Resultado Remo x Paysandu pelo Campeonato Paraense 2018 (1-0)

Em jogo de duas expulsões, Remo é mais eficaz e bate Paysandu pelo placar mínimo

18:00 Os times voltam a jogar, na 10ª e última rodada da primeira fase do Parazão, só no próximo domingo (18) às 16h. Os bicolores vão enfrentar o Paragominas na Curuzu e já com o topo quase assegurado, enquanto que os azulinos visitam o rebaixado Cametá no Parque do Bacurau tentando a manutenção da liderança da chave

17:57 Com mais uma vitória, os azulinos chegam agora aos 19 pontos e praticamente garantem a liderança do Grupo A2. Os bicolores, por outro lado, também estão com o topo do A1 quase assegurado, pois somam os mesmos 19 pontos e jogam por empate na última rodada para fechar em 1º

94' Fim de jogo no Mangueirão para Remo 1x0 Paysandu! Gol de Felipe Marques dá vitória ao Leão, quebrando série invicta de Dado Cavalcanti

92' Azulinos se seguram como podem e tentam colocar a bola no ataque, já os bicolores insistem em busca do empate a todo custo

90' Quatro minutos de acréscimo

88' Partida vai ficando nervosa na reta final dos dois lados, mesmo com a vitória parcial do Leão

87' Cartão vermelho para Isac! Atacante do Remo é expulso por falta em Cassiano

86' UHHHHHHHHHH! Em contra-ataque com velocidade, Isac recebe em profundidade e chuta forte para defesa de Marcão

84' Cartão amarelo para Gustavo! Lateral-direito do Remo é punido por falta em Walter

82' Cartão amarelo para Esquerdinha! Lateral-esquerdo do Remo é punido por falta em Renato Augusto

82' Com um a menos, Papão fica também sem jogador de armação

80' Cartão vermelho para Fábio Matos! Meia do Paysandu é expulso por falta em Rodriguinho

79' Substituição no Remo! SAI Adenilson, ENTRA Rodriguinho

78' Substituição no Paysandu! SAI Mike, ENTRA Magno

77' Givanildo chama Rodriguinho para tentar neutralizar as ações do time adversário

75' Magno deixa o aquecimento e já recebe orientações de Dado. Vai ser a última mudança no bicolor

73' Times não conseguem chegar com perigo, mas o Remo consegue ter a bola do meio para frente

71' Partida cai de ritmo e produtividade dos dois lados devido ao gramado pesado

69' Autor do único gol até o momento, Felipe Marques cai em campo com câimbra e vai ser atendido

68' Times pouco são criativos e deixam o jogo pouco movimentado

66' Mais retraído, o Leão se segura como pode e aposta no contra-ataque para sacramentar a vitória

64' Papão tem maior posse de bola, mas não consegue entrar na defesa adversário

62' Gramado fica castigado e prejudica as equipes na criação de jogadas

60' Mudança cautelosa de Givanildo. Volante acabara de ser amarelado e não vinha jogando bem

58' Substituição no Paysandu! SAI Fernandes, ENTRA Felipe Recife

57' UHHHHHHHHHH! Walter cobra falta com força e Vinícius espalma

56' Cartão amarelo para Fernandes! Volante do Remo é punido por falta em Cáceres

54' Cassiano chuta e a bola bate na mão de Dudu, mas a arbitragem nada marca, deixando de assinalar pênalti a favor do Paysandu. Torcida ficou na bronca

52' UHHHHHHHHH! Cassiano lança e Walter manda de primeira para boa defesa de Vinícius

51' Chuva cai com mais intensidade no Mangueirão e pode prejudicar no desenvolvimento do jogo

49' Cartão amarelo para Elielton! Atacante do Remo é punido por falta em Fábio Matos

47' Partida volta da mesma maneira que foi na primeira etapa, com muito equilíbrio

45' Começa o segundo tempo no Mangueirão para Remo 1x0 Paysandu?!

17:04 Substituições no Paysandu: SAEM Moisés e Nando Carandina, ENTRAM Walter e Renato Augusto

17:02 Times de volta para o segundo tempo. Remo é o mesmo, enquanto o Paysandu vem com duas novidades

45+2' Fim de primeiro tempo no Mangueirão para Remo 1x0 Paysandu! Gol de Felipe Marques deixa o Leão em vantagem ao intervalo

45+1' Jogadores se desentendem e o árbitro apenas observa o desenrolar da confusão

45' UHHHHHHHHHHH! Esquerdinha invade a área em velocidade e chuta forte na rede pelo lado de fora

45' Dois minutos de acréscimo

43' Gol dá novo ânimo ao Leão, que faz a torcida delirar e cantar alto

41' GOOOOOOOOOOOL DO REMO! FELIPE MARQUES! Após lançamento na esquerda, Felipe Marques faz grande lance individual, deixa dois para trás e chuta forte, sem dar chances de defesa. Remo 1x0 Paysandu

