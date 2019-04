Contra Colômbia, Brasil sofre a primeira derrota no Sul-Americano

Nesta quarta-feira (14), a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 enfrentou a seleção colombiana, no Estádio San Juan del Bicentenario, na Argentina, em jogo válido pelo Grupo A do Sul-Americano Feminino Sub-17. A seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0, com gol de Natalia Ramirez.

Com este resultado, o Brasil ficou com a segunda colocação do grupo, atrás justamente da Colômbia que assumiu a liderança com nove pontos, mas melhor saldo de gols. Essa partida estava marcada para acontecer na terça-feira, no mesmo local e horário, mas devido a problemas gastrointestinais das atletas precisou ser adiado.

O jogo

Com início truncado, o Brasil se complicou logo no inicio em uma falha grave da defesa brasileira. Aos seis minutos do primeiro tempo a Colômbia não perdoou o erro da zagueira brasileira Lauren Leal e marcou. Natatalia Ramirez ficou com a bola, teve calma e abriu o placar.

O Brasil não sentiu o gol, partiu para o ataque e na jogada seguinte obrigou a arqueira colombiana a praticar uma grande defesa. A Colômbia optou por marcar a saída de bola brasileira e conseguiu um efeito positivo durante boa parte do primeiro tempo, criando muita dificuldade para o Brasil e abrindo assim boas possibilidades para ampliar o placar.

O conjunto brasileiro parecia nervoso, erros de passes aconteciam a todo momento e a equipe não conseguia criar chances de gol. Já a seleção colombiana manteve a tranquilidade e apostou no contra-ataque. Foi em uma bola lançada em velocidade que a atacante ganhou na corrida e só foi parada com falta pela zagueira brasileira. A arbitra não hesitou e expulsou a número 14, Lauren Leal. Não existiu tempo para mais nada, fim de papo no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a seleção brasileira sentiu. Jogando com 10 ficou ainda mais evidente o domínio colombiano, as jogadas começaram a sair com mais facilidade e as chances de ampliar o placar foram acontecendo naturalmente. O preciosismo da Colômbia acabou atrapalhando as atletas que perderam muitas chances claras de gol. O relógio parecia rápido demais para o Brasil, que errava muitos passes e tentava jogadas pelas laterais, mas sem alcançar sucesso.

A Colômbia administrou e conseguiu levar para casa a vitória e os três pontos.

O próximo compromisso do Brasil vai ser definido após os resultados da Colômbia, que briga pela liderança e ainda tem um jogo para ser realizado.

Já a Colômbia ainda tem partida válida pelo grupo A, enfrenta o Equador na próxima quinta-feira (16). Com uma vitória simples a equipe garante com segurança a liderança do grupo A.