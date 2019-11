Resultado Cianorte-PR x Internacional pela Copa do Brasil 2018 (0-2)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Internacional em cima do Cianorte à quarta fase da Copa do Brasil. Em breve você poderá conferir o pós-jogo e a repercussão dessa partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

Em 401 partidas com a camisa do Internacional, D'Alessandro marca o seu 86º gol.

+Grêmio x Internacional: confira informações e valores dos ingressos

Para o Inter, tudo é Gre-Nal. Equipe gaúcha tem pela frente dois clássicos diante do Grêmio pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Quem perder está fora.

O Cianorte voltou a perder em casa após dois anos e meio. Agora a equipe Paranaense concentra suas atenções no campeonato estadual. Domingo já tem jogo diante do Coritiba, fora de casa.

Agora o Internacional aguarda um sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil.

No segundo tempo a equipe de Odair Hellmann soube administrar o resultado e ainda conseguiu ampliar a vantagem com gol de D'Alessandro. Patrick fez a jogada e cruzou para o argentino tocar para o fundo das redes.

O Cianorte levou perigo ao Internacional na primeira etapa. Foi foi Colorada a melhor chance dos primeiros 45 minutos. D'Alessandro cobrou pênalti sofrido por Roger e João Gabriel fez a defesa. Patrick aproveitou passe de Marcinho em jogada de contra-ataque, aos 38 minutos, para abrir o placar.

O Inter volta a vencer o Cianorte por 2 a 0 e está na próxima fasa do Copa do Brasil. Patrick e D'Alessandro marcaram os gols da noite.

FIM DE JOGO

90+2' FIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO ESTÁDIO ALBINO TURBAY!

O Internacional está classificado à próxima fase da Copa do Brasil.

90+1' CARTÃO AMARELO!

Gabriel Dias recebe cobrança de escanteio e sofre falta de Richarlyson. Cartão Amarelo para o meia.

90+1' JOÃO GABRIEL!

Ruan fica cara a cara com João Gabriel e tenta tocar na saída do goleiro. Mas o arqueiro do time da casa manda para escanteio.

90' ACRÉSCIMOS!

Três minutos.

88' Rossi cobra na área e Cuesta manda pela linha de fundo.

88' Escanteio para o Inter!

86' PRA FORA!

Brenner recebe bom passe, perde tempo e encontra D'Alessandro. O camisa 10 bate em gol, mas manda por cima da meta de João Gabriel.

82' Richarlyson tenta cobrar falta direto para o gol. A bola fica na barreira.

80' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: ARROYO.

ENTRA: DECO.

79' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: EDENÍLSON.

ENTRA: RUAN.

79' NO CAMAROTE DO INTER!

Carrilho arrisca de longe e manda a bola onde estão os dirigentes do Internacional.

78' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: ANDRÉ LUÍS.

ENTRA: CLEBINHO.

76' CARTÃO AMARELO!

Brenner comete falta em Richarlyson.

75' O Internacional vai trocando passes no campo de defesa.

69' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: MARCINHO.

ENTRA: ROSSI.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, D'ALESSANDRO!

#CIAxINT | Grande jogada de Patrick! O camisa 88 conseguiu cruzar na área e a bola caiu nos pés de D'Alessandro. O argentino finalizou para o fundo das redes. #Inter 2 a 0. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de março de 2018

68' DEFENDE O GOLEIRO!

D'Alessandro cruza e Moledo manda de cabeça. João Gabriel faz grande defesa.

66' SUBSTITUIÇÃO NO CIANORTE!

SAI: XAVIER.

ENTRA: MURILO.

65' QUASE GOL CONTRA!

Inter chega ao ataque e Marcinho cruza. Feliphe Gabriel tenta contar e quase manda contra o próprio gol. Escanteio para o Inter.

62' FORA, DO ESTÁDIO!

Brenner tabela com Edenílson e bate em gol. A bola sobe muito.

61' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: ROGER.

ENTRA: BRENENR

60' Zaga do Inter faz o corte.

59' Rodrigo Dourado puxa Xavier. Árbitro marca falta.

54' Xavier cobra falta por baixo da barreira e Marcelo Lomba faz a defesa.

53' CARTÃO AMARELO!

Victor Cuesta faz falta em Neto Costa, árbitrp deixa a jogada seguir e aplica o amarelo quando a bola para.

52' D'Alessandro levanta na área e a zaga do Cianorte afasta.

51' FALTA PARA O INTER AO LADO DA GRANDE ÁREA!

50' D'Alessandro arrisca da entrada da área e a bola passa perto do gol de João Gabriel.

46' CARTÃO AMARELO!

Morelli faz falta em D'Alessandro e é punido.

45' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

Saída do Inter!

INTERVALO

45+2' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

D'Alessandro erra pênalti, mas Patrick abre o placar para o Internacional. Colorado vai vencendo por 1 a 0.

45' CAIU A LUZ!

Árbitro chama o capitão de cada time e continua o jogo.

45' ACRÉSCIMOS!

Mais dois minutos!

42' ERROU!

