Resultado Vasco x Fluminense no Campeonato Carioca 2018 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Vasco 0 x 0 Fluminense. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Vasco encara o Madureira, sábado (10), às 15h45. Já o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu, domingo (11), às 19h30.

O resultado pouco muda a situação dos times na tabela da Taça Rio. Tanto Vasco como Fluminense seguem na ponta em seus respectivos grupos.

Em clássico agitado, Vasco e Fluminense ficam no empate sem gols no Nilton Santos.

Fim de jogo. Fluminense e Vasco empatam no Nilton Santos.

49' FIM DE JOGO!

48' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO! (FLUMINENSE)

47' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE! (VASCO)

47' Em contra-ataque, Jadson sofre falta dura de Henrique.

47' Vasco cobra e defesa afasta.

47' Vasco tem falta e vai jogar a bola na área do Flu.

46' Sornoza cobra escanteio e Gum cabeceia para fora.

46' Flu é mais presente no ataque, enquanto o Vasco parece se conformar com o empate.

45' Vamos até 48'

44' Robinho tem bom contra-ataque, mas se embola e perde a bola.

44' Público: Pagante: 5.625. Presente: 6.463. Renda: R$ 154.905,00.

43' CARTÃO AMARELO PARA RENATO CHAVES! (FLUMINENSE)

42' CARTÃO AMARELO PARA GALHARDO! (VASCO)

39' Fluminense é mais presente no ataque nesta reta final de jogo.

38' Jadson cruza da direita para Robinho, que não alcança a bola.

37' Jogo fica morno neste momento. Equipes aparentam cansaço.

35' Substituição no Fluminense! Sai: Pedro; Entra: Dudu

34' Substituição no Vasco! Sai: Rildo; Entra: Andrés Ríos.

31' Substituição no Fluminense! Sai: Ibañez; Entra: Douglas.

30' Galhardo chuta de longe e Júlio César defende.

29' Após escanteio, Gum cabeceia por cima.

28' Robinho cruza da direita e Erazo manda pra escanteio.

27' Substituição no Vasco! Sai: Werley; Entra: Paulinho.

26' LINDO LANCE!! Riascos dá linda caneta em Ibañez e chuta com muito perigo!!

25' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Robinho.

24' Vasco cobra e defesa afasta.

23' Galhardo deixa Gum no chão, cruza e Flu cede escanteio.

22' Sornoza cobra falta e Martín Silva tira de soco. No rebote, Ayrton arrisca, mas carimba defesa.

21' Desábato faz falta dura em Gilberto.

20' Jogo retomado

20' Parada técnica!

20' UUUH!!! Thiago Galhardo arrisca de longe, bola desvia e Júlio César defende!

20' Pikachu cobra falta e defesa tira mais uma.

19' Substituição no Vasco! Sai: Wagner; Entra: Thiago Galhardo.

18' Richard faz falta em Paulão muito próximo à bandeira de escanteio.

18' Pikachu cobra escanteio e defesa afasta.

17' Wagner cobra falta e Richard corta para escanteio.

16' CARTÃO AMARELO PARA RICHARD! (FLUMINENSE)

16' Ibañez erra, Rildo rouba a bola e Richard faz falta dura no meia.

15' TRAAAVE!! Sornoza arrisca de longe e carimba a trave de Martín Silva!!

14' Torcida do Vasco pede a entrada do atacante Paulinho, que está no banco.

12' Jogo intenso e movimentado, porém sem gols até o momento.

11' Após escanteio, Gum cabeceia para fora.

10' UUUH!! Gilberto arrisca de longe e Martín Silva manda para escanteio.

8' Riascos faz bela jogada individual, passando por dois, e levanta a torcida no Nilton Santos.

6' Ayrton Lucas passa por Wellington na ponta e é derrubado.

4' Clássico começa agitado neste segundo tempo.

3' QUE ISSO? Riascos faz bela jogada e toca para Rildo, que fura na hora da finalização.

1' Vasco e Fluminense não mexeram no intervalo.

0' Começa o segundo jogo

Jogadores estão de volta para o segundo tempo.

Vasco e Fluminense vão empatando sem gols neste primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

45' Fim de primeiro tempo! 0 a 0.

43' UUUUH!! Gilberto cruza na cabeça de Sornoza, que livre, cabeceia para fora. Foi a melhor chance do Flu no jogo!

40' Abel no momento muito irritado com seus jogadores em campo.

39' Fluminense toca a bola no campo de defesa.

38' Desábato arrisca de fora da área, mas manda para fora.

37' Riascos chuta para gol, mas carimba na defesa tricolor.

36' Clássico segue equilibrado no momento.

35' Marcos Jr desarma Wellington e arma contra-ataque.

34' Gilberto cruza da direita e defesa afasta.

31' Fluminense tem mais posse de bola do que o Vasco neste momento.

30' Wagner dá lindo drible em Richard, mas é desarmado em seguida.

