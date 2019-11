Jogo Sport x Santa Cruz AO VIVO online no Campeonato Pernambucano 2018 (0-0)

Sport classificado para semi final do Pernambucano 2018

49' FIM DE JOGO! Sport 3 x 0 Santa Cruz

46' SUBSTITUIÇÃO SPORT! Sai Anselmo e entra Fellipe Bastos

46' SUBSTITUIÇÃO SANTA CRUZ! Sai Arthur e entra Vinicius

Público total na Ilha: 15.180 torcedores. Renda: R$ 283.685,00

40' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai Leandro Salino e entra Daniel Sobralense

37' Arthur recebe na entrada da área, tenta mais um chute de esquerda e pega mal na bola.

35' Arthur Rezende cruza da esquerda para Héricles, mas Agenor sai bem do gol

29' SUBSTITUIÇÃO SANTA CRUZ! Sai Fabinho Alves e entra Geovani

25' Marlone cobra escanteio, Machowski sai mal, e Anselmo aproveita mais uma dentro da pequena área.

25' GOOOL DO SPORT! Anselmo

25' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Rogério e entra Indio

23' AMARELOU SANTA CRUZ! Cartão amarelo para Augusto Silva

20' Arthur cobra com categoria, mas Agenor defende

18' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Magrão e entra Agenor

18' Magrão não vai continuar. Agenor vem para o jogo

13' No lance, Magrão se chocou fortemente com a trave. O goleiro sendo atendido no gramado.

13' TRAVESSÃO!! Robinho bate direto para o gol e a bola vai muito venenosa e toca o travessão do Sport

12' Falta para o Santa no lado esquerdo do campo de ataque.

09' Arthur Rezende domina com categoria, mas chuta mal de fora da área.

03' Robinho levanta na área, e Léo Ortiz afasta de cabeça.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sport 2 x 0 Santa Cruz

42' Anselmo recebe na pequena área e amplia o placar para o Leão.

42' GOOOL DO SPORT! Anselmo

33' AMARELOU SANTA CRUZ! Cartão amarelo para Tiago

32' Confusão em campo. Ávila e Neto Moura se encaram, e Anselmo chega empurrando.

29' QUASE, SANTA! Héricles apareceu bem na área. Mas Raul Prata chega na hora certa

28' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Ronaldo Alves

25' TIago Machowski quase entrega, mas deu sorte que Rogério erra finalização.

23' Gabriel tenta entrara na área pelo lado esquerdo e é desarmado por Vitor

20' Marlone arma jogada para o time rubro-negro, toca para Rogério, o atacante devolve para Marlone, mas o goleiro do Santa sai bem nos pés do meia rubro-negro.

16' Neto Moura bate, mas pega mal na bola e vai para fora.

15' Falta perigosa para o Sport.

12' Genílson faz lançamento lá de trás para Robinho, na ponta esquerda, mas a bola sai muito forte,

10' Ávila recebe de Robinho na esquerda, mas é desarmado por Neto Moura.

09' Raul Prata recebe bola na direita, arrisca de longe, mas manda muito por cima do gol.

08' Falta de Thomás em cima de Ávila

05' Robinho faz cruzamento, mas não chega ao destino. Léo Ortiz corta antes e manda para lateral.

04' Gabriel faz boa jogada, dá belo drible em Leandro Salino na entrada da área e chuta no cantinho, mas o goleiro do Santa defende

01' Augusto Silva errou o passe e o Sport não desperdiçou a oportunidade. Thomás rouba bola, tocou para Rogério, que deixou Marlone livre para marcar.

01' GOOOL DO SPORT!! Marlone

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Sport x Santa

Sport e Santa no gramado!

SANTA CRUZ ESCALADO! Tiago Machowski; Vitor, Genilson, Augusto Silva, Henrique Ávila; Luiz Otávio, Leandro Salino, Arthur Rezende; Robinho, Fabinho Alves e Hericles

SPORT ESCALADO! Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz, Sander; Anselmo, Neto Moura; Marlone, Gabriel, Thomás e Rogério

Delegações de Sport e Santa Cruz chegaram no estádio.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Sport x Santa Cruz ao vivo em partida pela quartas de final do Campeonato Pernambucano 2018! Fique ligado!

+ RELEMBRAR É VIVER: O Tricampeonato do Santa Cruz contra Sport na Ilha do Retiro

+ Em 2014, Sport eliminava o Santa Cruz na caminhada pelo 40ª título estadual

O provável Santa Cruz na Ilha é: Tiago Machowski; Vítor, Augusto Silva, Genílson e Henrique Ávila (Paulo Henrique); Jorginho, Luiz Otávio e Daniel Sobralense (Arthur Rezende); Fabinho Alves, Robinho e Héricles (Arthur Rezende).

A presença do lateral-esquerdo Ávila é dúvida, pois não está garantida sua total recuperação da lesão na panturrilha. Já mais na frente, apesar de haver uma indecisão entre Daniel Sobralense e Artur no meio de campo, sem Héricles, que sentiu o púbis, se abre a possibilidade dos dois atuarem juntos.

Júnior Rocha também resolveu fazer mistério sobre o time que vai a campo. As grandes dúvidas estão na lateral, no meio e ataque. Por ter sido contratado fora do prazo de inscrição do campeonato, Maílton não pode jogar. Vítor, antes títular, deve voltar ao time.

Resultado jogo Sport x Santa Cruz ao vivo

Assim, o provável time rubro-negro é: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo, Neto Moura, Rogério (Índio ou Thomás) e Marlone; Gabriel e Leandro Pereira.

Nelsinho deve contar com o retorno de peças consideradas titulares: os volantes Anselmo, poupado no último clássico para não ficar suspenso, Fellipe Bastos, recuperado da lesão na coxa direita, e Fabrício, após lesão no ombro direito.

Os rubro-negros terminaram a primeira fase mais bem colocados, terão a vantagem do duelo ser em casa.

Sport x Santa Cruz ao vivo se enfrentam novamente nesta quarta feira (14), às 21h45 pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano 2018.