D'Alessandro cobra escanteio e a bola sobra com Roger. O centroavante não conseguiu colocar direção na bola e mandou para fora!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, PATRICK!

#CIAxINT | Em jogada de contra-ataque, Marcinho encontra Patrick e solta a bola. O camisa 88 entra na área e toca na saída de João Gabriel. Inter 1 a 0. @SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 14 de março de 2018

37' CARTÃO AMARELO!

André Luís leva amarelo por reclamação.

37' CARTÃO AMARELO!

Gabriel Dias é punido por falta.

37' FALTA PARA O CIANORTE!

André Luís é derrubado por Gabriel Dias e ganha falta.

36' D'Alessandro cobra na área e a defesa afasta. Vem contra-ataque!

36' Marcinho dribla, entra na área e tenta tocar para Patrick. A zaga afasta para escanteio.

34' PRA FORAAAA!

Morelli crua a bola e Xavier desperdiça chance clara de abrir o placar.

30' CARTÃO AMARELO!

Rodrigo Moledo faz falta em Richarlyson e é punido.

29' DEFENDEEEEEE JOÃO GABRIEL!

D'Alessandro cobrou no canto esquerdo do goleiro e João Gabriel conseguiu defender.

28' CARTÃO AMARELO!

Arroyo é punido por pênalti em Roger.

28' PÊNALTI PARA O INTER!

Roger foi empurrado por Arroyo na hora de finalizar.

24' Gerônimo bate de longe e manda pra fora.

24' SALVA MONTOYA!

Roger fez boa arrancada, e tentou passe para Marcinho. Montoya se antecipa e fica com a bola.

22' PRA FORA!

Carrilho arrisca de longe e a bola passa perto do gol de Marcelo Lomba.

22' Victor Cuesta, com sangramento na cabeça, fica fora do jogo momentaneamente.

21' IMPEDIDO!

Roger recebe bom passe e dribla goleiro, mas estava impedido.

18' IMPEDIDO!

Gerônimo cobra na área, Montoya cabeceia e Lomba defende. Assistente já marcava impedimento.

18' FALTA PARA O CIANORTE!

Rodrigo Dourado derruba André Luís.

15' COBRANÇA RÁPIDA!

Arroyo cruza, mas Neto Costa não alcança. Em novo cruzamento, a bola sobra com Richarlyson, que manda de cabeça. Lomba fez grande defesa, mas o lance já estava parado por conta de um impedimento.

15' FALTA PARA O CIANORTE!

Rodrido Moledo derruba Richarlyson.

13' NA REDE, PELO LADO DE FORA!

André Luís arrisca de fora da área e a bola passa perto da trave esquerda de Marcelo Lomba.

12' Edenílson cobra na área, Rodrigo Dourado ajeita de cabeça e a bola acaba ficando com Patrick. O meia finalizou mais uma vez e João Gabriel ficou com ela.

12' FALTA PARA O INTERNACIONAL!

Arroyo faz falta em Marcinho. Edenílson vai levantar na área.

9' CARTÃO AMARELO NO CIANORTE!

Carrilho faz falta em D'Alessandro e é punido pela arbitragem. Volante parou lance de ataque promissor.

8' Richarlyson cruza rasteiro e Neto Costa não consegue alcançar a bola. Marcelo Lomba defende.

5' LÁ E CÁ!

Marcinho cruza para Roger, mas a bola fica com Patrick. O camisa 88 chuta, mas João Gabriel consegue fazer a defesa.

4' SEGURA FIRME LOMBA!

Gerônimo cobra fechado e Marcelo Lomba fica com a bola.

4' FALTA PARA O CIANORTE!

Neto Costa é puxado por Rodrigo Moledo.

3' SEGURA FIRME JOÃO GABRIEL!

D'Alessandro cobra falta na área, Victor Cuesta manda de cabeça e o goleiro defende.

3' FALTA PARA O INTER!

Marcinho é derrubado por Arroyo. Vem bola na área.

2' MUITO PERTO!

Após cobrança de escanteio, a bola fica com Morelli. O volante bate em gol e a bola passa muito perto da trave de Lomba.

1' ESCANTEIO PARA O TIME DA CASA!

Gerônimo ganha cruza na linha de fundo e ganha tiro de canto.

0' COMEÇA O JOGO NO PARANÁ!

19:29 | "Temos que nos adaptar ao campo, é uma ideia diferente", Odair Hellmann.

19:28 | "Em algum momento vamos ter que ir para cima do Inter, pois precisamos do resultado", Irineu Ricardo, técnico interino do Cianorte.

19:23 | Hino do Paraná sendo executado. Na sequência teremos o Hino Nacional Brasileiro.

19:21 | Equipes vão entrando no gramado do estádio Albino Turbay.

Equipes em campo! Inter e Cianorte adentram o gramado do Estádio Albino Turbay para o duelo na @CopadoBrasil. #VamoInter #FeitosDePaixão — S. C. Internacional (@SCInternacional) 14 de março de 2018

19:17 | O Internacional conta com o atacante Rossi no banco de reservas. Recém-chagado ao Inter, o jogador já apareceu no BID e pode estrear pela equipe gaúcha.

