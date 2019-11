Resultado Corinthians x Deportivo Lara (2-0)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, ao vivo! Não deixe de conferir as repercussões desta partida de hoje. Até a próxima!

48' E apita, Raúl Orozco. É final de jogo! Vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara. Agora, a equipe alvinegra assume a liderança do grupo 7 com quatro pontos.

48' Fagner bate curto e o árbitro já olha para o relógio...

47' UHHHH! Romero arrisca de muito longe, e Salazar faz a defesa. Escanteio para o Corinthians.

46' Fagner cruza para dentro da área e Mendoza afasta. Bola na defesa com o Corinthians.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Gabriel tenta lançamento para dentro da área, Júnior Dutra sobe, mas a defesa afasta. O Corinthians fica com a bola neste final de jogo.

43' Substituição no Corinthians: Sai Clayson, entra Pedrinho.

41' Os visitantes tocam a bola em seu campo de defesa e o Corinthians continua pressionando.

38' Substituição no Deportivo Lara: Sai Reyes, entra Cardozo.

36' Cartão amarelo para Andreutti.

34' Cássio sente desconforto na região lombar e vai ser substituído. O goleiro já foi atendido duas vezes pelos médicos do clube durante a partida.

33' Depois do gol, o Corinthians trabalha a bola no meio de campo.

No lance, Rodriguinho tenta o cruzamento para dentro da área, Pernía desvia e a redonda morre dentro do gol, pois o goleiro Salazar estava adiantado.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Gol contra de Pernía!

30' Substituição no Deportivo Lara: Sai Soto, entra Valderrey.

29' Pra fora! Reyes arrisca mais uma vez de fora da área, mas a bola sobe e vai pra fora.

27' Os donos da casa tentam chegar ao ataque pelo lado direito, com Fagner e Romero, mas o Deportivo se mostra bem postado e recupera a boa.

Público pagante: 31.594 mil torcedores, o pior público da Arena Corinthians em um jogo da Libertadores.

26' Cartão amarelo para Júnior Dutra que atrapalhou a saída do goleiro após defender um escanteio.

24' Salazar!!!! O Corinthians troca passes rápidos pela direita, Júnior Dutra recupera e toca para Romero que sai cara a cara com o goleiro, mas o guarda-redes cresce e defende a bola.

23' Substituição no Corinthians: Sai Emerson Sheik, entra Júnior Dutra.

23' Substituição no Deportivo: Sai Hernandez, entra Gonzalez.

21' Corinthians mais uma vez sobe pro ataque, pelo lado direito e Romero consegue escanteio.

Em jogada pela direita, Romero correu até a linha de fundo e cruzou. Sheik subiu sozinho, cabeceou para o chão e venceu o goleiro Salazar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! É dele do senhor Libertadores! Emerson Sheik!

17' Substituição no Corinthians: Sai Maycon, entra Mateus Vital.

16' Na batida, a zaga tira a bola e o Timão recomeça.

16' A defesa afasta, o Corinthians recupera e Sidcley lança para Henrique dentro da área e é escanteio para o Corinthians.

15' Falta de Aponte em Clayson, na lateral esquerda.

13' Rodriguinho bem marcado pelo Deportivo. Quando domina a bola, quatro jogadores o cercam, dificultando na troca de passes.

11' Sidcley pega a sobra em bate e rebate dentro da área após cruzamento de Clayson, mas manda para fora.

9' Ramírez arranca no meio de campo, abre para Ramírez na direita que cruza, mas Sidcley corta o passe no carrinho.

8' Pra fora! O Corinthians responde, Maycon toca para Rodriguinho na entrada da área que chuta de primeira, mas a bola sobe demais.

7' UHHH! Reyes arranca pela direita, corta para o meio e chuta forte. A bola passa por perigo, Cássio pula, mas a bola passa perto do gol.

6' Na batida da falta, Maycon tenta o cruzamento, mas a bola morre nas mãos de Salazar.

5' Clayson pressiona Aponte na lateral esquerda, recupera a bola e faz falta.

3' Romero arranca pela direita, toca para Fagner que dribla o lateral e cruza para a área, mas Ramírez corta.

1' Corinthians perde a bola no campo de ataque. O Deportivo recupera, parte para o ataque, mas Ramírez é derrubado por Maycon. O juiz pega falta.

0' Começou, bola rolando para os 45 minutos finais!

Agora, o Deportivo já subiu ao gramado. Segundo tempo vai começar.

