'Futebol feminino não é esporte': no Dia da Mulher, jogadoras do Taubaté rebatem preconceito

Apesar de o Brasil carregar o rótulo de 'país do futebol' e de ser uma das principais referências quando se fala de futebol feminino, o preconceito, em forma de machismo, ainda atinge, diariamente, todas as mulheres que 'ousam' ter o sonho de jogar o esporte profissionalmente. O EC Taubaté aproveitou o Dia Internacional da Mulher para publicar um vídeo com a participação de suas jogadoras, rebatendo diretamente mensagens preconceituosas.

As atletas leram mensagens machistas contra o futebol feminino e também contra mulheres que gostam de futebol. Todas as frases são verdadeiras: ditas em arquibancadas, publicadas em redes sociais e gritadas no dia a dia.

Sentenças como "futebol feminino nem é esporte", "você só gosta porque tal jogador é bonito", "lugar de mulher é na cozinha e não no campo" foram só algumas das frases escolhidas. O resultado, com a reação das atletas do Alviazul e também belos lances de suas jogadas na conquista do título da Taça Mulher do ano passado, está em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, que termina com a seguinte mensagem: lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive no estádio, e também dentro de campo.

Caíque Toledo, diretor de comunicação do clube, comentou a ação: "Mesmo o Brasil sendo uma potencia, o futebol feminino ainda é pouco valorizado no Brasil. E ainda há muito preconceito com torcedoras, mulheres que acompanham e são apaixonadas pelo esporte e seu time do coração. Infelizmente todas as frases do vídeo são reais, e servem como uma reflexão de como o machismo ainda impera no esporte, dentro e fora de campo".

O Esporte Clube Taubaté entra em campo no Campeonato Paulista Feminino a partir de 31 de março, quando estreia contra o Juventus, no Joaquinzão.