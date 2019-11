Resultado CRB 1x1 Santa Cruz na Copa do Nordeste 2018

18:02 Obrigada a você que acompanhou o empate entre CRB e Santa Cruz, em partida realizada no estádio Rei Pelé.

18:00 Os gols da partida foram marcados por Anderson Conceição e Robinho.

17:59 Com o empate, Santa continua na liderança do grupo A, com 9 pontos. CRB fica na segunda colocação, com 8 pontos. As equipes voltam a campo pela Copa do Nordeste no dia 22 de março. Santa enfrentará o Treze, fora de casa. Já o CRB, viaja até Sergipe para enfrentar o Confiança.

90'+5 FIM DE JOGO! CRB 1 X 1 SANTA CRUZ.

90'+4 Não para! Cartão amarelo para Anderson Conceição, do CRB.

90'+3 Tiago e Neto se estranham novamente. Árbitro marca falta do atacante.

90' CHUVA! MAS, CALMA, TORCEDOR. É CHUVA DE CARTÃO! Anota aí, cartão amarelo para Neto Baiano e Juliano do CRB. Do Santa, goleiro Tiago foi punido.

89' PAULO HENRIQUE EXPULSO! Santa Cruz com nove jogadores em campo.

85' Robinho fazendo estrago na defesa alagoana! Atacante tricolor recebeu a bola na área, dominou encobrindo o defensor do CRB e chutou para o gol, João Carlos precisou espalmar para afastar o perigo da virada.

79' Substituição no CRB. Sai Serginho, entra Edson Borges.

78' Juizão não alivia para ninguém. Cartão amarelo para Juninho Potiguar, do CRB.

76' VERMELHO PARA TODO LADO! Flávio Boaventura do CRB e Fabinho do Santa Cruz, estão fora do jogo.

75' Cartão amarelo para Paulo Henrique, do Santa Cruz.

Substituição no CRB. Entra Juliano, sai Diego.

74' GOOOL DO SANTA! Tudo igual no estádio Rei Pelé, Robinho é o autor do gol.

71' LAMENTA, NETO! Por pouco o atacante não aumenta o placar, Danny Morais salva o Santa.

70' Cartão amarelo para Geovani, do Santa Cruz.

67' Substituição no CRB. Entra Juninho Potiguar, sai Williams Santana.

65' Substituição no Santa Cruz. Entra Héricles, sai Vinícius.

63' IIIIIIIH! Williams Santana é derrubado dentro da área, árbitro manda o jogo seguir.

60' Substituição no Santa Cruz. Sai Jeremias, entra Robinho.

57' Paulo Henrique se joga na bola para bloquear chute de Edson Ratinho. Escanteio para o CRB.

Jogo paralisado para atendimento a Mailton.

54' TEM AMARELO PARA TODO MUNDO. Edson Ratinho é amarelado.

52' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO, DO CRB!

51' NA BOLA! Danny Morais dá carrinho e desarma Rafael Bastos, jogador do CRB cai no chão e fica pedindo falta. Juiz manda seguir o lance.

48' QUAAAAAASE! Edson Ratinho cruza rasteiro na área para Neto Baiano, o atacante passa da bola e Tiago Machowski intercepta o lance.

46' Começa a segunda parte da partida. Saída do Santa Cruz.

17:05 Equipes no gramado para a volta do segundo tempo.

Comemoração dos jogadores do CRB, após abrir o placar.



Foto: CRB/Instagram

Com a vitória momentânea, a equipe alagoana volta à liderança do grupo A, com 9 pontos.

45'+4 FIM DO PRIMEIRO TEMPO! CRB 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Anderson Conceição.

45'+1 Novamente, CRB chega no área do Santa com facilidade, mas desperdiça chance para aumentar o placar.

Quatro minutos de acréscimo.

44' UUUUUUUH! Rafael Bastos aproveita buraco no meio da defesa do Santa Cruz, mas chuta para fora.

43' Jogo paralisado para atendimento ao atacante Vinicius.

39' Maílton cobra falta direto para o gol, mas goleiro João Carlos manda a bola para escanteio.

35' Neto mais uma vez! Ratinho cruza bola na área e centro avante cabeceia por cima do gol.

33' DO MEIO DA RUA!! Neto Baiano vê o goleiro Tiago adiantado e chuta uma bomba de fora da área. O arqueiro coral espalma para o lado e defesa afasta o perigo.

32' Agora, 1 a 0 para os donos da casa.

31' GOOOOL DO CRB!! ANDERSON CONCEIÇÃO ACERTOU A CABEÇADA E VENCEU O GOLEIRO TRICOLOR.

30' Segue 0 a 0, na capital alagoana.

Tempo técnico no estádio Rei Pelé. Jogadores aproveitam para receber instruções dos seus treinadores e se hidratarem.

