Resultado Cruzeiro-RS x Internacional no Campeonato Gaúcho (0-0)

Obrigado a você que acompanhou o empate entre Cruzeiro e Inter pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão da partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima torcedor, boa noite!

Na próxima rodada o Cruzeiro encara o Caxias, em casa. Já o Inter tem o Gre-Nal pela frente. O clássico será realizado no estádio Beira-Rio.

Todo gol é importante nessa rodada. Tem muita coisa em jogo.

Com o empate cada equipe soma um ponto na classificação do Campeonato Gaúcho. O Inter segue líder, pois o Brasil de Pelotas vai empatando, em casa, com o Avenida. Já o Caxias, vai sendo derrotado por 1 a 0 pelo São Luiz. O Cruzeiro sobe uma posição, pois o Novo Hamburgo vai perdendo para o Veranópolis. Agora o Cruzeirinho é 10º colocado.

FIM DE JOGO

90+4' FIIIM DE JOGO EM GRAVATAÍ!

Cruzeiro e Inter fica no 0 a 0.

90+3' GOOOOL, MAS NÃO VALEU!

Wagner fica com a bola dentro da área e manda para o fundo das redes, mas estava impedido.

90' IMPEDIDO!

Marcinho recebe passe de Camilo, mas assistente marca impedimento.

90' ACRÉSCIMOS!

Quatro minutos.

86' É MUITA PRESSÃO!

Inter tem novo bate e rebate dentro da área, mas ningém consegue completar para o fundo das redes.

83' CARTÃO AMARELO!

Marcinho reclama com o árbitro e é punido.

81' PRESSÃO DO INTER!

Após bate e rebate dentro da área, Marinho chuta em gol e João Guilherme salva.

76' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: FRANÇA.

ENTRA: SALDANHA.

75' CARTÃO AMARELO!

Gabriel Dias fez falta em Jonathan.

74' EITA GOLEIRÃO!

Deivity sai mal do gol novamente após cruzamento de Claudio Winck. Moledo, que não esperava, mandou para fora.

73' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: NICO LÓPEZ.

ENTRA: BRENNER.

72' OPA!

Nico López cruza na área e Deivity quase solta a bola para trás. Se não se recupera a bola entra.

69' CARTÃO AMARELO!

França atinge Rodrigo Moledo na linha de fundo e é amarelado.

69' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: LUCAS CARVALHO.

ENTRA: FOGUINHO.

68' PASSA MUITO PERTO!

João Guilherme cobra direto para o gol e a bola passe próxima ao ângulo de Marcelo Lomba.

67' FALTA BOA PARA O CRUZEIRO!

66' AFASTA O ÁRBITRO!

Marcinho disputa com Jonathan e a bola bate no árbitro, que tira o jogador Colorado da jogada.

63' Fernando Pinto tenta dominar com a mão e árbitro marca falta de ataque.

61' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: WILLIAM KOZLOWSKI.

ENTRA: RENNER.

60' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: JUAN ALANO.

ENTRA: WELLINGTON SILVA.

59' É ESCANTEIO!

Marcinho encontra Camilo entrando na área e solta a bola. O meia bate em gol, a bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo!

57' MARCELO LOMBA!

Juan Alano perde a bola para Jonathan, que chuta em gol. A bola chegou tranquila para Lomba fazer a defesa.

56' CARTÃO AMARELO!

Juan Alano faz falta em Lucas Carvalho e é punido.

54' CARTÃO AMARELO!

Fernando Pinto é advertido após falta em Nico López.

53' Dê fica com a bola e finaliza, mas manda pra fora.

52' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: ROGER.

ENTRA: MARCINHO.

50' Odair Hellmann conversa com Marcinho,vem mudança na equipe Colorada.

50' GRANDE DEFESA DE DEIVITY!

Claudio Winck cobra falta direto e o goleiro do Cruzeiro faz boa defesa.

49' Deivity fica com a bola, sem sustos.

48' ESCANTEIO PARA O INTER!

Nico López cruza e Juan Alano chuta. A bola pega em Fernando Pinto e sai pela linha de fundo.

47' TIRA A ZAGA!

Dê, pelo lado esquerdo, cruza na área e Thales afasta o perigo.

45' BOLA ROLANDO NA SEGUNDA ETAPA!

Saída do Internacional.

45+2' FIM DE JOGO NA PRIMEIRA ETAPA!

Cruzeiro 0 x 0 Internacional.

45' ACRÉSCIMOS!

Vamos até 47, dois minutos.

43' TÁ GOSTANDO DO JOGO!

Kozlowski ganha mais uma por cima e cabeceia para o gol. A bola passa perto.

40' NIIIICOOO!

Deivity estava adiantado e Nico López arriscou a finalização. Após alguns segundos de suspense, a bola saiu pela linha de fundo.

39' PASSA PERTO!

Moledo não sobe junto e Kozlowski cabeceia para fora.

36' RASGA MOLEDO!

Kozlowski tentava avançar e o zagueiro afastou em m chutão.

35' PRA ONDE, CAMILO?