40' Reta final vai se aproximando e os goleiros não precisaram trabalhar

38' Partida fica mais faltosa e com poucas jogadas de perigo

36' Torcedores tentam incentivar as equipes para o jogo voltar a ficar com mais intensidade

34' Duelo cai um pouco de ritmo e fica sem muita emoção

32' Elielton cai após dividida e jogo é paralisado rapidamente. Treinadores aproveitam e dão instrução às equipes

30' Fortes marcações vão ditando o ritmo da partida, que é bem truncada

28' Quase meia hora de bola rolando e o bicolor foi quem melhor criou no momento

26' Jogo continua bastante movimentado e equilibrado, com ambos indo à zona de ataque para abrir o placar

24' UHHHHHHHHH! Elielton cruza na pequena área e ninguém completa

22' Melhor postado, o Papão agora sai mais ao setor ofensivo e procura o erro do Leão para sair em vantagem

21' Cartão amarelo para Mimica! Zagueiro do Remo é punido por falta em Maicon Silva

20' Mike cobra colocado e Vinícius defende sem problemas

19' Cartão amarelo para Dudu! Volante do Remo é punido por falta em Moisés

17' Cartão amarelo para Nando Carandina! Volante do Paysandu é punido por falta em Elielton

16' Times usam o contra-ataque para tentar chegar com mais perigo

14' Chove no momento no Mangueirão. Já havia chovido pouco antes da bola rolar

12' Substituição no Remo! SAI Levy, lesionado, ENTRA Gustavo

11' UHHHHHHHHH! Mike chuta de fora da área, a bola desvia e o árbitro marca apenas tiro de meta

10' UHHHHHHHHHH! Após reinício, Mike sobe em escanteio cobrado por Victor Lindenberg e cabeceia com perigo

9' Levy cai em campo e o jogo é paralisado

8' Levy, que era dúvida, já reclama das dores na coxa e Gustavo vai para o aquecimento

7' Torcidas fazem muito barulho e incentivam os jogadores

5' Equipes criam pouco, mesmo com a intensidade apresentada dentro de campo

3' Clássico começa bem pelos dois lados, mas a marcação forte na defesa é a arma do Paysandu para tentar sair nos contra-ataques, enquanto que o Remo é mais incisivo

2' Partida é bem movimentada no início, mas sem lances de perigo

1' Jogo começa bastante equilibrado e com os times saindo ao ataque

0' Bola rolando no Mangueirão para Remo x Paysandu! Saída de bola é do Leão

15:58 Falta pouco para a bola rolar! Sigam os detalhes do clássico conosco

15:55 TIMES NO GRAMADO! Remo de azul e o Paysandu com o uniforme celeste

15:52 Dado possui cinco duelos e cinco vitórias, enquanto Giva comandou o Leão em apenas uma oportunidade e a venceu

15:49 Confronto de instantes põe em xeque a invencibilidade e os 100% de cada um dos técnicos à frente de suas equipes

15:46 Falta pouco para a bola rolar! Acompanhem os detalhes conosco

15:43 Nesse sábado (10), três jogos abriram a 9ª rodada do Paraense, com um empate: Paragominas 2x0 Cametá, Parauapebas 1x1 Águia de Marabá e Castanhal 0x1 Bragantino. Resultados foram favoráveis ao Leão, que se garantiu nas semifinais e joga pelo empate para ficar praticamente com o topo do Grupo A2, enquanto o Papão assegura a liderança de sua chave

15:40 Dado não conseguiu repetir a escalação titular do Papão desde sua chegada. Foram cinco times diferentes em cinco jogos

15:37 Danilo Pires, que voltou a campo após mais de um mês fora ao ser acionado diante do Santos-AP, segue como reserva no bicolor

15:34 Vai ser o segundo jogo de Edimar desde que chegou. É a estreia do zagueiro em clássicos pelo Papão

15:31 Tamanho equilíbrio durante o retrospecto histórico é mostrado no mais recente também. Nas últimas dez partidas, três resultados positivos para cada lado, além de quatro terminarem igualadas

15:28 Em toda a história, total de 742 confrontos entre Remo e Paysandu. São 258 vitórias do Leão, 252 empates e 232 triunfos do Papão

15:25 Jogadores das duas equipes já estão em campo realizando o último aquecimento antes da bola rolar. Falta pouco mais de meia hora para que ocorra o apito inicial no Mangueirão

15:22 Leão tenta chegar, porém, à 45ª conquista, com a última sendo em 2015 diante do Independente Tucuruí. Remistas só não venceram mais o Paraense que o arquirrival