25' OUTRO AMARELO! DESSA VEZ PARA SERGINHO, DO CRB.

19' CARTÃO AMARELO PARA O ZAGUEIRO DANNY MORAIS.

17' ESPAAAAAAAAAAAAAAAALMA JOÃO CARLOS! Santa cobra falta e o goleiro do Galo de Campina tira a bola no canto direito.

15' POLÊMICA! Arthur chega em velocidade e recebe a falta. Jogadores tricolores cobram do árbitro o pênalti, mas Marielson Alves da Silva assinala falta fora da área.

13' QUAAAAAAAAAASE!!! Geovani recebe a bola dentro da área e chuta para fora. Bola tira tinta da trave.

7' Neto Baiano recebe a bola no campo de ataque e tenta arremate para o gol, mas o chute sai fraco e vai para fora. Sem maiores trabalhos para o goleiro Tiago.

5' Depois do susto, Santa Cruz tenta chegar ao ataque mas peca nos passes errados.

3' Edson Ratinho faz o gol mas é assinalado impedimento pelo assistente José dos Santos Amador.

0' Rola a bola no Estádio Rei Pelé. A saída é do CRB.

15:54 Jogadores perfilados para execução do hino nacional brasileiro.

CRB ESCALADO: João Carlos; Ayrton, Boaventura, Conceição e Diego; Feijão, Serginho, Ratinho e Rafael Bastos; Willians Santana e Neto Baiano.

15:40 Para partida de logo mais, CRB fez promoção em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, onde sócias regatianas concorreram a ingressos para o setor dos camarotes. Cerca de 12 torcedoras foram premiadas.

Foto: CRB/Divulgação

15:33 Maílton, Danny Morais, Leandro Salino, Jeremias, Geovani e Arthur Rezende são as novidades na equipe tricolor.

SANTA CRUZ ESCALADO: Tiago Machowski, Maílton, Danny Morais, Augusto Silva e Paulo Henrique; Leandro Salino, Luiz Otávio e Arthur Rezende; Geovani, Jeremias e Vinícius.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe aqui o tempo real do jogo entre CRB e Santa Cruz ao vivo, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A transmissão começará às 16h. Fique conosco!

No último jogo entre as equipes, o tricolor levou a melhor, venceu por 2 a 1. Gols do Santa Cruz foram marcados por Héricles e Robinho, com a vitoria, o time do Arruda assumiu a liderança do grupo e colocou o CRB na segunda colocação.

O único desfalque do Santa Cruz será o atacante Augusto, que segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, sendo assim, o treinador Junior Rocha poderá repetir pela primeira vez a escalação. Mas, deixou claro que só confirmará a equipe poucos minutos antes da partida.

Já o técnico tricolor, contou que prevê um jogo difícil entre as equipes, mas que pretende buscar a vitória e seguir confiante na competição. "É um jogo difícil e extremamente importante. Estamos numa boa fase. Não é a melhor de todas, mas estamos há algum tempo sem saber o que é derrota. Isso faz com nossa confiança esteja em alta no ambiente de trabalho. Mesmo que não estejamos no caminho ideal, mas estamos bem e queremos seguir crescendo."

O goleiro João Carlos também concedeu entrevista coletiva, exaltando a qualidade do adversário e não deixando de lado a confiança em sua equipe. "Tem uma equipe muito qualificada e vem crescendo de produção na temporada. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos prontos para a batalha que teremos pela frente. Precisamos vencer para seguir em busca da classificação”

No último treino antes da partida, o meia-atacante Williams Santana, em entrevista coletiva falou do foco da equipe alvirrubra para o jogo de logo mais. "Vamos enfrentar uma equipe forte, que está fazendo uma ótima 1ª fase na Copa do Nordeste também. Temos que ter atenção e impor nosso ritmo. Estaremos em casa, diante do nosso torcedor. Precisamos fazer um jogo de muita intensidade.''

Buscando uma revanche após perder por 2 a 1, no Arruda. CRB jogará em casa e com presença da torcida, o que dará um gás a mais aos jogadores em campo. A equipe alagoana quer manter sua invencibilidade na Copa do Nordeste, jogando no estádio Rei Pelé.

Vindo de um clássico na ultima quarta-feira, Santa Cruz que ainda está invicto no regional, mostra ser outra equipe na Copa do Nordeste. Duas vitórias e um empate dão à Cobra Coral tranquilidade na competição.

O tricolor entra em campo para defender sua liderança e buscando a primeira vitória fora de casa na competição. Já o Galo de Campina, está em busca de voltar ao topo do grupo, basta uma vitória diante da equipe pernambucana.

Um ponto separa as duas equipes na tabela, CRB e Santa Cruz duelam pela liderança do grupo A.