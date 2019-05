Resultado Grêmio x São Paulo-RG pelo Campeonato Gaúcho 2018 (1-0)

Na próxima rodada o Grêmio encara o Internacional, no estádio Beira-Rio. O São Paulo também tem um clássico pela frente. O Leão do Parque encara o Brasil de Pelotas, em casa, no fechamento do Gauchão 2018.

O Tricolor é o 8º colocado, com 13 pontos conquistados. Já o São Paulo está muito perto do rebaixamento. A equipe de Rio Grande soma apenas seis pontos e ocupa a lanterna da competição.

O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 e se manteve dentro da zona de classificação do Campeonato Gaúcho.

33' Torcida pede por entrada de Arthur.

32' Grohe divide e salva escanteio do São Paulo-RG.

30' Lateral para o São Paulo-RG.

25' Falta para o São Paulo-RG. Cartão amarelo para Thonny Anderson.

24' Falta para o Grêmio.

21' GOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOO! Maicon de penalti, no alto.

20' PENALTI PARA O GRÊMIO!

18' Falta para o São Paulo-RG.

15' Mudança no São Paulo-RG. Saí Marlon; entra Rafael.

12' Escanteio para o Grêmio.

12' Falta em Brocador. Cartão amarelo para Ricardo Bierhals.

11' Alisson cobra para o meio da área.

10' Falta a favor do Grêmio.

09' Maicon perde bola na área.

06' Everton chuta, mas bola desvia e acaba em cima da rede.

03' Cruzamento para Hernane Brocador na cara do gol, mas goleiro Nicolas fica com a bola.

01' Cortez cruza, mas zaga do São Paulo-RG manda para fora da área.

00' APITA O JUIZ! Bola rolando.

Saem: Jailson e Leonardo Gomes. Entram: Alisson e Thonny Anderson

Thonny Anderson e Alisson estão no aquecimento do Grêmio.

47' Fim do primeiro tempo na Arena.

46' Leonardo tenta drible, mas perde para zagueiro do São Paulo-RG.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' Mudança no São Paulo-RG: Sai Marcelo, entra Rocardo Bierhals.

43' Falta a favor do Grêmio.

43' Cartão amarelo para Marcelo, do São Paulo-RG.

42' Escanteio para o Grêmio. Cicéro tenta de cabeça, mas bola desvia e sai pela linha de fundo.

39' Falta para o São Paulo-RG. Marcelo é retirado do gramado.

37' Cruzamento de Geromel, Jailson tenta de cabeça. Bola sai pela lateral esquerda.

36' Grêmio tenta bola longa, mas termina nas mãos do goleiro do São Paulo-RG.

35' PANCADA DE RAMIRO! Mas bola acaba na mão de Nicolas.

32' Brocador tenta. Bola sobra para Ramiro, mas chute sai fraco.

28' Escanteio para o São Paulo-RG.

26' Falta para o São Paulo-RG.

25' Cartão amarelo para Marcelo Labarthe.

23' PERTINHO! Ramiro chuta uma bomba na falta, mas bola sai pelo fundo.

21' Mão do São Paulo-RG.

19' Falta no Brocador.

17' Lateral para o São Paulo-RG.

16' QUE PERIGO! Everton tem a chance na cara do gol, mas chute sai por cima.

13' Anderson Pico tenta sair com a bola, mas perde para o ataque tricolor.

10' Everton tenta de longe, mas bola termina nas mãos de Nicolas.

05' Ramiro tenta, mas bola sai pela lateral do gol.

04' Falta para o São Paulo-RG.

03' Grêmio sai jogando com Grohe.

01' BROCADORRR! Jogador tenta, mas pega mal na bola e zaga do São Paulo-RG tira.

00' BOLA ROLANDO!

Times já estão em campo!

Histórico de Grêmio x São Paulo-RG: 48 jogos, 28 vitórias do Grêmio (93 gols), 10 vitórias do São Paulo (50 gols) e 10 empates.

O São Paulo-RG está em um momento muito difícil do campeonato. O time está em ultimo lugar na tabela, com apenas seis pontos. Se perder hoje, pode ser rebaixado antes da última rodada.

Depois de um começo difícil, o Grêmio conseguiu entrar na zona de classificação do Gauchão. O time busca a vitória para classificar para as quartas de final do campeonato.

Possível escalação do São Paulo-RG: Nícolas; Falcão, Gulithi, Pedro e Felipe; Marcelo, Ricardo, Labarthe, Anderson Pico e Thiago Silva; Janderson (Marlon). Técnico: Ernesto Guedes.

Possível escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton; Hernane (T. Anderson). Técnico: Renato Portaluppi.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, os principais lances do jogo entre Grêmio e São Paulo-RG, válido pela 11ª rodada do Gauchão, na Arena do Grêmio. Fique conosco!