15:19 Papão busca conquista o 48° título do Estadual neste ano, podendo alcançar o tricampeonato, já que foi campeão nas duas últimas vezes

15:16 Suplentes do bicolor: Renan Rocha (g), Gabriel (g), Derlan, Matheus Silva, Lucas Geovani, Renato Augusto, Danilo Pires, Peu, Walter, Magno e Renan Gorne

15:14 PAYSANDU DEFINIDO! Sem Diego Ivo e Willyam, vetados, o Papão vai a campo no clássico de logo mais com: Marcão; Maicon Silva, Perema, Edimar e Victor Lindenberg; Nando Carandina e Cáceres; Fábio Matos; Mike, Cassiano e Moisés

15:11 Banco dos azulinos: Douglas Dias, Martony, Kevem, Gustavo, Felipe Recife, Rodriguinho, Jefferson Recife, Marcelo e Miguel

15:09 REMO ESCALADO! Sem novidades, o Leão vai com Levy na lateral-direita e a base mantida conforme esperado: Vinícius; Levy, Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha; Dudu e Fernandes; Adenilson; Elielton, Isac e Felipe Marques

15:06 No jogo do primeiro turno, o Leão levou a melhor e venceu por 2 a 1 também no Mangueirão, porém com mando bicolor. Desde então, muitas novidades nos dois lados, principalmente no comando

15:03 Para o confronto, contudo, a maior novidade no Papão é a presença do volante Renato Augusto entre os relacionados. Atleta volta de lesão e é opção para Dado Cavalcanti no banco

15:00 Expectativa de público não é tão positiva, já que foram vendidos só 5.600 dos 17.500 à torcida do Paysandu, enquanto o Remo não divulgou

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de Remo x Paysandu ao vivo, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paraense 2018. O duelo acontece na tarde deste domingo (11), às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

"O momento até traz confiança, mas a gente não leva para essa próxima partida, diante do Remo. Não pode transformar em conformismo, achar que está tudo bem, teremos que trabalhar, continuar reconhecendo os erros e falhas para continuar vencendo. Começamos a focar no Remo já no vestiário e nas conversas internas", assegurou o técnico

O restante, entretanto, deve ser o mesmo que já vinha atuando, por mais que na próxima semana tenha a volta diante do Peixe da Amazônia e o intervalo para preparação ser curto. Invicto e com 100% no comando do bicolor, Dado celebra a boa fase vivida e pede para que o elenco do Papão não se acomode

Para o lugar de Matheus, o comandante deve fazer o simples e ir com Victor Lindenberg, conforme ocorreu contra o Pantera Negra. No meio, o volante Willyam é dúvida após ser substituído ainda durante a etapa inicial diante do Santos-AP, com Cáceres ficando no alerta para entrar novamente

No outro lado da moeda, porém, as coisas não estão diferentes. Para o confronto, Dado Cavalcanti também não está com o time titular pronto e só vai confirmar quem joga momentos antes da bola rolar. Certeza é que não vai contar com o lateral-esquerdo Matheus Müller, expulso na vitória diante do São Raimundo, e os meias Pedro Carmona e Ryan Williams, lesionado e aguardando regularização, respectivamente

"Quando você perde jogadores assim, complica. Vamos esperar o Levy para saber se ele tem condição ou não de jogar e às vezes se coloca a culpa no preparador físico por ele puxar muito, mas o problema é que cada jogador tem sua estrutura. Infelizmente foi série de situações, no entanto, nós temos que organizar, melhorar, até trazer mais quatro ou cinco jogadores", declarou o comandante azulino

Devido aos problemas para montar o time, o treinador remista admite reconhece as adversidades e cita o desgaste como possibilidade para a ausência de alguns jogadores. De acordo com o técnico, no entanto, há a importância de reforçar o grupo, visando dar mais estrutura e solidez à equipe

Os volantes Leandro Brasília e Geandro estão fora do confronto, já que foram vetados pelo médico com problemas na panturrilha direita e em uma das costelas, respectivamente. Além deles, o lateral-direito Levy e o atacante Gabriel Lima se queixaram de dores na coxa direita, porém somente o lateral é dúvida, com Gustavo ficando de alerta para poder substituir

Após uma semana cheia para treinar e assim poder se preparar bem à reestreia em clássicos pelo Remo, Givanildo Oliveira ainda não sabe os 11 que entrarão em campo. Isso se deve ao fato de ter sofrido baixas e há apenas uma dúvida para confirmar qual o time que vai enfrentar o Papão

Líder do Grupo A2 e com 16 pontos, o Leão depende somente de si para garantir classificação às semifinais do Estadual, uma vez que a vitória o coloca na próxima fase. Motivação, certamente, não vai ser problema à equipe comandada por Givanildo Oliveira, já que superou o Águia pelo placar mínimo na estreia do comandante