19:15 | Após expectativa entre Richarlyson e Xavier, o Cianorte está definido para encarar o Internacional. Os dois atletas vão para a partida. Quem fica de fora é o Maikinho, que sentiu dores musculares após rodada do fim de semana.

Cianorte escalado com: João Gabriel; Gerônimo, Montoya, Feliphe Gabriel e Arroyo; Morelli, Carrilho, Richarlyson, André Luis e Xavier; Neto Costa. — S. C. Internacional (@SCInternacional) 14 de março de 2018

Novidade no grupo colorado presente em Cianorte é @RossiAtacante, o jogador ficará no banco de reservas e pode fazer a sua estreia pelo Inter nesta noite. #VamoInter #FeitosDePaixão — S. C. Internacional (@SCInternacional) 14 de março de 2018

+Copa do Brasil: tudo que você precisa saber sobre Cianorte e Internacional

+Com vantagem confortável, Internacional reencontra Cianorte-PR pela Copa do Brasil

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Cianorte-PR x Inter ao vivo em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2018! Fique ligado!

CIANORTE

O Cianorte tem duas dúvidas para o confronto. A primeira é o meia Maikinho, que sentiu dores musculares após a última partida, contra o Maringá. A outra é o experiente Richarlyson, que deve dar espaço à Xavier, titular do time. Richy marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão, também no último jogo.

Já na Taça Caio Júnior, segundo turno, o Cianorte é o líder do Grupo A, com sete pontos. São duas vitórias e um empate. O próximo compromisso pelo estadual é fora de casa, contra o Coritiba. Mas antes disso o clube concentra suas atenções no Internacional.

Na Taça Dionísio Filho, primeiro turno do Campeonato Paranaense, foram duas vitórias e quatro empates. Destaque para o empate, fora de casa, contra o Atlético-PR.

O Leão do Vale cem fazendo uma boa temporada em 2018. A única derrota da equipe em 2018 foi justamente contra o Internacional.

O Cianorte conta com um importante desfalque para a partida de volta. Marcelo Caranhato, técnico do time, foi expulso na partida de ida e não poderá acompanhar o jogo do banco de reservas.

INTERNACIONAL

Confira a lista de relacionados do Inter para a partida:



Relacionados do #Inter para Copa do Brasil.



BRENNER

CAMILO

CHARLES

D'ALESSANDRO

DANIEL

EDENILSON

FABIANO

GABRIEL DIAS

IAGO

JUAN ALANO

KEILLER

KLAUS

MARCELO LOMBA

MARCINHO

NICO LÓPEZ

PATRICK

R. DOURADO

RODRIGO MOLEDO

ROGER

ROSSI

RUAN

VICTOR CUESTA

WELLINGTON SILVA@SCInter_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 13 de março de 2018

Com mais um Gre-Nal pela frente, o Inter de Odair Hellmann deve entrar em campo contra o Cianorte com uma equipe mista.

TEMPO REAL DA PARTIDA ENTRE CIANORTE-PR E INTERNACIONAL PELA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2018

Nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Inter volta encarar o Grêmio. Dessa vez em duas partidas: a primeira na Arena e a segunda no Beira-Rio. Quem vencer avança à semifinal.

O retrospecto ruim da equipe de Odair Hellmann vem sendo no Campeonato Gaúcho. São quatro jogos sem vitória. Três empates e uma derrota. O revés veio na última rodada, no Clássico Gre-Nal. Jogando no Beira-Rio, o Inter podia terminar a primeira fase do estadual na primeira colocação. Porém, a derrota deixou o Inter em terceiro lugar. Mesmo assim o time vermelho passou de fase.

Após empatar a primeira partida na Copa do Brasil, diante do Boavista-RJ, o Internacional vem de duas vitórias consecutivas na competição nacional. Venceu o Remo-PA por 2 a 1, fora de casa, e vem de vitória no Beira-Rio contra o próprio Cianorte.

+Análise: versatilidade, ausências supridas e Iago destaque são prós da vitória Colorada

Além de ter vencido com um saldo confortável para a partida de volta, a equipe de Odair Hellmann mostrou muita versatilidade nos primeiros 90 minutos. Edenílson e Patrick trocaram diversas vezes de função durante o jogo e corresponderam.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE CIANORTE E INTERNACIONAL, PELA COPA DO BRASIL 2018

+Em noite de Iago, Inter vence Cianorte e larga em vantagem na Copa do Brasil

Além de contar com a torcida em seu favor na partida de ida, o Internacional também contou com a noite inspirada de Iago. O jovem lateral-direito marcou um gol e deu assistência para outro.

Neste ano o regulamento da Copa do Brasil não conta com o gol fora de casa como critério de desempate. Uma vitória do Cianorte por dois gols de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.

A equipe comandada por Odair Hellmann já entra em campo classificada à próxima fase da competição e consegue seguir na Copa do Brasil até com um empate ou se perder por um gol de diferença.

Após vitória Colorada por 2 a 0 na partida de ida, disputada no estádio Beira-Rio no dia 1º de março, o Cianorte-PR precisa vencer o time do sul em casa para continuar na Copa do Brasil.