe de Saquarema decidiram o título da Taça Guanabara. Naquela oportunidade, o Fla venceu por 2 a 0 e conquistou o caneco.

A equipe de Saquarema não irá contar com dois jogadores importantes, Erick Flores e Fellype Gabriel, ambos lesionados.

Pelo lado do Boavista, a equipe busca recuperar os cacos da última partida, a derrota por 4 a 3 para o Vasco da Gama.

Depois de 14 anos, o ex-goleiro da Seleção Brasileira chegou ao Flamengo para encerrar a carreira no clube que o projetou, com um contrato para jogar o Campeonato Carioca, recebendo um salário simbólico.

PARA FICAR DE OLHO: Habemus Julio César! O goleiro vai reestrear com a camisa rubro-negra nesta partida.

A partida desta quarta-feira é o segundo encontro entre Flamengo e Boavista nesse Campeonato Carioca.

Já o Verdão de Saquarema, ocupa a terceira colocação do Grupo C, com 6 pontos.

O Rubro-Negro é o vice-líder do Grupo B, com 6 pontos, mesma pontuação do rival Vasco.