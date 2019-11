Resultado Internacional x Grêmio Campeonato Gaúcho (1-2)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Grêmio em cima do Internacional pela sexta rodada do Gauchão. Em breve você poderá conferir o pós-jogo e a repercussão dessa partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

Luan, no primeiro tempo, marcou os dois gols do Grêmio. Rodrigo Dourada, de cabeça, descontou no início da segunda etapa.

Fim de jogo no estádio Beira-Rio. Grêmio vence por 2 a 1 e garante classificação para a fase mata-mata do Gauchão.

70' Após seis minutos a bola volta rolar no Beira-Rio.

67' SUBSTITUIÇÃO NA ARBITRAGEM!

SAI: JEAN PIERRE LIMA.

ENTRA: JONATHAN PINHEIRO.

58' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO

SAI: MADSON.

ENTRA: ALISSON.

58' Renato Gaúcho chama Alisson!

56' Edenílson cruza para Roger, mas Kannemann chega antes e corta de cabeça.

54' CARTÃO AMARELO!

Kannemann e Cuesta são punidos dentro da grande área.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, RODRIGO DOURADO!

Rodrigo Dourado sobe mais que todo mundo e toca de cabeça para o das redes. Desconta o Inter. 2 a 1. #GreNalVAVEL pic.twitter.com/NsYIAPgj8l — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

45' Bola rolando na segunda etapa.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: DUDU.

ENTRA: GABRIEL DIAS

Internacional não se emcontrou dentro de campo na primeira etapa. Equipe de Odair Hellmann deixou a bola com o Grêmio e não conseguiu encaixar contra-ataque. Dudu, pela direita não faz boa partida. #GreNalVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

45+3' FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA!

45+2' PERDEU!

Everton recebe livre no lado direito e finaliza pra fora! Vaias para Dudu!

45+1' CARTÃO AMARELO!

D'Alessandro acerta Ramiro sem bola e é punido por Jean Pierre Lima.

45' ACRÉSCIMO!

Três minutos!

41' MARCELO GROHE SEGURA!

Nico López chuta, a bola bate na defesa e chaga facíl para Marcelo Grohe.

40' MAL!

D'Alessandro cobra direto pela linha lateral.

39' FALTA!

Patrick tenta passar pelo marcação, mas é parado por Ramiro. Jogadores pedem cartão amarelo para o meia gremista.

37' AQUECIMENTO!

Odair Hellmann manda os reservas para o aquecimento.

36' PAROU!

Bola na áre e árbitro marca falta de ataque.

35' Edenílson chega pelo lado direito e tenta Roger. A zaga manda pela linha de fundo. É escanteio.

Internacional mostra dificuldade no lado direito de defesa. Dudu não está bem. #GreNalVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO, LUAN!

Luan cobra e amplia o marcador para o Grêmio. 2 a 0. #GreNaVAVEL pic.twitter.com/fV7Qqe9UD5 — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

26' PÊNALTI PARA O GRÊMIO!

Em jogada parecida com o lance do gol, Everton entra na área e é parado por Cuesta.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO, LUAN!

Contra-atque rápido do Grêmio. Cortez cruza rasteiro e a bola chega em Luan. O camisa 7 bate sem chances para Marcelo Lomba. Grêmio 1 a 0. #GreNalVAVEL pic.twitter.com/uhvriP5JwU — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

22' Everton faz jogada e arrisca finalização. A bola bate em Cuesta.

20' IMPEDIDO!

Madson recebe de Maicon dentro da área, mas jogada já estava parada.

16' Iago tenta sair jogando do campo de defesa, mas é puxado por Ramiro. Falta para o Inter.

15' Inter permite que Grêmio fique mais com a posse de bola. Colorado tenta sair em velocidade do campo de defesa.

13' Ramiro manda direto para fora. Assistente já marcava impedimento.

12' FALTA PARA O GRÊMIO! RAMIRO NA BOLA.

10' Edenílson assirsca de longe e manda pra fora!

8' Jael fica de frente para o gol e finaliza. A bola passa por cima do gol.

5' PRA FORA!

Luan cobra para trás e encontra Maicon. O capitão gremista arrisca o chute, mas a bola passa à direita de Marcelo Lomba.

5' ESCANTEIO PARA O GRÊMIO!

Klaus manda a bola pela linha de fundo. Luan na cobrança.

4' Luan é desermado e Inter ganha lateral no campo de defesa.

2' PRESSÃO GREMISTA!

