Resultado Novorizontino x Palmeiras  pelo Campeonato Paulista 2018 (0-3)

Agradecemos a presença de todos, daqui a pouco tem o pós jogo!! fique ligado!

Com o resultado, o Palmeiras abre boa vantagem para o confronto de volta, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença que garante a classificação

FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!!

46' Três minutos de acréscimo

45' JAILSON!!!!!! Magno Alves na meia lua mandou um foguete, o goleiro se esticou todo para fazer a defesa

44' VIROU GOLEADA!!! Marcos Rocha pela direita cruzou, a bola bateu no Willian e sobrou limpa para Keno que mandou uma bomba para o fundo do gol

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!! KENO!!!

43' UUUUUUUH Em cruzamento na área Safira cabeceou mais uma vez sozinho, a bola foi para fora

37' Substituição no Palmeiras: Sai: Felipe Melo. Entra: Moisés

32' TÁ LÁ WILLIAN!!! Keno deu lindo lançamento para Willian que saiu cara a cara com goleiro, fingiu o chute, tirou goleiro da jogada e só completou para o gol

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!! WILLIAN!!!

30' Cartão amarelo para Antônio Carlos após falta em Francis

29' Substituição no Novorizontino: Entra: Magno Alves. Sai: Jean Carlos

27' Substituição no Palmeiras: Sai: Lucas Lima. Entra: Guerra

21' Substituição no Palmeiras: Sai : Borja. Entra: Keno

21' Substituição no Novorizontino: Sai: Juninho. Entra: Francis

20' Borja recebeu na área de Lucas Lima, cortou zagueiro e chutou para fora

17' DEFESA DE PEITO! Lucas Lima aproveitou o erro da defesa e enfiou para Dudu que deu um carrinho para finalizar, e a bola explodiu no peito do goleiro

10' NÃÃÃÃO WIILIAN!!!! O Palmeiras respondeu!!! Borja enfiou para Willian que cara a cara com goleiro bateu para fora!!

9' SAAAAAAAAALVA VICTOR LUIS!!!!! Anderson Safira ajeitou para Juninho que deu um toquezinho por cima do goleiro e Victor Luis afastou em cima da linha do gol

8' SAAAAAAAAAAAAAAALVA JAILSON!!!! No contra-ataque dos donos da casa, Anderson Safira antecipou e cabeceou no ângulo, Jailson fez excelente defesa

6' MANDOU A BOLA NO ALLIANZ PARQUE!!! Borja recebeu no meio de campo e chutou, a bola subiu, subiu, subiu e foi cair no Allianz Paruqe

5' Jogo reiniciado

4' Jogo paralisado para atendimento do Felipe Melo. Moisés está no aquecimento

0' Impedido!!! Bruno Henrique lançou Willian que disparou sozinho mas em posição irregular

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

45' Victor Luis faz falta em Adilson e recebe cartão amarelo

44' Dois minutos de acréscimo

41' Lucas Lima cobra falta na área, a defesa afasta, o meia tenta cruzar novamente e a bola vai pra fora

39' Juninho arriscou de longe, a bola desviou e Jailson fez a defesa

38' Willian roubou a bola dos zagueiros rolou para Borja que se atrapalhou todo e acabou perdendo o domínio

31' Jean Carlos cobrou falta na segunda trave, a bola passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo

28' Dudu foi lançado em profundidade fez o cruzamento rasteiro, a defesa afastou

24' UUUUUUUUUUUH Willian arrancou pela esquerda fintou zagueiro e chutou colocado, o goleiro fez excelente defesa

21' Ta lá!!! Dudu!!!!!! o capitão do Palmeiras cobrou muito bem, forte rasteiro no canto direito do goleiro o qual não alcançou a bola

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! DUDU!!!!

19' Bruno Henrique fez o cruzamento para Borja o atacante palmeirense foi empurrado dentro da área e o árbitro apontou para cal

19' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS!!!!

15' OLHA O NOVORIZONTINO!!! Em cobrança de falta na segunda trave, Alisson Safira cabeceou sozinho a bola passou na boca do gol. Quase aberto o placar

12' Marcos Rocha virou jogo para Borja, que dominou e rolou para Willian, o atacante chutou em cima dos zagueiros

10' Em cobrança de escanteio ensaiada, Borja disputou com goleiro, a bola acabou indo para tiro de meta

8' NA TRAVEEEEEEEEE Cléo Silva cruzou na segunda trave, Jean Carlos aproveitou as costas de Marcos Rocha e finalizou, a bola explodiu na trave

3' Tony fez o lançamento para Juninho, a bola foi muito forte e ficou fácil para defesa palmeirense

1' UUUUUUUH Anderson cobrou escanteio muito fechado, Jailson fez boa defesa

0' COOOOOOMEÇA O JOGO!!!!

Hino nacional brasileiro sendo executado em Novo Horizonte

Times em campo!!!!

O Novorizontino jogará com sua camisa nº1 enquanto o Palmeiras jogará com seu segundo uniforme, camisa branca, calção verde e meias brancas

Novorizontino escalado!!!!!! Oliveira; Tony, Anderson Salles, Eder e Thallyson; Adilson e Lucas; Cléo Silva, Jean Carlos e Juninho; Alisson Safira

Palmeiras escalado!!!! Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja

Boa Noite torcedor que acompanha a VAVEL Brasil, a partir de agora teremos a transmissão da primeira partida das quartas de final do Paulistão entre Novorizontino x Palmeiras ao vivo. Fique conosco !

O Palmeiras encerrou a fase inicial da competição como líder isolado da competição tendo somado 26 pontos, e seu adversário nas quartas de finais do Paulistão se tornou o Novorizontino.

A equipe de Novo Horizonte finalizou sua campanha da primeira fase na segunda posição com 20 pontos, no grupo C e terceiro lugar na classificação geral.

O técnico Roger Machado apenas não contará com Gustavo Scarpa, que teve sua liminar de rescisão contratual com o Fluminense derrubada pelo clube carioca.

Já o Doriva, terá desfalque do lateral-esquerdo Tiago Costa, o qual está lesionado. A equipe conta com o retorno do goleiro Oliveira que estava suspenso na última rodada.

Palmeiras x Novorizontino se encontraram no Paulistão do ano passado também nas quartas de final, e deu Palmeiras, relembre:

Recordar é viver: Em 2017, Palmeiras elimina Novorizontino pelas quartas do Paulistão

Provável Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Thiago Martins, Antonio Carlos, Víctor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique; Lucas Lima, Dudu, William e Borja

Provável Novorizontino: Oliveira, Tony, Anderson Salles, Éder, Thallyson, Adilson Goiano, Everton, Jean Carlos, Cléo Silva, Juninho e Alisson Safira

O estádio Jorge Ismael Biasi será o palco da partida entre Novorizontino x Palmeiras