A chuva segue castigando a Arena Corinthians, em Itaquera. Contudo, a drenagem do gramado não prejudicou o andamento da partida, visto que o solo absorve rapidamente a água que cai dos céus.

Os donos da casa já se encontram no gramado. Agora, resta esperar a vinda do Deportivo Lara para que a segunda etapa possa ser iniciada.

46' Fim de primeiro tempo. Por enquanto 0 a 0 entre Corinthians e Deportivo Lara.

45' UHHH! Gabriel arrisca um chute forte de fora da área, mas Salazar estava atento de defendeu a bola em dois tempos.

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' Reyes sai com a bola contra três jogadores do Corinthians e Fagner chega firme e desarma o jogador.

43' Fagner sobe para o ataque, é desarmado e o Corinthians cobra lateral. A jogada recomeça.

42' O alvinegro pressiona, mas Sheik ajeita a bola com a mão e o jogo é paralisado.

41' O Deportivo recupera a bola, tenta sair jogando pelo lado direito com Pernía, mas o Corinthians mais uma vez recupera e toca a bola.

40' Soto afasta no chutão e o Corinthians recomeça pelo lado esquerdo com Sidcley.

39' Fagner bate e a zaga afasta. Lateral para o Corinthians.

39' Maycon tenta o chute de fora da área, mas a bola desvia e é escanteio.

38' Sidcley invade a área, toca para trás, mas ninguém aparece e a bola fica com o Deportivo.

37' O Deportivo passa a pressionar agora e Reyes e Ramírez, são os jogadores mais procurados.

Posse de bola: 62% para o Corinthians e 38% para o Deportivo Lara.

32' UHHH! O Deportivo chega ao ataque e arrisca de fora com Reyes e Cássio defende de forma estranha, a bola escorregou por conta de estar chovendo.

31' Na batida do escanteio, Maycon comete falta de ataque. Bola com o Deportivo Lara.

31' Fagner bate a falta, Salazar sai no soco, a bola sobra para Romero que descola o escanteio.

Esta foi a oitava falta do Deportivo Lara na partida.

30' Mais uma falta pelo lado direito. Dessa vez, em cima de Rodriguinho. Próximo ao gol.

28' A bola passa por todo mundo dentro da área, Balbuena é puxado, cai, mas o árbitro não marca. Decisão correta, lance normal, embora os jogadores façam pressão

27' Romero arranca para dentro da área, mas é derrubado e é falta perigosa para o Corinthians bater.

25' UHHH! Rodriguinho recebe passe de Clayson pela ponta esquerda, gira rápido e bate colocado, mas Salazar defende.

25' O Deportivo fica com a bola em seu campo de defesa e logo perde, depois de lançar para o ataque à procura de Ramírez.

22' Fagner e Romero tabelam na lateral direita, o defensor vai pelo meio e tenta o passe para Rodriguinho dentro da área, mas a defesa corta.

20' UHHHHH! Clayson dribla na ponta esquerda, tabela rápido com Maycon, que devolve. O atacante corre para a meia-lua e chuta para a defesa por baixo de Salazar, que teve dificuldades em chegar na bola.

19' Jogadores corinthianos pressionam, mas o Deportivo sai jogando com dificuldade, além de errar muitos passes por conta do pouco espaço cedido pelos donos da casa.

15' Romero cruza a bola pela direita na área, Clayson tenta o toque de primeira para Sheik, mas a bola por pouco não chega no camisa 7 que viu o Deportivo dar um chutão.

13' Quase! Clayson dribla na linha de fundo, dentro da área e cruza pra trás, mas a bola trisca em Rodriguinho e o Deportivo fica com a bola com Soto.

12' Rodriguinho tenta jogada individual para invadir a área, mas o Deportivo afasta e o Corinthians recomeça. Os venezuelanos encontram dificuldades nesses minutos iniciais.

9' Romero é lançado na área, o goleiro Salazar sai de soco na bola e o paraguaio fica caído. Contudo, impedimento do atacante corinthiano.

7' Falta de Sheik no meio de campo que é batida errada. O Timão recupera.

6' Deportivo fica com a bola, tenta o lançamento para o ataque, mas o Corinthians recupera a bola com Gabriel.

5' UHH! Balbuena cabeceia, mas a bola sobe e vai pra fora.

4' Falta em Clayson, derrubado por Pernía na lateral esquerda, que recebe cartão amarelo.