29' Fluminense consegue tomar a bola do Vasco, mas depois não consegue dar sequência.

27' CARTÃO AMARELO PARA JADSON! (FLUMINENSE)

24' Clássico perdeu o ritmo agitado que estava no início.

23' Renato Chaves para contra-ataque e jogadores pedem a cartão ao jogador do Flu.

21' Gilberto arrisca de longe mas pega mal.

20' Zé Ricardo e Abel não parecem satisfeito com os desempenhos de suas equipes e gesticulam bastante

20' Parada técnica

17' Riascos ganha na cabeça, mas finaliza para fora.

15' Rildo tenta finalização mas é travado por Gum.

13' Fluminense teve mais a bola nos minutos iniciais, mas Vasco deu uma equilibrada.

11' Clássico é bastante brigado neste momento. Bom jogo!

10' OPA! Pedro recebe na área e cai. Atacante pede pênalti no lance, mas juiz ignora.

8' UUUH!! Pikachu solta a bomba e Júlio César espalma

5' Flu e Vasco defendem a liderança de seus respectivos grupos.

4' Chove demais no estádio Nilton Santos. Público é pequeno.

3' Fluminense é melhor neste início e assusta novamente com Pedro.

2' UUUH!!! Gilberto cruza para Pedro, que cabeceia, mas Martin defende

1' Começa o jogo!

FLUMINENSE ESCALADO! Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Júnior, Pedro

VASCO ESCALADO! Martín Silva, Pauã, Werley, e Erazo; Pikachu, Desábato, Wellington, Wagner e Henrique; Rildo e Riascos

Em breve, divulgaremos as escalações de Vasco x Fluminense!

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela quarta rodada da Taça Rio a ser disputado no estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília).

O último confronto entre Vasco x Fluminense aconteceu pelo Brasileirão do ano passado. Na 22ª rodada, o cruzmaltino bateu o Tricolor no Maracanã por 1 a 0, com direito a um golaço do lateral-esquerdo Ramon. Naquela ocasião, o técnico era Valdir Bigode, interino que posteriormente cedeu lugar a Zé Ricardo.

Marcelo De Lima Henrique será o responsável por apitar o clássico entre Vasco x Fluminense. Ele substitui Grazianni Rocha, que foi vetado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) por lesão. Dibert Pedrosa e Eduardo de Souza Couto serão os auxiliares.

O Nilton Santos é o palco do jogo Vasco x Fluminense ao vivo. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafog)

No Fluminense, o técnico Abel Braga repetirá o time que venceu o Volta Redonda, com exceção ao retorno de Marcos Jr. Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Júnior, Pedro

Para o time que vai a campo, o técnico Zé Ricardo terá todo o seu elenco à disposição. Assim, o cruzmaltino deve jogar com: Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evandro; Paulinho, Andrés Ríos.

Com quatro gols e quatro assistências na temporada, o atacante Pedro comentou sobre seu bom momento no Flu: ''Sempre bom começar o ano como titular, eu que venho da base sempre sonhei com esse momento. Sei da minha responsabilidade aqui dentro e procuro contribuir em campo. Comecei o ano bem, graças a Deus. Quero dar continuidade ao trabalho, com foco no objetivo que é terminar o ano super bem'', disse

Na visão do técnico Zé Ricardo, o jogo desta quarta-feira servirá como um ‘ensaio geral’ para a Libertadores: ''O jogo contra o Madureira é muito próximo do jogo com a La U, então, algumas alterações vão acontecer. Não sei se todas. Esse jogo contra o Fluminense é importante também nesse sentido (ensaio para Libertadores).''

Pelo lado do Fluminense, o zagueiro Renato Chaves prevê dificuldades diante do Vasco: ''Clássico é diferente, atípico. Tem de concentrar mais do que o normal. Vai ser um jogo duro, um jogo bom. A tendência é de que seja difícil. Clássico é clássico. Contra o Flamengo reserva também foi. Temos de entrar ligados'', afirmou.

O técnico do Vasco, Zé Ricardo, fez elogios ao seu adversário desta quarta-feira (7) e falou sobre o que espera do clássico: ''Nossa preocupação com o Fluminense é de uma forma geral. O Abel, com todo seu conhecimento, achou uma forma de jogar interessante. Mas temos que ter tranquilidade, porque oscilações acontecem. Não podemos ficar mudando, senão gera falta de confiança. Só com repetição que conseguimos um melhor condicionamento da nossa equipe.''

O maior artilheiro do clássico é Roberto Dinamite, que assinalou 36 gols. Pelo lado do Fluminense, o maior goleador é Lula, com 12.

Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 363 vezes, com 118 vitórias do Fluminense, 102 empates e 143 triunfos do Vasco. Nestas partidas, o Tricolor marcou 495 gols, contra 537 tentos vascaínos.

Tanto Vasco como Fluminense vive bom momento na Taça Rio. Ambos lideram seus respectivos grupos: o cruzmaltino tem seis pontos, enquanto o Tricolor, que está invicto, nove.