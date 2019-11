Resultado Volta Redonda x Botafogo pelo Campeonato Carioca 2018 (1-1)

O resultado deixa o clube de General Severiano na terceira colocação do Grupo C desta Taça Rio. Para se classificar às semifinais, o Alvinegro vai precisar contar com um tropeço da Portuguesa, além de precisar vencer o Vasco

FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA! O Botafogo pressiona, cria grandes oportunidades, mas para no goleiro Douglas e acaba deixando o gramado apenas com um empate.

49' POR MUITO POUCO! No último lance do jogo, João Paulo levanta, Brenner raspa e a bola não entra por muito pouco

46' Substituição no Volta Redonda: sai Núbio, entra João Clériston

46' Marcos Vinícius tira o marcador para dançar, solta a bomba de canhota, mas acaba mandando para fora

45' Leo Valencia pega a bola na entrada da área, tenta o drible, cai e a arbitragem manda seguir

45' Moisés tenta bater pelo chão, mas a bola acerta a defesa do Volta Redonda

44' Falta na risca da grande área para o Botafogo. Luiz Fernando derrubado e grande chance nos minutos finais. Cartão amarelo para Luiz Paulo

43' QUE CHANCE PERDE DIJA BAIANO! Marcelo acha bela enfiada de bola, Dija gira para cima de Rabello, tenta a finalização mas manda à esquerda do gol de Gatito

41' Responde o Volta Redonda! Pela esquerda, Marcelo acaba driblado, mas o chute cruzado não alcança Núbio

38' DOUGLAS DE NOVO! Em mais uma bola aérea, Brenner testa para o chão e o goleiro do Volta Redonda faz mais uma grande defesa

36' No levantamento, Moisés consegue a testada, mas Douglas faz mais uma excelente defesa

34' Mais uma falta perigosa para o Botafogo e cartão amarelo para Marcelo - do Volta Redonda - por reclamação

33' Substituição no Botafogo: sai Rodrigo Lindoso, entra Brenner

33' Luiz Paulo arrisca de muito longe, pega bem na bola e por pouco não coloca o Volta Redonda na frente

31' DEFENDE DOUGLAS! Leo Valencia faz boa jogada pela esquerda, corta para o meio e chuta forte, para boa defesa do goleiro do Volta Redonda

29' Demorou, mas saiu o primeiro cartão do jogo: Bruno Barra

26' Marcinho bate direto na barreira

25' Mais uma falta para o Botafogo

23' Volta Redonda ia puxando grande contra-ataque com Dija Baiano, mas Gatito saiu como um líbero para cortar a enfiada de bola

23' Substituição no Botafogo: sai Ezequiel, entra Luiz Fernando

22' O chileno chuta na barreira e o Botafogo terá escanteio. Nesse momento, vamos à parada técnica

21' Leo Valencia carrega pelo meio, acaba derrubado por Marcelo, pede um cartão para o camisa 8 do Volta Redonda, mas o juiz contemporiza

18' Ezequiel tenta puxar contra-ataque, acaba derrubado na intermediária defensiva e é falta para o Botafogo. Mas sem cartões

16' Marcinho pega rebote de cobrança de falta de Leo Valencia, tenta arriscar, arruma escanteio, mas o restante do time, todo dentro da área, fica na bronca com o garoto

13' EU NÃO SEI COMO NÃO ENTROU! Moisés aparece muito bem pela esquerda, dribla a marcação, cruza para Kieza, que só não completa para o fundo das redes porque Douglas desviou e a bola acertou o braço do camisa 9

13' POR POUCO! Moisés faz excelente jogada dentro da área, bate cruzado e a bola passa muito perto do gol. Ezequiel ainda se esticou para tentar desviar, mas acabou não alcançando

12' Anselmo, que acabou de entrar, já consegue sua primeira finalização, desviando cobrança de escanteio. Gatito, bem posicionado, faz a defesa

11' Alteração no Voltaço: sai Mauro, entra Anselmo

10' Mauro Junior, autor do gol do Volta Redonda, vai saindo, lesionado

8' UHHHHHHH! Em boa jogada pela esquerda, Marcos Vinícius lança Moisés, que acerta cruzamento na cabeça de Kieza. O toque sai rente à trave esquerda de Douglas

5' Leo Valencia levanta na área, Kieza aparece bem, mas Douglas sai bem do gol e faz o corte

3' Ezequiel dá a resposta, chega bem pela direita, mas acaba chutando mal de canhota

1' Logo na primeira jogada, Núbio fica sentindo dores no pé em pisão involuntário de Marcinho

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO

0' Substituição no Volta Redonda: sai Vinicius Pacheco, entra Pablo

0' Substituição no Botafogo: sai Rodrigo Pimpão, entra Marcos Vinícius

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Botafogo joga melhor, acaba saindo atrás, mas consegue buscar o empate ainda na primeira etapa. Gols de Mauro e Igor Rabello

45' Teremos dois minutos de acréscimo

42' Falta dura sobre Igor Rabello pela esquerda. O zagueirão virou lateral

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! É DO BOTAFOGO! IGOR RABELLO EMPATA TUDO NO RAULINO DE OLIVEIRA! Em cruzamento de Leo Valencia, em falta pela direita, Rabello vence a marcação, mesmo sendo agarrado, cabeceia e empata o jogo!

