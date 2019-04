Resultado e gols de Madureira x Vasco na Taça Rio 2018 (1-3)

0-1, min 14, Evander, 0-2, min 32, Andrés Rios, 1-2, min 5 do 2ºT, Igor Catatau, 1-3, min 9 do 2ºT, Rildo.

Placar : 0-1, min 14, Evander, 0-2, min 32, Andrés Rios, 1-2, min 5 do 2ºT, Igor Catatau, 1-3, min 9 do 2ºT, Rildo.

Nosso tempo real fica por aqui. Até a próxima, torcedor vascaíno!

Já o Madureira enfrenta o Bangu, no próximo domingo, em Moça Bonita. A equipe ainda não venceu no Campeonato Carioca e irá disputar a seletiva para permanecer na elite do Estadual.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Botafogo pela última rodada da Taça Rio. Antes disso, a equipe Cruzmaltina estreia na fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad de Chile, em São Januário.

FIM DE JOGO

47' - Paulinho faz ótima tabela com Caio Monteiro e chuta cruzado

3.316 presentes no Estádio Moça Bonita. Renda: R$ 43.520.

3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' - Fabrício lança, e Evander, um pouquinho adiantado, finaliza a jogada com maestria. Girou e guardou no cantinho, mas estava impedido. Não valeu.

42' - Evander pega sobra pela esquerda, tenta passe para Werley, mas é travado.

37' - Vasco administra o resultado. Madureira chega perto da área, mas não ameaça o goleiro Gabriel Félix.

34' - Cartão amarelo para Rafinha. Por falta em Paulo Vitor.

31' - Júlio César cruza para a área, e zaga vascaína afasta para escanteio.

Substituição no Madureira. Sai Ramon e entra Derek.

Substituição no Vasco. Sai Rildo e entra Caio Monteiro.

27' - Falta perigosa para o Madureira. Werley empurrou João Carlos Ferreira. Bola vai no travessão na cobrança.

Substituição no Vasco. Sai Rafael Galhardo e entra Luiz Gustavo.

24' - Rafael Galhardo fica no chão após dar carrinho em Igor Catatau. Atacante do Madureira reclama da paralisação.

TEMPO TÉCNICO NO SEGUNDO TEMPO

Rildo marcou o terceiro gol do Vasco na partida.

Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Substituição no Vasco. Sai Andrés Rios e entra Paulo Vitor.

14' - Paulinho faz ótima jogada, se livra de vários rivais e toca para Evander, que devolve para Paulinho chutar por cima do gol.

Substituição no Madureira. Saem Luciano Naninho e Edmário e entram Julio César e Thiago Medeiros.

9' - Rildo recebe na entrada da área e não perdoa! Andrey o deixou na cara do gol, e o atacante não perdoou!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VAAASCOOOOOOO

8' - Paulinho é lançado por Evander e, na cara do gol de Jonathan, bate por cima! Grande chance!

6'- Madureira aperta muito no início desse segundo tempo. Jogo ganha em emoção!

5'- Rezende busca João Carlos, que fura, mas Igor aproveita e chuta sem chance para Gabriel Félix.

GOOOOOOOOOL DO MADUREIRAAAAAAAAAAAAA

4' - No travessão! Rafinha solta o canudo, bola sobe e explode no travessão! Seria um golaço!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Evander foi o autor do primeiro gol da partida. O goleiro do Madureira comentou o lance na saída de campo: "A gente treina muito essas bolas. Infelizmente acabou variando na minha mão, não consegui dar o tapa nela. Sabia que Evander tinha qualidade no chute, treinei bastante, mas infelizmente ocorreu esse erro", disse o goleiro.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PARTIDA

1 MINUTO DE ACRÉSCIMO

40' - Igor Catatau pedala, cruza, e Werley cabeceia contra o próprio patrimônio. Gabriel Félix aparece de forma providencial!

36' - Cartão amarelo para Andrés Ríos. Por falta em Edmário.

35' - Ótima jogada coletiva do Vasco! Paulinho tabelou com Evander e tocou para Ríos, que fez corta-luz buscando Rildo. João Carlos cortou a bola no caminho.

33' - Andrés Ríos cobra forte, no canto esquerdo, e Jonathan não consegue chegar! Vasco abre boa vantagem!

GOOOOOOOOOOOOOL DO VASCOOOOOOOOOOOOOOOOOO

32' - Edmário bota o braço na bola dentro da área. O fez para não deixar Andrés Ríos livre. O argentino é o responsável pela cobrança.

PÊNALTI PARA O VASCO

25' - Werley fica no chão após choque de cabeça com adversário e está sangrando. Médicos entram em campo para atendimento.

Fabrício foi uma das novidades de Zé Ricardo para a partida de hoje.

Foto: Paulo Fernandes / Vasco

25' - Cartão amarelo para William. Por falta dura em Rildo, por trás.

21' - Andrey avança pelo meio e arrisca chute de fora da área. A bola vai sem força e o goleiro faz a defesa

20' - Árbitro sinaliza a parada técnica no primeiro tempo.

Gol do Vasco coloca o Madureira em situação complicada. Clube é o lanterna geral do Carioca e disputará a seletiva 2019 se permanecer o resultado.

15' - Evander arrisca de fora da área, Jonathan vacila e espalma para dentro do gol! Que falha do goleiro do Madureira!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VAAAAAAASCOOOOOO

12' - Paulinho levanta na área, bola desvia na zaga, e Evander pega de primeira! Goleiro faz ótima defesa!!!

7' - Partida é bastante disputada no meio de campo. Por enquanto, poucas chances de gol para as duas equipes.

3' - Cobrança da falta vai direto pela linha de fundo após desvio do ataque.

2' - Evander faz boa jogada individual, toca em Rildo. Após muitos passes, atacante sofre falta no canto esquerdo do ataque cruz-maltino.

COMEÇA O JOGO

Zé Ricardo falou antes do início da partida com a reportagem do "Premiere": "A preocupação é com a equipe como um todo. Estamos trabalhando em duas plataformas. A gente faz a avaliação dependendo da estratégia, competição, local e o adversário", disse o treinador.

Desábato será o capitão do Vasco nesta tarde de sábado.

Equipes estão entrando em campo para o início da partida.

Zé Ricardo muda o time que enfrentou o Fluminense e volta ao esquema com dois zagueiros. A equipe titular será Gabriel Félix, Rafael Galhardo, Werley, Ricardo e Fabrício; Desábato, Andrey e Evander; Paulinho, Rildo e Andrés Ríos.

As equipes estão escaladas para a partida de logo mais. O Madureira vai a campo com Jonathan; Henrique, João Carlos, Edmário e Ramon; William e Rezende; Luciano Naninho e Rafinha; Igor Catatau e João Carlos.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

As equipes estão no gramado fazendo seu trabalho de aquecimento.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora em tempo real o confronto entre Madureira e Vasco, pela quinta rodada da Taça Rio.

Acompanhe o jogo Madureira x Vasco ao vivo hoje na VAVEL Brasil:

PALCO: A partida será realizada no Estádio de Moça Bonita, em Bangu. O estádio tem capacidade para 9.564 e é a casa do Bangu Atlético Clube.

ARBITRAGEM: Apita o jogo Mauricio Machado Coelho Junior, auxiliado por Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço dos Santos.

ÚLTIMO JOGO: Apesar de alguns sustos, equipe ficou melhor protegida na partida contra o Fluminense, principalmente pelo alto, com três zagueiros. Time mostrou alguns erros de posicionamento, e jogadores opinam sobre a nova formação tática.

"Por ser o primeiro jogo, achei até que a equipe foi bem. Foi positivo. Já foi pensando também no jogo contra a La U. Com três zagueiros, liberamos os laterais. Tivemos mais chegada e criamos. A equipe está toda de parabéns. Na Libertadores as equipes usam muito a bola aérea. Estou chegando agora e vou trabalhar para buscar meu espaço", disse Werley.

ÚLTIMO JOGO: Na última quarta-feira (7), o Madureira enfrentou a Cabofriense pela quarta rodada da Taça Rio. A equipe da Zona Norte do Rio acabou derrotada em casa por 2 a 0. Agora, precisa vencer para tentar respirar na competição. Atualmente é o último colocado do Grupo C.

A equipe suburbana demitiu o treinador Djair e anunciou Gilberto Coroa como técnico. Ex-comandante da equipe sub-15 do Tricolor Suburbano estará à frente do clube nos dois últimos confrontos da Taça Rio contra Vasco e Bangu. Alguns jogadores mais jovens deverão ganhar uma chance com o novo comandante da equipe: um deles é Rafinha. Com Djair, apenas meio jogo disputado, quando entrou no segundo tempo na partida contra o Nova Iguaçu.

"Fui aproveitado na partida contra o Nova Iguaçu e consegui corresponder. O mais importante é que agora vou ter outra chance com o Gilberto, que estava sempre aqui acompanhando de perto o nosso trabalho. Quero corresponder novamente, ainda mais em um jogo grande como é esse contra o Vasco", analisou o volante do Madureira.