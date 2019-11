Resultado Macaé 1x0 Flamengo no Campeonato Carioca 2018

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Leão enfrentará o Nova Iguaçu, no Laranjão. Já o Rubro-Negro receberá a Portuguesa, em estádio ainda a definir.

Com gol de Lepu, a equipe Alvianil conquistou a primeira vitória na Taça Rio, e praticamente se garante fora do Z-2 ao término da rodada. Já o Flamengo continua na vice-liderança do Grupo B, com 9 pontos, e na liderança isolada da classificação geral, com 22 pontos.

FIM DE PAPO! O MACAÉ FAZ HISTÓRIA E VENCE O FLAMENGO PELA PRIMEIRA VEZ! MACAÉ 1 x 0 FLAMENGO!

47' É a primeira derrota do Flamengo para equipes de menor porte do Rio desde 2016, quando foi derrotado pelo Volta Redonda, também por 1 a 0.

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Torcedores do Flamengo gritam "time sem vergonha".

42' Mudança no Macaé: Sai: Julio Cezar / Entra: Gedeil

40' UHHHHH! Pipico, com muito espaço, arriscou de fora da área e levou muito perigo.

39' Cartão amarelo para Julio Cezar, do Macaé.

39' DIEGO ALVES!! Defesa do Flamengo sofreu uma pane, Marcelo invadiu a área a chutou forte forçando uma grande defesa.

34' Cartão amarelo para Pepê, do Flamengo.

33' Mudança no Macaé: Sai: Luis Felipe / Entra: Lucas Gabriel

32' Após a expulsão de Léo Duarte, o Flamengo entrou em colapso e não acerta mais nada.

29' Começa a chover forte em Macaé.

27' UHHHH! Pipico cobrou falta com força e obrigou uma boa defesa de Diego Alves.

26' LÉO DUARTE EXPULSO! Três minutos após levar o amarelo, o zagueiro mais um ataque e levou o segundo cartão. Flamengo com 10.

25' UHHHH! Trauco, novamente com muito espaço, chutou forte e obrigou nova defesa de Luis Cetin.

23' Cartão amarelo para Léo Duarte, do Flamengo.

22' Mudança no Flamengo: Sai: Geuvânio / Entra: Lincoln

20' Partida recomeça no Moacyrzão.

20' Parada técnica. Macaé vai conseguindo a primeira vitória na história contra o Flamengo.

19' Quando a partida ficava mais lenta, o Macaé acelerou e foi premiado: Lepu ganhou de Cuéllar e tocou no canto de Diego Alves. Macaé 1 a 0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MACAÉ! É DE LEPU!

15' Após o atendimento ao goleiro do Macaé, a partida é reiniciada.

13' UHHHH! Cruzamento de Pará não encontraria ninguém do Flamengo, mas Marcelo cortou de qualquer jeito e a bola sobrou para Willian Arão que emendou um chute no canto, mas para fora. Luis Cetin recebe atendimento médico.

10' Mudança no Macaé: Sai: Edinho / Entra: Matheus Barcelos

9' UHHHH! Geuvânio inverteu a bola para Trauco que, com espaço, arriscou uma bomba e Cetin espalmou.

7' Flamengo repete os mesmos erros de finalização que cometeu no primeiro tempo.

4' UHHH! Geuvânio recebeu no lado direito da área, levou para o meio e bateu colocado, passando perto do ângulo.

2' Pepê tabelou com Vinicius mas errou a devolução e tocou para fora.

1' UHHH! Na entrada da área, Edinho chutou forte e assustou.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Flamengo vem com duas mudanças: Saem: Jonas e Lucas Paquetá / Entram: Cuéllar e Pepê

Números do primeiro tempo de Macaé 0 x 0 Flamengo:



?Finalizações (no gol): 0 (0) x 7 (2)

Posse de bola: 23% x 77%

Faltas cometidas: 12 x 5

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! MACAÉ 0 x 0 FLAMENGO!