34' João Paulo faz boa jogada, atrai a marcação e rola para Pimpão, livre. O camisa 7 tenta finalizar e pega muito mal na bola, chutando muito por cima

30' ANULOU! Em bola parada, Rabello ganha da defesa adversária, cabeceia para dentro do gol, mas arbitragem invalida o tento

28' Chega o Voltaço de novo: em cruzamento da esquerda, Rabello erra o corte, mas leva sorte e Marcelo não consegue concluir, já dentro da pequena área

25' Gol do Volta Redonda vai complicando a situação do Botafogo na Taça Rio. Com a derrota, o time vai depender de tropeços da Portuguesa ou do Fluminense para chegar às semifinais do segundo turno

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! É DO VOLTA REDONDA! E que belo gol de Mauro! Sistema defensivo do Botafogo dá bobeira, leva contra-ataque em desvantagem numérica, zagueiros hesitam e deixam Mauro arriscar da meia-lua. O chute saiu no cantinho, sem chance para Gatito Fernández

21' Já voltamos ao jogo

20' Parada técnica em Volta Redonda

18' PERDEU EZEQUIEL! Em lançamento de João Paulo, Ezequiel ganha na velocidade, consegue o domínio quase na pequena área, já tirando do goleiro, mas acaba não alcançando a redonda na hora de empurrar pro fundo do gol

16' Lindoso faz lindo lançamento em profundidade, Pimpão aparece bem nas costas da defesa e tenta um voleio, mas acaba pegando mal demais na bola

15' Ah, Leo Valencia...em contra-ataque fulminante, Ezequiel ligou o 'modo turbo' e passou com muita liberdade pela direita, mas o chileno errou a enfiada de bola para o garoto, que sairia cara a cara com o goleiro

14' João Paulo recebe pelo meio, também tenta a finalização de longe, mas pega muito embaixo e a bola passa, sem perigo, por cima do gol de Douglas

11' SOBE BEM KIEZA! Moisés cruza na cabeça de Kieza, que ganha da zaga, sobe livre e acaba tocando por cima

10' UHHH! O próprio chileno vai para a cobrança, coloca bonito, mas ela passa por cima

9' Leo Valencia é derrubado na intermediária e o Botafogo tem boa chance em bola parada

7' Vinícius Pacheco recebeu em contra-ataque, tentou partir para cima de Rabello, mas acaba desarmado pelo defensor alvinegro

6' QUASE GOL DO VOLTA REDONDA! Com espaço, Marcelo arrisca uma bomba de longe, Gatito raspa com a ponta dos dedos e a bola explode no travessão na sequência

5' Pimpão faz bom cruzamento pela esquerda, mas Ezequiel acaba chegando um pouco atrasado e não consegue concluir

4' Moisés aparece bem pela esquerda, tenta o cruzamento, mas a zaga do Voltaço afasta

2' Pimpão tenta a primeira finalização do Botafogo após balão da zaga adversária, mas acaba furando

0' ROLA A BOLA NO RAULINO DE OLIVEIRA

Jogadores fazem o último trabalho de aquecimento dentro de campo

Chegaram! Os dois times já estão em campo para o começo da partida

Menos de 15 minutos para o começo da partida. Daqui a pouco, as equipes sobem ao gramado para o início do protocolo oficial do Campeonato Carioca

Enquanto isso, o Botafogo está escalado com: Gatito, Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo e Leo Valencia; Ezequiel, Rodrigo Pimpão e Kieza.

O Volta Redonda vem a campo com: Douglas; Luiz Gustavo, Roger, Gilberto e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo e Vinícius Pacheco; Mauro, Núbio e Dija Baiano

As duas equipes já estão escaladas para o jogo de logo mais. Confira comigo

Sem poder perder pontos, o time de General Severiano ainda terá um clássico na última rodada, contra o Vasco, enquanto que o Tricolor das Laranjeiras enfrenta Nova Iguaçu e Cabofriense; a Lusa joga contra Cabofriense e Flamengo.

Com nove pontos, o Alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo C, um ponto atrás de Fluminense e Portuguesa.

Por outro lado, o Botafogo vive fase muito superior, mas ainda depende de outros resultados para garantir sua vaga no mata-mata do segundo turno.

A equipe da Cidade do Aço ainda tem de lutar contra o rebaixamento: na classificação geral, o Voltaço ocupa a 11ª e penúltima colocação no Carioca, à frente apenas do Madureira.

Na quinta colocação do Grupo B, o Volta Redonda já não tem mais chances de se classificar às semifinais do turno.

Esta é a penúltima rodada da competição e as equipes chegam em situações bastante opostas à disputa.

O confronto é válido pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Estadual do Rio de Janeiro.