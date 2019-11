Com presença da torcida, São Paulo realiza últimos ajustes para Choque-Rei

O elenco do São Paulo realizou treino tático na tarde desta quarta-feira (7), no CT da Barra Funda, finalizando as preparações para o clássico diante do Palmeiras, válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o qual será realizado no Allianz Parque.

A atividade tática foi focada pensando no rival, com o treinador Dorival Jr. passando diversas instruções, além do enfoque em calibrar faltas e escanteios do time.

De forma separada, os titulares treinaram em metade do campo o posicionamento para as bolas paradas. Já os reservas realizaram um "treino fantasma", quando não há adversários, sob supervisão do comandante Dorival.

Na atividade de cobranças de pênaltis, o destaque positivo é para o goleiro Jean, que pegou três cobranças. Enquanto isso, o negativo é para Cueva, o qual perdeu duas das três tentativas.

O Soberano treinou e deve ir a campo com: Jean; Éder Militão (recuperado de gripe), Arboleda, Rodrigo Caio, Edimar (substituindo o lesionado Reinaldo); Hudson, Petros e Cueva; Valdívia, Marcos Guilherme e Brenner.

Treinador comandou trabalho tático nesta quarta-feira (Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net)

Jucilei treina separado e se aproxima de retorno

Antes do treino do elenco, o volante Jucilei realizou atividade separada dos demais jogadores juntamente de Anderson Martins. O camisa 8, sob a supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, seguiu com sua recuperação e iniciou o processo de transição do REFFIS para o campo.

O jogador sofreu uma contratura na coxa direita diante do Ituano, no dia 21 de fevereiro, e desde então tem desfalcado a equipe tricolor. Ele realizou uma série de exercícios físicos no gramado para avançar seu processo de recuperação e procurar algum incômodo. Como não sentiu dor, pode voltar nas próximas rodadas.

Anderson Martins foi outro que também cumpriu todas as etapas e seguiu as recomendações do fisioterapeuta. Neste processo de transição, os atletas irão seguir com os trabalhos preventivos no departamento médico antes de ficar à disposição.

Jogadores realizaram trabalho a parte, com destaque para Jucilei que se aproxima de retorno (Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net)

Torcida tricolor é liberada e acompanha treinamento

O treino, que inicialmente seria fechado, contou com a presença de torcedores - tanto das organizadas do clube, quanto os torcedores comuns. Isso porque a torcida decidiu ir apoiar o time antes da partida que pode selar a classificação para a próxima fase, independente se a entrada fosse liberada ou não.

A diretoria do clube, a princípio, se posicionou nas redes sociais afirmando que o treino seria fechado, reiterando o fato de não haver programação para treino aberto ao público.

Torcedores, ficamos imensamente felizes com as manifestações de apoio ao nosso time, mas gostaríamos de registrar que não há programação para treino aberto para a torcida, diferentemente do que tem circulado nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado pelo apoio! #VamosSãoPaulo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 7 de março de 2018

Porém a grande quantidade de gente fechou a Avenida Marquês de São Vicente, onde estão localizados os centros de treinamento de São Paulo e Palmeiras. Os torcedores caminharam cantando até a porta principal do CT do clube, fazendo enorme barulho.

Para evitar transtornos na região, decidimos permitir a entrada dos torcedores, que se manifestaram em tom de apoio, ao CT da Barra Funda, apesar de não ter havido programação de treino aberto. Agradecemos o apoio. #VamosSaoPaulo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 7 de março de 2018

Visando evitar maiores transtornos nos entornos da região, o clube decidiu permitir a entrada da multidão que entoava gritos de apoio ao time antes do clássico. Segundo o superintendente de relações institucionais Diego Lugano, a permissão da entrada era o melhor para todos.

“Vimos a manifestação que tinha lá fora, muita gente veio ao treino apoiar o time. Obviamente, o treino normalmente é fechado, mas vendo a manifestação, a intenção da torcida em apoiar no momento difícil, achamos que o melhor para a instituição, para os jogadores, todo mundo, era essa sinergia”, afirmou o dirigente e ídolo do clube.