Meia finaliza, mas manda, muito, pra fora.

33' GOOOOOL, MAS NÃO VALEU!

Juan Alano lança Roger e o centroavate consegue girar e mandar para o fundo das redes, mas estava em posição de impedimento. Não valeu.

31' POR CIMA!

Nico López recebe bom passe de Roger e finaliza. A bola passa por cima da trave de Deivity.

30' PRA FORAA!

Kozlowski conseguiu subir mais alto que a zaga e mandou de cabeça. A bola passou perto da trave de Marcelo Lomba.

25' Nico López tenta colocar Ruan em condições de finalizar, mas lateral estava adiantado. Impedimento marcado.

20' ASSIM NÃO VALE, AMIGO!

França empurra Claudio Winck para conseguir cabecear, árbitro marca a falta.

16' SEM PERIGO!

Kozlowski cobra a falta na barreira e Wagner tenta ficar com o rebote, mas comete falta de ataque.

15' FALTA PERIGOSA PARA O CRUZEIRO!

Após pressão de Wagner, Moledo perde a bola na entrada da área e comete a falta.

14' TIRO DE META!

Camilo levanta na área e Claudio Winck manda pela linha de fundo.

14' NOVO ESCANTEIO PARA O INTER!

10' PODE PARAR!

França faz falta em Fabinho e leva bronca forte da arbitragem.

8' Camilo cobra forte e Moledo não consegue levar perigo na cabeçada. Claudio Winck fica com o rebote e levanta na área, mas a bola para na zaga.

8' ESCANTEIO PARA O INTER!

É o primeiro da partida.

6' Wagner dá bote certo em Juan Alano e fica com a bola. Ruan conseguiu afastar o perigo.

3' Camilo recebe de Thales e tenta passar pelo marcador, mas o campo termina. Lateral para o time da casa.

2' PRIMEIRA TENTATIVA!

Jonathan é acionado na esquerda e cruza na área. Marcelo Lomba fica com a bola.

0' COMEÇA O JOGO EM GRAVATAÍ!

Saída de bola para o time da casa.

Vamos ao jogo

19:21 | Equipes vão entrando no gramado do estádio Vieirão, em Gravataí.

Faltando apenas duas rodadas para o fim, o Cruzeiro encara o Internacional e o Caxias em casa. A missão do estrelado é fugir da zona de rebaixamento do Gauchão.

Cruzeiro e Internacional já se enfrentaram 212 vezes. São 130 vitórias Coloradas, 47 vitórias Estreladas e 35 empates. O Inter marcou 529 gols, contra 281 tentos do Cruzeirinho.

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

A bola rola para Cruzeiro e Internacional nesta quarta-feira (7), a partir das 19h15.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE CRUZEIRO E INTERNACIONAL, PELA 11ª RODADA DO GAUCHÃO

Precisando de pontos para não ser rebaixado no Gauchão, o Cruzeiro deve manda a campo o que tem de melhor. A provável escalação de Ben-Hur Pereira te,: Deivity; Lucas Carvalho, Fernando Pinto, João Guilherme e Jonathan; Dê, Reinaldo, Wagner, Saldanha e William Kozlowski; Kayron.

O Inter chega para a partida sem mistérios. Seus titulares serão preservados para o clássico Gre-Nal. Assim Odair Hellmann deverá mandar a seguinte equipe a campo: Marcelo Lomba (Daniel); Cláudio Winck, Thales, Rodrigo Moledo e Ruan; Fabinho e Gabriel Dias; Nico López, Camilo e Juan Alano; Roger.

O grande feito do Cruzeiro nesse Campeonato Gaúcho foi ter vencido o Grêmio, na Arena, por 1 a 0. A partida foi válida pela 5ª rodada. O jogo foi marcado pela estreia da equipe principal do Tricolor na temporada.

+Análise: versatilidade, ausências supridas e Iago destaque são prós da vitória Colorada

Iago foi o destaque da vitória Colorada pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

A última partida do Internacional foi dia 1º de março, contra o Cianorte, pela Copa do Brasil. Com bela atuação de Iago, o Colorado venceu por 2 a 0.

O Internacional teve sua partida da 10ª rodada antecipada e jogou contra o São José no dia 08/02, no Beira-Rio. A equipe vermelha jogou bem e venceu por 4 a 0.

O Cruzeiro foi até Ijuí na última rodada do Gauchão para encarar o São Luiz. O resultado não foi positivo. Os comandados de Ben-Hur Pereira saíram derrotados por 4 a 1.

Na tabela

O Cruzeiro é o 11º colocado, com oito pontos conquistados. São duas vitórias, dois empates e cinco rodadas.

O Internacional é o líder do Gauchão com 17 pontos ganhos. A equipe de Odair Hellmann venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu dois.

Depois de enfrentar o Cruzeiro, fora de casa, o Internacional volta aos estádio Beira-Rio para encerrar a primeira fase do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. O Colorado vai em busca de duas vitórias para terminar na liderança e assim decidir as fases seguintes em casa.

A reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2018 está se aproximando do fim. Faltam apenas duas rodadas.