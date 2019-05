Aos 48 anos, Túlio Maravilha volta ao futebol para vestir camisa de time da quarta divisão carioca

Os melhores anos do centroavante Túlio Maravilha podem já ter ficado para trás, mas a sua carreira - encerrada de maneira oficial em 2014 - segue vivíssima. Aos 48 anos de idade, o ídolo do Botafogo confirmou que está de volta ao futebol profissional, para vestir a camisa do Atlético Carioca, da quarta divisão do Rio de Janeiro.

A notícia foi dada em primeira mão pelo próprio atacante, em entrevista ao portal FutRio, que revelou ter sido convidado pelo presidente do Atlético Carioca para voltar aos gramados. Depois de quatro anos afastado do futebol, Túlio relembra que é o maior artilheiro do esporte em atividade.

"Primeiro, o convite foi feito pelo Maicon (Vilela, presidente), que é um botafoguense apaixonado, um jovem presidente. Inclusive, ele se tornou botafoguense por causa daquele título brasileiro de 1995, aquela geração vitoriosa. A ideia veio de um projeto dele e, ao mesmo tempo, de um sonho de ver o seu grande ídolo jogando pelo time dele. O Atlético Carioca vai ter a honra de ter em seu elenco o maior artilheiro em atividade no mundo. Não esqueçam: no mundo. Messi fez 600 gols agora, Cristiano Ronaldo tem 650. E eu tenho mil", ressaltou o artilheiro.

A Série C do Campeonato Carioca está programada para começar em junho. Até lá, Túlio demonstra confiança de que não haverá qualquer tipo de problema para que possa vestir a camisa 95 do Atlético Carioca, como forma de alusão ao último título brasileiro do Botafogo.

"Em vez da mística camisa 7, vai ser o número 95, uma alusão ao último título brasileiro do Botafogo. São ações de marketing como essas que nós iremos fazer ao longo do campeonato, antes mesmo dele começar também. Vai haver a minha presença do clube, São Gonçalo é uma cidade encostada no Rio, onde tem muitos botafoguenses. Eu senti realmente uma grande vontade, uma gana do clube querer minha contratação, ter uma chegada de impacto que pudesse dar visibilidade ao campeonato. Acho que minha chegada vai ser fundamental para isso, para atrair novos patrocinadores. Acredito que, desta vez, não tem como dar errado."

Um dos maiores centroavantes do Brasil na década de 1990, Túlio Maravilha rodou por diversas equipes em busca da marca dos mil gols. Depois de conquistar o feito, aos 44 anos, com o Araxá-MG, o atacante resolveu pendurar, finalmente, as chuteiras. No entanto, em junho, tudo indica que o jogador estará de volta e, com seu faro de gol e a língua afiada, como o próprio define, para ser o atleta mais velho do futebol carioca.