Reforço na área: São Paulo anuncia Régis, destaque do São Bento no Paulistão

Na tarde desta quinta-feira (15), o São Paulo anunciou a contratação do lateral Régis, de 28 anos, que estava atuando pela equipe do São Bento. O contrato, inicialmente, é válido até junho de 2019, com a possibilidade de renovação por mais três anos.

O jogador, que tem passagens por clubes como Goiás, Paysandu, Ponte Preta, Botafogo e Bahia, estava acumulando boas atuações pela equipe de Sorocaba, inclusive contra o próprio Soberano, visto que foi dele a jogada do gol de Anderson Cavalo diante da equipe tricolor no início do Campeonato Paulista. Além disso, são dois gols anotados contra o São Paulo em três anos, todos jogando pelo São Bento.

Ele comentou sobre sua inspiração no ex-lateral da seleção brasileira, Maicon, além de fazer comentários sobre ídolos do clube na posição que entraram para a história, como Cafu e Cicinho. Aproveitando também para deixar sua visão sobre as funções do lateral dentro de campo.

"Sempre acompanhei muito o Maicon. Um jogador intenso. Peguei ele como referência, mas sem deixar de perceber outros laterais. Lateral primeiro tem que se preocupar em marcar, para depois pensar em ir para o ataque [...] Consegui fazer bons jogos no Paulistão. Espero agregar também nessa parte ofensiva. O São Paulo tem tradição nisso, de laterais que chegam ao ataque, como Cicinho, Cafu", comentou o mais novo reforço tricolor.

O momento da chegada de Régis ao clube é interessante. Com Bruno como opção para posição, porém sem convencer, o zagueiro de origem, Éder Militão, revelado nas categorias de base do clube, tem cumprido a função como titular de forma improvisada desde o ano passado, mas deixando a desejar na parte ofensiva.

O brasiliense, por sua vez, é versátil: ambidestro, atua nas duas laterais e ainda pode ser utilizado como meia, aumentando o leque de opções do novo treinador Diego Aguirre e do auxiliar fixo André Jardine.

Régis afirmou ser a realização de um sonho a sua chegada a equipe, afirmando ser algo que ele projetava para a carreira dele. O jogador afirmou estar "calejado" para o desafio, visto a sua rodagem pelo país.

"Estar no São Paulo hoje é a realização daquilo que eu projetei para a minha carreira. Para mim é uma satisfação muito grande. Espero poder retribuir esse carinho com bons jogos. Já passei por diversar experiências, em equipe menores e de maior expressão, então chego calejado para esse desafio", disse.