Equipe de Odair Hellmann se defende e tenta sair em contra-ataque.

A bola nem rolou ainda e já tem bate boca no gramado. D'Alessandro e Maicon se entranham no sorteio de campo.

16:51 | Torcedor Colorado faz a festa antes da bola rolar no Beira-Rio. Gremistas também cantam.

16:50 | Tudo pronto no Beira-Rio. Já já a bola rola.

Meias: Ramiro, Luan, Cícero, Lima Thonny Anderson e Thaciano;

Atacantes: Everton, Jael, Alisson, Hernane, Poletto e Vico.#GrêmioVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

Relacionados do Grêmio para o clássico Gre-Nal:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor;

Laterais: Madson, Leonardo, Cortez e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan e Paulo Miranda;

Volantes: Arthur, Maicou, Jaílson e Michel;

+@Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 11 de março de 2018

Relacionados do Inter para o Gre-Nal 413:

Brenner

Camilo

Charles

D'Alessandro

Daniel

Dudu

Edenilson

Gabriel Dias

Iago

Juan Alano

Klaus

Marcelo Lomba

Marcinho

Nico López

Patrick

Rodrigo Dourado

Rodrigo Moledo

Roger

Ruan

Victor Cuesta

Wellington Silva@SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 10 de março de 2018

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir o jogo entre Internacional x Grêmio ao vivo. O confronto é válido pelo Campeonato Gaúcho 2018.

ODAIR HELLMANN

Odair conseguiu dar a volta por cima e hoje é treinador efetivo do Internacional. Para deixar o Gre-Nal dos 5 a 0 para trás, Odair conta com seu retrospecto no estádio Beira-Rio. São oito jogos e oito vitórias.

Odair Hellmann comandará o Internacional pela segunda vez em partidas contra o Grêmio. A primeira foi no Brasileirão de 2015, logo após a demissão de Diego Aguirre. Odair assumiu o time às pressas. O desempenho do Inter ão foi bom na época e o time acabou derrotado por 5 a 0.

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

+Odair Hellmann protagoniza seu segundo Gre-Nal como treinador do Internacional

O Tricolor ainda corre risco de não conseguir a clássificação para a próxima fase do Gauchão. Para não depender de nunhum resultado, o Grêmio precisa vencer o Gre-Nal na casa do rival. Caso a partida termine empatada ou com derrota para o lado azul, o Juventude não pode vencer sua partida diante do Veranópolis.

+Grêmio: um elenco lapidado a cada partida

Essa será a 413ª vez que Inter e Grêmio se enfrentam na história. São 154 vitórias Coloradas, contra 128 vitórias Gremistas. As equipes fciaram no empate outras 130 vezes.

Já o Grêmio soma 13 pontos e é o oitavo colocado da competição. O Tricolor inicou a campeonato estadal com a equipe de transição. Em quatro jogos, foram três derrotas e um empate. A estreia dos titulares foi marcada por outra derrota. Em casa, para o Cruzeiro-RS. A reação começou na sétima rodada, quando venceu o Brasil de Pelotas. Na primeira fase o Grêmio venceu quatro partidas e perdeu cinco, além de um empate.

Com 18 pontos, o Internacional é o líder do Campeonato Gaúcho 2018. A equipe comandada por Odair Hellmann venceu cinco, empatou três e perdeu duas partidas na competição. Apesar de estar no topo da competição, o Inter não vence pelo Gauchão há três jogos. Nesses confrontos não marcou e nem sofreu gols.

ÚLTIMO CONFRONTO Internacional x Grêmio

+Grêmio e Inter empatam na Arena em jogo movimentado pelo Campeonato Gaúcho

O último embate entre os rivais terminou empatado em 2 a 2. Miller Bolaños abriu o placar da partida aos 22 minutos da primeira etapa. A reação Colorada veio na segunda etapa, quando Antônio Carlos Zago, então treinador do Inter, colocou dois atacantes em campo no intervalo. Roberson e Brenner, aos 10 e aos 12 minutos, viraram a partida. Fernandinho, que também saiu do banco, deixou tudo igual aos 23 minutos.

Como uma equipe disputava a Série A e a outra disputava a Série B do campeonato nacional na temporada passada, apenas um Gre-Nal foi disputado em 2017. A partida, válida pela fase classificatória do Gauchão, foi disputada na Arena do Grêmio.

Após pouco mais de um ano, a bola vai voltar a rolar no Clássico Gre-Nal, Internacional x Grêmio ao vivo.