45' Dois minutos de acréscimos.

43' NA TRAVE!! Geuvânio cruzou forte, rasteiro, Luis Cetin espalmou para o meio da área e Vinicius Jr chutou na trave. Melhor chance do jogo.

41' UHH! Marcelo foi lançado nas costas do Trauco, cruzou para Pipico, mas Pará conseguiu o corte.

38' Mais um belo drible na partida, agora de Vinicius em Lepu.

37' MUITO FORTE! Pará tabelou com Arão, mas na hora do cruzamento, exagerou na força e a bola saiu.

34' CENAS! Paquetá faz mais uma boa jogada individual, sofre a falta e discute com o lateral Luiz Felipe. Ambos levaram ?cartão amarelo.

31' Mais uma jogada trabalhada, agora entre Arão e Geuvânio, e o goleiro do Macaé saiu na hora certa para travar o cruzamento.

28' Boa tabela entre Pará e Arão, que invadiu a área com liberdade, mas errou o cruzamento para Paquetá.

25' UHHH! Trauco chutou para o gol, e Luis Cetin espalmou.

23' QUE BELEZA! Jonas aplicou um lençol no meio-campo e a torcida foi ao delírio.

21' Recomeça a partida. E Paquetá faz mais uma bela jogada individual.

20' Parada técnica no Moacyrzão. 20 minutos de domínio absoluto do Rubro-Negro.

17' O gramado está prejudicando a qualidade de algumas jogadas, e até a percepção da bola por parte do torcedor que vê a partida pela televisão.

14' SERIA UM GOLAÇO! Vinicius Jr recebeu nas costas da defesa, invadiu e bateu com a parte de fora do pé, buscando o ângulo, mas a bola passou perto.

11' NÃO VALEU! Ap'os jogada individual de Vinicius Jr, o garoto cruzou para Vizeu marcar, mas a bola já havia saído.

7’ UHH! Após cruzamento de Vinicius, a zaga afastou e Trauco chutou de primeira, mas para fora.

5’ Geuvânio é o jogador mais participativo até aqui. Gramado não está em boas condições.

3’ UHHHH! Bom cruzamento de Geuvânio, na cabeça de Léo Duarte que tocou pela linha de fundo.

BOLA ROLANDO! COMEÇA MACAÉ x FLAMENGO!

Equipes em campo.

Equipes finalizaram o trabalho de aquecimento no Moacyrzão.

Bom sábado, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Saiba de todos os detalhes e fique atento ao confronto entre Macaé x Flamengo ao vivo, a ser disputado a partir das 19h30 deste sábado (10), pela 20ª Taça Rio 18! Acompanhe o tempo real conosco!

A penúltima rodada da Taça Rio marcará o duelo de opostos: líder do Grupo B com 9 pontos, o Flamengo enfrentará o Macaé, vice-lanterna do Grupo C com 2 pontos, no estádio Cláudio Moacyr de Azevedo (Moacyrzão), hoje às 19h30.

Com time misto, Flamengo enfrentará Macaé no último teste antes da Libertadores.

Líder isolado do grupo, e da classificação geral além de já estar classificado, pelo menos, para a semifinal do estadual, o Rubro-Negro pode garantir a vaga para a semifinal do segundo turno caso vença logo mais.

Pelo lado da equipe alvianil, já eliminada da Taça Rio, o foco é permanecer fora do Z-2, que leva as duas últimas equipes da classificação geral para a seletiva em 2019. No momento, o Macaé ocupa a 10ª posição com 6 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda e um a mais que o Madureira, que ocupam a zona que levará para a seletiva.

Na última rodada, o Flamengo enfrentará a Portuguesa, enquanto o Macaé irá encarar o Nova Iguaçu. No histórico do confronto, foram 10 confrontos, com sete triunfos da equipe da Gávea e três empates. O Leão nunca venceu o Rubro-Negro na história.