3' Romero chega à linha de fundo, cruza, mas Pernía afasta para lateral.

2' Escanteio batido pelo Corinthians, a defesa afasta e o Corinthians recupera.

1' O Corinthians rapidamente recupera e troca passes em seu campo de defesa.

0' Começou a partida! A bola sai com o Deportivo Lara.

Deportivo Lara escalado com: Salazar; Aponte, Mendoza, Pernía e Chaurant; Sierra, Andreutti, Reyes, Ramírez e Soto; Jesús Hernández.

As equipes já estão no gramado para a execução do hino nacional brasileiro. A torcida alvinegra canta mais alto mesmo embaixo de muita chuva.

A torcida tem dificuldades em chegar ao estádio. A linha 3, vermelha, que dá ligação à zona leste de São Paulo, está com problemas, e muitos torcedores podem chegar atrasados.

Outro que pode ser homenageado na noite de hoje, é o meio-campista, Rodriguinho. O jogador completará 150 jogos com a camisa alvinegra.

A diretoria do Corinthians presenteou a delegação do Deportivo Lara com uma placa de boas-vindas.

Jadson, com dores musculares, não foi relacionado para a partida de hoje. O atacante Lucca, também não está entre os jogadores que estarão no banco de reservas.

Em estreias como mandante, nesta década, o Corinthians perdeu apenas uma vez, das 25 vezes que jogou pela primeira vez em casa.

Corinthians confirmado com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Clayson, Emerson Sheik, Rodriguinho e Romero.

Neste momento, chove muito na zona leste de São Paulo e a partida tem tudo para ser debaixo de chuva.

Uma boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Já estamos a instantes da partida iniciar e a partir de agora, você confere ao vivo, lance a lance do confronto entre Corinthians e Deportivo Lara.

Minutos antes da partida nós voltamos, torcedor! O confronto começa às 21h45, na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo. Fique conosco no Corinthians x Deportivo Lara ao vivo!

Já nos venezuelanos do Deportivo Lara em um 4-3-3 com: Curiel, Di Giorgi, Pernia, Aponte, Bolivar; Bueno, Cardozo, Fernandes; Ramirez, Valderrey e González.

Para o confronto de hoje, o Timão vem com a formação em 4-2-4, com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Clayson, Emerson Sheik, Rodriguinho e Romero.

Contudo, Jadson deve ficar no banco. O jogador sentiu dores na coxa esquerda e treinou por pouco tempo com o grupo. Para seu lugar, Emerson Sheik deve ganhar vaga na equipe titular pela segunda vez consecutiva.

Para o confronto de hoje, Rodriguinho estará de volta à equipe, o meio-campista estava cumprindo uma suspensão do ano passado na última partida.

Lembrando que a compra só poderá ser feita a partir das 19h00, quando os portões da Arena são abertos.

O setor de visitantes também está à venda, com preço de R$ 70,00 aos interessados.

Para o confronto desta noite, 30.000 mil ingressos já foram vendidos e só restam os setores: Leste inferior e superior centra, custando R$ 104,00 e R$ 118,00 respectivamente. Além de ter os setores Oeste superior, inferior e corner a preços que vão de R$ 138,00 a R$ 228,00.

Já os adversários, treinaram na Arena Corinthians, às vésperas da partida. A delegação venezuelana chegou na segundo-feira (12) em São Paulo e realizou o reconhecimento do gramado na noite da terça-feira (13).

O foco na preparação foi em treinamento tático em campo reduzido, característica vista nos jogos do Corinthians com a compactação na defesa e também com passes curtos quando a equipe estiver desenvolvendo jogadas ofensivas.

A equipe de Fábio Carille treinou durante essa semana visando o confronto desta quarta. A equipe alvinegra já está garantida na fase de mata-mata do campeonato Paulista e agora foca na Libertadores.

Já o Deportivo Lara chega com moral, visto que venceu o Independiente, atual campeão da Copa Sul Americana de 2017. No confronto da primeira rodada, a equipe venezuelana venceu por 1 a 0, com gol de López, aos 11 minutos de partida.

O Corinthians fará a sua estreia em casa pela Libertadores. No primeiro jogo, contra o Millonarios-COL, a equipe alvinegra empatou sem gols e busca os primeiros três pontos dentro de casa.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta quarta-feira (14), você confere todos os detalhes, lance a lance, ao vivo, do confronto entre Corinthians e Deportivo Lara, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo está programado para começar às 21h45, na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo.